Ξαφνικά η κυβέρνηση έπαθε… ελευθεροτυπία

Είναι απαράδεκτο να βγαίνει ο Γιώργος Τσίπρας, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, και να λέει για δημοσιογράφο των Financial Times, επειδή δεν του άρεσε το δημοσίευμα που έγραψε, ότι τα παίρνει ή κάνει ναρκωτικά! Θα έπρεπε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας να τον έχει αποδοκιμάσει αλλά και να έχει αλλάξει και την κουλτούρα των στελεχών του που επιδίδονται σε επιθέσεις κατά των δημοσιογράφων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έσπευσε να καταδικάσει την απαράδεκτη τοποθέτηση του κ. Τσίπρα. «Δεν γίνεται», είπε, «όταν βολεύουν το αφήγημά σου τα δημοσιεύματα του ξένου Τύπου να είναι αντικειμενικά και όταν δεν το εξυπηρετούν να ισχυρίζεσαι ότι αυτός που το έγραψε ή έχει πάρει λεφτά ή έχει πάρει ναρκωτικά. Είναι απαράδεκτη πρακτική και περιμένω την τοποθέτηση εκείνων που είχαν σταθεί απέναντι στην κυβέρνηση στο παρελθόν όταν είχε διατυπώσει ενστάσεις για άρθρα γνώμης. Είναι άλλο πράγμα να διαφωνείς με επιχειρήματα και άλλο να λες ότι ο άλλος έχει πάρει ναρκωτικά. Είναι μια απαράδεκτη τοποθέτηση από τον βουλευτή και ξάδερφο του κ. Τσίπρα και περιμένουμε πώς θα τοποθετηθεί ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ».

«Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω», κύριε Οικονόμου, όταν με κυβερνητική ανακοίνωση κατηγορούσατε τον δημοσιογράφο του Spiegel Γιώργο Χρηστίδη για τη μη τήρηση των κανόνων δημοσιογραφικής δεοντολογίας και εμπιστευτικότητας εξέδωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σχετικά με την υπόθεση των 38 προσφύγων που είχαν αντιμετωπιστεί πριν από λίγο καιρό στον Έβρο. Όταν κ. Οικονόμου στοχοποιήσατε τη δημοσιογράφο του Politico Νεκταρία Σταμούλη λέγοντας πως είναι «γνωστή για τις σχέσεις της με τον ΣΥΡΙΖΑ». Αδιανόητα πράγματα. Ποια ήταν τα επιχειρήματα; Ότι είναι Συριζαία;

Ποια ήταν η στάση της κυβέρνησης όταν δεχόταν κριτική από τα μεγάλα ΜΜΕ του εξωτερικού αναφορικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών; Αντιδρούσε βαφτίζοντας τους αρθρογράφους Συριζαίους, φτάνοντας ακόμα και στο σημείο να βαπτίσει τον δημοσιογράφο Alex Clapp, ως …Αλεξάνδρου Κλάπα με καταγωγή από το χωριό του Τσίπρα! Αλλά όταν τα τηλεοπτικά πάνελ θυμίζουν τα παλιά «γαλάζια» και «πράσινα» καφενεία της δεκαετίας του 1980, έχουμε και οι δημοσιογράφοι την ευθύνη μας!

Κάθε μέρα παρακολουθούμε στρατευμένους δημοσιογράφους στα πρωϊνάδικα της ενημέρωσης, «δημοσιογράφους» να τσακώνονται μεταφέροντας τις θέσεις των κομμάτων. Η απαξίωση της δημοσιογραφίας, καθώς οι πολίτες βλέπουν «χρωματισμένους» δημοσιογράφους θεωρώντας ότι αυτοί οι 5-10 που περιφέρονται στα πάνελ, χωρίς να αμείβονται, εξυπηρετούν άλλες σκοπιμότητες και αποτελούν το σύνολο των επαγγελματιών.

Κύριε Οικονόμου, να επανέλθω στο σκληρό άρθρο των New York Times που ασκούσε σφοδρή κριτική στον Πρωθυπουργό και έγινε συντονισμένη προσπάθεια να υποτιμηθεί τόσο το κύρος της εφημερίδας όσο και η επάρκεια του δημοσιογράφου που το υπογράφει. Μάλιστα γαλάζιο στέλεχος δημοσίευσε fake τιμοκατάλογο άρθρο των New York Times, την σκυτάλη πήρε ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος που μιλώντας στον ΣΚΑΪ επιτέθηκε στον δημοσιογράφο Alexander Clapp που σε άρθρο του για τις παράνομες παρακολουθήσεις τόλμησε να γράψει για την «ξεκάθαρη σαπίλα στην καρδιά της Ελλάδας» και να βάλει φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Απαντώντας για το επίμαχο άρθρο ο Δ. Μαρκόπουλος επιδόθηκε σε μία αήθη επίθεση στον δημοσιογράφο λέγοντας τα εξής: «Ποιος μωρέ τώρα; Ένας εξωφυλαρούχας* τώρα αρθρογράφος; Είναι η θέση των New York Times αυτή; Ο εξωφυλαρούχας τώρα ακροαριστερός αρθρογράφος τον κάνατε σημαία; Με τον κάθε παγκίτη δημοσιογράφο τώρα μας τον κάνουν θέση τώρα; Γελάει ο κόσμος!».

Επιχειρήματα φοβερά, ε …κύριε Οικονόμου; Να μην θυμίσω το έντονο επεισόδιο υπήρξε ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και μία Ολλανδή δημοσιογράφο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας, Μαρκ Ρούτε. Ο πρωθυπουργός αντέδρασε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο μετά από το ερώτημα δημοσιογράφου από το Αμστερνταμ σχετικά με το μεταναστευτικό.

Δυστυχώς στελέχη και της αντιπολίτευσης αλλά και του κυβερνώντος κόμματος φαίνεται να έχουν αναπτύξει δυσανεξία στη δημοσιογραφική κριτική. Γιατί έχουν συνηθίσει στους κομματικούς «εξωφυλαρούχες» που παρακολουθούν ή έχουν «επιβάλει» στα τηλεοπτικά πάνελ. Η διαφορά είναι, κύριε Οικονόμου ότι εσείς είστε κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλαβαίνετε τη διαφορά;