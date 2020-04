«Μένουμε σπίτι»: 10 ταινίες βασισμένες σε βιβλία που αξίζει να δεις και να διαβάσεις!

Οι κορυφαίες τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές ταινίες των τελευταίων ετών βασίζονται κατά κύριο λόγο σε βιβλία και πολλά best seller κάθε χρονιά καταλήγουν σε γραφεία παραγωγών προκειμένου να μεταφερθούν στη μεγάλη οθόνη.

Στη λίστα που ακολουθεί συγκεντρώσαμε 10 ταινίες που βασίζονται σε βιβλία, που εκτιμούμε ότι αξίζουν τον χρόνο σας.

1. From Here to Eternity / Όσο Υπάρχουν Άνθρωποι / Από εδώ ως την αιωνιότητα (1953)

Η νουβέλα του James Jones “Από εδώ εώς την αιωνιότητα” (From Here To Eternity), κυκλοφόρησε το 1951 και έγινε best seller. Μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη με τεράστια επιτυχία από τον Fred Zinnemann με πρωταγωνιστές τους Montgomery Clift, Burt Lancaster και Deborah Kerr. Προτάθηκε για 13 οσκαρ και κέρδισε τα 8. Ένα βαθύτατα αντιπολεμικό φιλμ που μας χάρισε ίσως το καλύτερο κινηματογραφικό φιλί στην ιστορία του σινεμά.

2. The Fault in Our Stars / Το λάθος αστέρι (2014)

Το μυθιστόρημα του Τζον Γκριν έγινε ταινία το 2014 με πρωταγωνιστές τους Shailene Woodley και Ansel Elgort.

Η ταινία δεν πραγματεύεται κάτι ευχάριστο, αφού ουσιαστικά πρόκειται για τη γνωριμία και τον έρωτα δύο εφήβων που πάσχουν από καρκίνο.

«Είμαι ερωτευμένος μαζί σου και δεν με ενδιαφέρει να στερήσω από τον εαυτό μου την απλή απόλαυση του να λέω αλήθειες. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου, και το ξέρω πως ο έρωτας είναι απλώς μια κραυγή στο κενό, πως η λήθη είναι αναπόφευκτη και πως είμαστε όλοι καταδικασμένοι, και θα έρθει η μέρα που ο κόπος μας θα γίνει ξανά σκόνη, ξέρω πως ο ήλιος θα καταπιεί τη μόνη γη που θα αποκτήσουμε, κι είμαι ερωτευμένος μαζί σου».

3. The Bridges of Madison County / Οι γέφυρες του Μάντισον (1995)

Το βιβλίο του Robert James Waller και η ταινία αποτελεί τον απόλυτο ύμνο στην αγάπη, την πραγματική αγάπη, που αν είσαι τυχερός θα σου χτυπήσει για μια φορά στη ζωή σου την πόρτα. Δεν θα ρωτήσει ούτε ηλικία, ούτε οικογενειακή κατάσταση. Θα έρθει, θα σε μάθει να αγαπάς και θα φύγει. Οι πρωταγωνιστές της ταινίας είναι η Meryl Streep και ο Clint Eastwood και η χημεία μεταξύ τους είναι σχεδόν τρομακτική. Εκτιμώ πως κανένα σενάριο δεν θα μπορούσε να αποτυπώσει τον πόνο και το συναίσθημα που έβγαζαν οι δυο τους απλά και μόνο κοιτώντας ο ένας τον άλλο στα μάτια… Η Streep κέρδισε Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της.

4. The Boy in the Striped Pajamas / Το αγόρι με τη ριγέ πιτζάμα (2008)

Το μυθιστόρημα του Τζον Μπόιν μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στον κινηματογράφο. Η κτηνωδία του ναζισμού και η γενοκτονία των Εβραίων ξεδιπλώνεται μέσα από τη φιλία δυο μικρών παιδιών που το μόνο που τους χωρίζει είναι ένα συρματόπλεγμα.

5. The Shawshank Redemption / Τελευταία έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ (1994)

Η ταινία βασίζεται στη νουβέλα του Stephen King με τίτλο “Rita Hayworth and Shawshank Redemption” και ίσως είναι η μοναδική ταινία στη λίστα που κατάφερε κυριολεκτικά να «καπελώσει» το βιβλίο. Το φιλμ είχε μια κακή πορεία στο box office, αλλά προτάθηκε για 7 συνολικά Όσκαρ, χωρίς ωστόσο να κερδίζει κανένα. Παρόλα αυτά αγαπήθηκε τόσο πολύ από το κοινό με αποτέλεσμα, να θεωρείται μια από της κορυφαίες ταινίες όλων των εποχών!

6. Midnight Express / Το Εξπρές του Μεσονυχτίου (1978)

Aμερικανική δραματική ταινία με σκηνοθέτη τον Alan Parker. Το σενάριο ανέλαβε ο Oliver Stone και είναι βασισμένο στο ομότιτλο αυτοβιογραφικό βιβλίο του Billy Hayes. Η ταινία προτάθηκε για 6 όσκαρ και κέρδισε 2, καλύτερου σεναρίου και μουσικής. Ωστόσο, αρκετά από τα γεγονότα που παρακολουθήσαμε στην ταινία αλλά και διαβάσαμε στο βιβλίο, ο συγγραφέας τα έχει αναιρέσει, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν αλήθεια.

7. It’s a Wonderful Life / Μια υπέροχη ζωή (1946)

All time classic χριστουγεννιάτικη ταινία με καταπληκτικά μηνύματα για τη δύναμη της αγάπης, της φιλίας και της οικογένειας. Αποτελεί μεταφορά του μυθιστορήματος του Philip Van Doren Stern με τίτλο “The Greatest Gift”, το οποίο εκδόθηκε το 1939. Ενώ θεωρήθηκε εμπορική αποτυχία, στην πάροδο των χρόνων η ταινία αγαπήθηκε όσο λίγες από την πλειοψηφία του κόσμου.

8. Capote / Εν Ψυχρώ (2005)

H… βιβλιάρα του Truman Capote καθηλώνει όπως και η ταινία του Bennett Miller με πρωταγωνιστή τον Philip Seymour Hoffman, που με την ερμηνεία του κέρδισε επάξια το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου. Το 1967 είχε γυριστεί και το φιλμ “In Cold Blood” του Richard Brooks το οποίο προτάθηκε για 4 Όσκαρ.

9. To Kill a Mockingbird / Όταν Σκοτώνουν τα Κοτσύφια (1962)

Η ταινία είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Harper Lee, το οποίο θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα και δημοφιλέστερα βιβλία της αμερικανικής λογοτεχνίας και τιμήθηκε με βραβείο Πούλιτζερ. To φιλμ μας μεταφέρει στον ρατσιστικό Νότο των ΗΠΑ της δεκαετίας του 1930 και ο Gregory Peck υποδύεται τον Atticus Finch, που αναλαμβάνει την υπεράσπιση ενός μαύρου που κατηγορείται για βιασμό. Η ταινία είναι ολόκληρη ένα μάθημα και ένα ηχηρό χαστούκι στον ρατσισμό. Η ταινία κέρδισε συνολικά 3 Όσκαρ.

10. The Godfather / Ο Νονός (1972, 1974, 1990)

Για τον Νονό θα μπορούσαμε να γράφουμε για ώρες. Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Mario Puzo, το Godfather του 1972, κέρδισε τρία Όσκαρ και βρίσκεται σχεδόν στην κορυφή κάθε λίστας που περιλαμβάνει τις καλύτερες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Ακολούθησε η ταινία του 1974, κερδίζοντας 6 χρυσά αγαλματίδια και το τρίτο μέρος (1990) προτάθηκε για 7.