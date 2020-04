Marvel: Δωρεάν πρόσβαση σε θρυλικά κόμικς

Η Marvel προσφέρει στους φανατικούς της, δωρεάν διαδικτυακή πρόσβαση σε μερικές από τις πλέον συλλεκτικές περιπέτειες των ηρώων της. Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας συνδρομητικής εγγραφής σε κόμικς, η Marvel Unlimited διαθέτει για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μια επιλογή τίτλων στους οποίους πρωταγωνιστές είναι οι Avengers, Spider-Man, Black Widow, Captain America, Captain Marvel και άλλοι.

Οι παρακάτω 12 τίτλοι θα είναι διαθέσιμοι δωρεάν έως τη Δευτέρα 4 Μαΐου:

Avengers vs. X-Men

Civil War

Amazing Spider-Man: Red Goblin

Black Panther by Ta-Nehisi Coates Vol. 1

Thanos Wins by Donny Cates

X-Men Milestones: Dark Phoenix Saga

Avengers: Kree/Skrull War

Avengers by Jason Aaron Vol. 1: The Final Host

Fantastic Four Vol. 1: Fourever

Black Widow Vol. 1: S.H.I.E.L.D.'S Most Wanted

Captain America: Winter Soldier Ultimate

Captain Marvel Vol. 1: Higher, Further, Faster, More

Η πρόσβαση στα δωρεάν κόμικς είναι εφικτή μετά από downloading της Marvel Unlimited app από τα app stores της Apple ή της Google Play και, ακολούθως, την επιλογή «free comics». Δεν απαιτούνται στοιχεία πιστωτικής κάρτας ούτε και δοκιμαστική περίοδος συνδρομητικής εγγραφής για να απολαύσει κανείς αυτούς τους τίτλους. Κάθε μήνα θα προστίθενται καινούργιοι τίτλοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ