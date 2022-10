Οι εκδηλώσεις Οκτωβρίου στα Public

Οι εκδηλώσεις επανέρχονται στα Public τον Οκτώβριο, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμό! Επίκαιρες συζητήσεις αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Κοζάνη, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο, πάντα με την υπογραφή του κορυφαίου βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα. Για την είσοδο στον χώρο απαιτείται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

«Ελαττωματικό αγόρι»

Sam Albatros (Εκδόσεις Εστία)

Σάββατο 1/10 και ώρα 12:00 | Public Συντάγματος αίθουσα εκδηλώσεων 5ος όροφος

Τα Public και οι εκδόσεις Εστία σάς προσκαλούν, το Σάββατο 1/10 στις 12:00 το μεσημέρι, στην παρουσίαση του βιβλίου Ελαττωματικό αγόρι του Sam Albatros. Προλογίζει τον συγγραφέα η Zoe Pre, content creator.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΠΙΟ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ! Ο μπαμπάς καμιά φορά με δέρνει με τη ζώνη. Μια φορά είχα δει σε μια ελληνική ταινία έναν να δέρνει έτσι τον γιο του. Από τότε, κάθε φορά που με δέρνει με τη ζώνη ο μπαμπάς μου, αισθάνομαι σταρ του σινεμά.

Η μαμά με πρήζει συνέχεια να διαβάσω γιατί οι παππούδες μου δεν είχαν λεφτά να τη στείλουν σχολείο. Μια φορά τής είπα αν θέλει να πάει αυτή σχολείο αφού το έχει απωθημένο και εγώ να μείνω σπίτι να παίζω τη νοικοκυρά. Μου άστραψε σφαλιάρα.

Για τα αδέρφια μου θα πω άλλη φορά, γιατί τώρα βαριέμαι. Έτσι κι αλλιώς δε μένουν μαζί μας όπως τα κανονικά αδέρφια.

Έχω τους καλύτερους φίλους του κόσμου! Ο Θανάσης είναι ο καλύτερός μου φίλος και κάθεται δίπλα μου στο θρανίο. Μας αρέσει να παίζουμε πολλά παιχνίδια και μερικά δεν τα λέμε, τα κρατάμε μυστικό. Δε με αφήνει να λέω γι’ αυτά γιατί την προηγούμενη φορά που είπα, φάγαμε ξύλο. Μετά είναι η Αθηνά και η Σοφία, που κάθονται κι αυτές δίπλα δίπλα στην τάξη μας. Η Αθηνά είναι δυνατή και τη φωνάζουν αγοροκόριτσο και η Σοφία φοράει γυαλιά και είναι Σοφή σαν κουκουβάγια.

Αγαπιόμαστε τόσο πολύ μεταξύ μας! Εγώ αγαπάω τον Θανάση, ο Θανάσης αγαπάει την Αθηνά, η Αθηνά αγαπάει τη Σοφία (αλλά δεν το λέει) και η Σοφία αγαπάει εμένα.

Είμαστε οι καλύτεροι μαθητές της τάξης! Εγώ γιατί αντιγράφω από τον Θανάση, και η Αθηνά γιατί αντιγράφει από τη Σοφία. Καμιά φορά όμως η Αθηνά ξεχνάει να τα αλλάζει. Μια φορά είχε αντιγράψει ακριβώς το σκέφτομαι και γράφω της Σοφίας. Όταν τις ρώτησε η δασκάλα τι έγινε, πετάχτηκα και είπα: «Τα μεγάλα μυαλά συναντώνται!».

«Το μέλλον της ιστορίας»

Κωνσταντίνος Φίλης (Εκδόσεις Παπαδόπουλος)

Δευτέρα 3/10 και ώρα 20:30 |Public café Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Παπαδόπουλος σάς προσκαλούν την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου στις 20:30 στην παρουσίαση του βιβλίου Το μέλλον της ιστορίας με την επιμέλεια του Κωνσταντίνου Φίλη.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν: ο Γιάννης Μανιάτης πρ. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Καθηγητής Δημοσίων Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, πρ. Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απόστολος Ταμβακάκης Ιδρυτής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της EOS Capital Partners και ο επιμελητής του βιβλίου Κωνσταντίνος Φίλης Διευθυντής IGA & Αναπληρωτής Καθηγητής του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Την συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Φαίη Μαυραγάνη.





Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Το μέλλον της Ιστορίας κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος. 16 ειδικοί απαντούν σε 26 καίριες ερωτήσεις του Κωνσταντίνου Φίλη, προσπαθώντας να δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την επίδραση που έχει στη ζωή μας, αλλά και τον αντίκτυπο που θα έχει στο άμεσο μέλλον ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η παγκοσμιοποίηση αμφισβητείται, ένας πολυκεντρικός κόσμος γεννιέται, οι αλυσίδες τροφοδοσίας και οι ισορροπίες ισχύος διαταράσσονται και αναδιατάσσονται και η συναλλακτική διπλωματία της Realpolitik επιβεβαιώνει την κατίσχυσή της έναντι θεσμών και αρχών (δικαίου). Συνήθως υποτιμούμε ή δεν ερμηνεύουμε έγκαιρα τον αντίκτυπο των γεγονότων στην Ιστορία. Στην περίπτωση, όμως, της σύρραξης στην Ουκρανία η Ιστορία γράφεται ενώπιόν μας σε ενεστώτα χρόνο.

Το συλλογικό έργο Το μέλλον της Ιστορίας βρίσκεται στην αιχμή της επικαιρότητας ενός πολέμου που εξακολουθεί να μαίνεται στην Ουκρανία, οι συνέπειες του οποίου θα είναι πολυεπίπεδες και μακροχρόνιες. Μέσα από ευσύνοπτες απαντήσεις 16 ειδικών σε 26 ερωτήσεις, και τις παρεμβάσεις του επιμελητή της έκδοσης, οι αναγνώστες αποκτούν μια εμπεριστατωμένη εικόνα για σχεδόν όλες τις παραμέτρους του δραματικότερου μεταψυχροπολεμικά παγκόσμιου γεγονότος που, εκτός από αβεβαιότητα, κατακόρυφες αυξήσεις και κρίσεις στις τιμές ενέργειας και αγαθών, μας οδηγεί σε μία νέα πλανητική τάξη πραγμάτων, όπου το στοίχημα για Δύση και Ανατολή είναι ποια πλευρά θα ορίσει τους κανόνες του παιχνιδιού.

«Το τηλεφώνημα που δεν έγινε»

Απόστολος Δοξιάδης (Εκδόσεις Ίκαρος)

Τρίτη 4/10 και ώρα 20:30 | Public café Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Ίκαρος σάς προσκαλούν την Τρίτη 4 Οκτωβρίου στις 20:30 στην παρουσίαση του βιβλίου Το τηλεφώνημα που δεν έγινε του Απόστολου Δοξιάδη.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Σάββας Σαββόπουλος, ψυχαναλυτής, που θα αναφερθεί στο ζήτημα του πραγματικού εαυτού στην ψυχική ζωή και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος στην «The Books’ Journal» και την «Athens Voice», που θα μιλήσει με κύριο άξονα την αναζήτηση για τον πραγματικό εαυτό, όπως τίθεται στη νεότερη γενιά. Ο Απόστολος Δοξιάδης θα πάρει μέρος στη συζήτηση, με τους δύο ομιλητές και το κοινό.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

...Ενώ περπατά με το κεφάλι σκυφτό, βλέπει ξαφνικά στο έδαφος ένα «ντάιμ», δηλαδή ένα νόμισμα των δέκα σεντς, που χρησίμευε τότε στην Αμερική ως τηλεφωνικό κέρμα. Βουτάει το νόμισμα και τρέχει πάλι στον τηλεφωνικό θάλαμο. Κλείνει την πόρτα, αρπάζει το ακουστικό και ρίχνει το νόμισμα μέσα στη συσκευή ενώ το χέρι του πάει στο καντράν του τηλεφώνου. Μα, εκεί που πάει να σχηματίσει το πρώτο ψηφίο ενός αριθμού, σταματά. Η έκφραση του προσώπου του αλλάζει, από τη χαρά στη λύπη. Αφήνει το ακουστικό να κρέμεται και ξαναβγαίνει. Γιατί όμως δεν τηλεφώνησε;



Από αυτό το ερώτημα, στο οποίο οδηγεί μια μαθητική ασπρόμαυρη ταινία μικρού μήκους, ο Απόστολος Δοξιάδης ξεκινά μια έρευνα που σε αρκετά σημεία θυμίζει αστυνομική αναζήτηση, προσπαθώντας να βρει την αιτία ενός μεγάλου, ακόμη αθεράπευτου, καημού. Κινείται από το σήμερα στο 1968, από την Αθήνα στην Ουάσιγκτον και πάλι πίσω, με πρόσωπα αληθινά και μυθιστορηματικά να διαπλέκονται και στόχο μια απάντηση που θα ξεκλειδώσει το μυστήριο και θα θεραπεύσει. Μα η απάντηση παίρνει όψεις απατηλές.

Ανάμεσα στο μυθιστόρημα και την αυτοβιογραφία, στην εξομολόγηση και την ανάλυση, το Τηλεφώνημα που δεν έγινε είναι ταυτόχρονα αφήγηση αλλά και αναφορά σε ένα πρόσωπο που, ενώ παίζει τον κυριότερο ρόλο στην ιστορία, κρύβεται συστηματικά από τον συγγραφέα και τον αναγνώστη.

«Τα 4 βήματα του πλούτου»

Χρήστος Τσούνης (Εκδόσεις Κλειδάριθμος)

Τετάρτη 5/10 και ώρα 20:30 | Public café Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Κλειδάριθμος σάς προσκαλούν την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου στις 20:30 στην παρουσίαση του βιβλίου Τα 4 βήματα του πλούτου του Χρήστου Τσούνη.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Γιώργος Καραγεωργός, CFA και head of representative office in Greece στη Freedom 24 και ο καθηγητής Οικονομικής Επιστήμης Κοσμάς Μαρινάκης, ο οποίος διατηρεί & το κανάλι Greekonomics στο youtube, η Ιωάννα Φωτοπούλου, Επιχειρηματίας και Financial influencer. Συντονίζει η δημοσιογράφος Μαρία Ακριβού.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Γιατί, τελικά, το να γίνουμε πλούσιοι δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ακούγεται. Είναι απλώς θέμα υπομονής, επιμονής και πειθαρχίας!

Γίνεται με 4 απλά βήματα να γίνουμε όλοι πλούσιοι; Κι όμως, γίνεται!

Μέσα από τη διαδικασία που μας παρουσιάζει ο δις βραβευμένος επιχειρηματίας και επενδυτής Χρήστος Τσούνης, η οικονομική ελευθερία είναι εφικτή για όλους. Δεν χρειάζεται να είμαστε έξυπνοι ή διορατικοί. Και σίγουρα δεν χρειάζεται να έχουμε πτυχίο Οικονομικών!

Τα 4 βήματα του πλούτου είναι ένα βιβλίο απλό, πρακτικό και άμεσο. Μας παίρνει απ’ το χέρι και μας δείχνει βήμα-βήμα πώς να βάλουμε σε τάξη τα λεφτά μας. Aπό το πώς να αποταμιεύσουμε μέχρι το πώς να κάνουμε τις πρώτες μας μικρές επενδύσεις, μας δείχνει ολόκληρη την πορεία προς την οικονομική ανεξαρτησία. Και το κυριότερο; Είναι γραμμένο για την ελληνική πραγματικότητα!

Πρόκειται για ένα βιβλίο γεμάτο πρακτικές συμβουλές και οδηγίες τις οποίες μπορούμε να εφαρμόσουμε όλοι.

«Άνθρωποι επι… τέλους»

Βασίλης Μακαρίου (Εκδόσεις Υδροπλάνο)

Τετάρτη 5/10 και ώρα 19:00 |Public Κοζάνης

Τα Public και οι εκδόσεις Υδροπλάνο σάς προσκαλούν την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου στις 19:00 στην παρουσίαση του βιβλίου Άνθρωποι επί…τέλους του Βασίλη Μακαρίου.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Δρ. Βασιλική Βόντσα, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Κοζάνης

Βίκυ Χατζηκυριάκου, Φιλόλογος & Ραδιοφωνική παραγωγός. Συντονίζει η συγγραφέας και υπεύθυνη της βιβλιοφιλικής ομάδας «Βιβλίων Ορίζοντες», Καλλιόπη Γιακουμή-Κουγιώνη.



Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Εν αρχή ην… ο πλανήτης μας, η Γη μας, ένα πραγματικό ποίημα του Χάους, φερμένο από την απεραντοσύνη του τυχαίου, χτισμένος στην ουτοπία του Πλάτωνα, με νότες βγαλμένες από την αρμονία του Πυθαγόρα, γέννημα της μητέρας φύσης! Όμως, η τόση ομορφιά είναι χτισμένη σε ένα σύμπαν όπου τα πάντα ρέουν και μεταβάλλονται. Τότε, ήρθε ο άνθρωπος και ο υποτιθέμενος πολιτισμός του και ενώ όλα παράγονται μόνα τους, εμείς θελήσαμε τα δανεικά... αγύριστα. Αρπάξαμε, εμπορευματοποιήσαμε και τελικά, μετατρέψαμε τα δανεικά σε ανάγκη των άλλων. Πείσαμε πως χωρίς την ύπαρξη υλιστικών αναγκών, οι άνθρωποι ήταν ξένα σώματα για τον πολιτισμό. Να όμως που ήρθε η ώρα να ζητηθούν τα δανεικά πίσω. Ήρθε η ώρα της απογύμνωσης. Ήρθε η ώρα της αντίστροφης μέτρησης… Το αύριο εξαρτάται από το χθες και εμείς εδώ, στο τώρα, γαντζωμένοι στο τίποτα, ανίεροι δέσμιοι των επιλογών του τότε. Και εκείνη την ώρα, την ώρα της αποκάλυψης της δυστοπίας, το ερώτημα βροντοφωνάζει: «Άνθρωποι επί... τέλους ή Άνθρωποι επιτέλους;»

«Ίνκουμπους»

Βαγγέλης Γιαννίσης (Εκδόσεις Διόπτρα)

Τετάρτη 5/10 και ώρα 19:00 | Public Τσιμισκή

Πέμπτη 6/10 και ώρα 19:00 | Public Σέρρες

Τα Public και οι εκδόσεις Πατάκη σάς προσκαλούν τη Τετάρτη 5 Οκτωβρίου στις 19:00 και την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου στις 19:00 στην παρουσίαση του βιβλίου Ίνκουμπους του Βαγγέλη Γιαννίση.

Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσουν:

στην Τσιμισκή, ο Στέφανος Αλεξιάδης, συγγραφέας

και στις Σέρρες, η Μαριάννα Τσιολπίδου, φιλόλογος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Tο νέο βιβλίο του Βαγγέλη Γιαννίση με τίτλο Ίνκουμπους δεν θα σας αφήσει ασυγκίνητους, και μάλιστα θα προκαλέσει τη σκέψη σας ως προς το πώς οι αποφάσεις που παίρνουμε μπορεί να έχουν τις πιο απροσδόκητες συνέπειες για το πώς ζούμε τις ζωές μας.

Οπισθόφυλλο:

Όταν μία νεαρή φοιτήτρια, η Λινέα Μολίνς, καταγγείλει στην αστυνομία τον βιασμό της μέσα στο ίδιο της το σπίτι από έναν άγνωστο μασκοφόρο στον επικεφαλής του Τμήματος Εγκλημάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Έρεμπρο Άντερς Οικονομίδη, δημιουργείται αμέσως κακό προαίσθημα. Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η υπόσχεση με την οποία ο δράστης άφησε την κοπέλα: ότι θα τα ξαναπούν σύντομα.

Η διεθνούς φήμης σεφ Κάισα Έκεμπλαντ διαβάζει έντρομη στις εφημερίδες την είδηση του βιασμού της Λινέα και διαπιστώνει ανησυχητικές ομοιότητες ανάμεσα σε αυτόν και στην επίθεση την οποία είχαν δεχτεί η ίδια και ο σύζυγός της μέσα στο σπίτι τους μερικούς μήνες νωρίτερα.

Σύντομα, περισσότερα στόματα ανοίγουν και αφηγούνται μία ιστορία η οποία κρυβόταν για χρόνια στο σκοτάδι.



«10 πράγματα που δεν μας έμαθαν»

Στέφανος Ξενάκης (Εκδόσεις Key Books)

Πέμπτη 6/10 και ώρα 20:30 | Public café Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Key Books σας προσκαλούν την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου στις 20:30 στην ομιλία «10 πράγματα που δεν μας έμαθαν» του Στέφανου Ξενάκη, στο Public café Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το τελευταίο του βιβλίο «Ναι»:

- Γιατί ΝΑΙ;

- Γιατί ΝΑΙ είναι η πιο σύντομη και δυνατή λέξη. ΝΑΙ είναι η μητέρα κάθε Δημιουργίας.

Όλα ξεκινούν με ένα ΝΑΙ.

ΝΑΙ είπε ο Θεός πριν δημιουργήσει τον κόσμο.

ΝΑΙ είπαν οι γονείς σου πριν σε φέρουν στη ζωή.

ΝΑΙ είπαν οι πρόγονοί μας το '21 πριν ξεκινήσουν την Επανάσταση.

ΝΑΙ είπε η Ελλάδα την 28η Οκτωβρίου πριν αγωνιστεί για την ελευθερία της.

-Το 1940 η Ελλάδα είπε ΟΧΙ.

-Είπε ΟΧΙ στους Ιταλούς, αλλά ΝΑΙ στην ελευθερία της. Πίσω από ένα μεγάλο ΟΧΙ υπάρχει ένα ακόμη μεγαλύτερο ΝΑΙ. Ένα ΟΧΙ είναι αρκετό για να μη χάσεις.

Μόνο με ένα δυνατό ΝΑΙ θα κερδίσεις. Όταν είσαι ανάμεσα σε ΝΑΙ και ΟΧΙ, πες ΝΑΙ. Και πες το σήμερα.

«Αλκίνοος και χελώνα»

Έλενα Πίνη (Εκδόσεις Συμμετρία)

Σάββατο 8/10 και ώρα 12:00 | Public Συντάγματος αίθουσα εκδηλώσεων 5ος όροφος

Τα Public και οι εκδόσεις Συμμετρία σάς προσκαλούν το Σάββατο 8 Οκτωβρίου στις 12:00 στην παρουσίαση του βιβλίου Αλκίνοος και Χελώνα της Έλενας Πίνη.

Με την συγγραφέα θα συνομιλήσουν:

Η Μαρία Σακκή, Ψυχολόγος/Ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας παιδικού βιβλίου, η Μαρίνα Φραγκεσκίδου, συγγραφέας και η Έφη Φωτεινού, Mom blogger, συγγραφέας παιδικού βιβλίου.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Μια ιστορία για παιδιά ηλικίας 3-8 ετών για τη φιλία, την αγάπη, τα ιδιαίτερα χαρίσματα του καθενός, το σχολικό περιβάλλον, την οικογένεια και τη συμπεριφορά απέναντι στα ζώα.

Μια μικρή χελώνα ζει µε τους γονείς της και τον µμεγαλύτερο αδερφό της σε ένα υπέροχο υπαίθριο σπιτικό, αλλά νιώθει λυπημένη διότι δεν έχει αποκτήσει ακόμη το δικό της όνομα.

Ο µμικρός Αλκίνοος είναι ένα «ξεχωριστό» παιδί µε ιδιαίτερες ικανότητες, που ζει σε µια µμικρή πόλη, προστατευμένο από την αγάπη της οικογένειάς του. Μετά τη δυσκολία στην απόκτηση φίλων κατά τις πρώτες ημέρες του στο σχολείο, µε αιτία µια πυρκαγιά, γνωρίζει µια χελώνα και την υιοθετεί µμαζί µε τους συµµαθητές του. Πώς θα αλλάξει η ζωή και των δύο; Μπορεί η αγάπη να τους χαρίσει όσα λαχταρούσαν τόσο καιρό;

Μέσα από το παραμύθι αυτό, τα παιδιά µμαθαίνουν να αγαπούν, να σέβονται και να προστατεύουν τα ζώα. Μαθαίνουν ταυτόχρονα να αγαπούν και να σέβονται τον εαυτό τους. Μέσα από τη γέννηση μιας «ιδιαίτερης» φιλίας, όλα τα δύσκολα λύνονται «μαγικά».

«Χωροχρόνου Λόγος»

Σταύρος Βιτάλης (Εκδόσεις Hilarion)

Δευτέρα 10/10 και ώρα 19:00 | Public Συντάγματος αίθουσα εκδηλώσεων 5ος όροφος

Τα Public και οι Εκδόσεις Hilarion σάς προσκαλούν, τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου στις 19:00, στο Public Συντάγματος, για την παρουσίαση του βιβλίου Χωροχρόνου λόγος του Σταύρου Βιτάλη.

Με τον Σταύρο Βιτάλη συνομιλούν οι: Χριστίνα Σάρρα, μεταφράστρια, επιμελήτρια βιβλίων, Μαλαματένια Καϊντατζή, θεραπεύτρια, εκδότρια, συγγραφέας, Άννα Νικολαΐδη, δημοσιογράφος, Στυλιανός Βαξεβανέρης, συνθέτης, μουσικός, ερμηνευτής, ηθοποιός.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

«Είναι όμως οι μέρες μάρμαρο κι εγώ φυτεμένος κάπου μέσα του. Ίσως η σμίλη του Brancusi να βρει, ίσως και του Φειδία. Ίσως και οι καιροί που χάθηκαν ανάμεσα σε προδοσιές και χρέη, να σβήσουνε τα ίχνη μου, ως τ’ απορούντας ελαφιού, τα βήματα στο χιόνι».

Μια βραδιά βιωματική που ενεργοποιεί τα συναισθήματα. Η ποίηση έχει τον τρόπο της να σε κάνει να νοιώσεις και πάλι ζωντανός, άνθρωπος ψυχικός, πνεύμα αθάνατο, όπως ο χρόνος.

«Με πινέλο και ψυχή»

Αρετή Δόνου (Εκδόσεις Πεδίο)

Σάββατο 15/10 και ώρα 12:00 |Public Golden Hall

Τα Public και οι εκδόσεις Πεδίο σάς προσκαλούν το Σάββατο 15 Οκτωβρίου στις 12:00 στην παρουσίαση του βιβλίου Με πινέλο και ψυχή της Αρετής Δόνου. Για το βιβλιο θα μιλήσουν:

Σοφία Καλογρίδη, Ε.ΔΙ.Π. ΑΣΠΑΙΤΕ, Καθηγήτρια - Σύμβουλος στο ΕΑΠ

Χαρά Κοντοχρήστου, Παιδαγωγός - Νηπιαγωγός

Ρούλα Κέδρου, Νηπιαγωγός ΠΕ60, Προϊσταμένη 7ου Νηπιαγωγείου Περιστερίου.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Η τέχνη κάνει τη ζωή μας πιο όμορφη. Μπορεί όμως να κάνει πολύ περισσότερα, ειδικά όταν απευθύνεται σε μικρά παιδιά: μπορεί να δώσει χαρά, ελπίδα και ψυχική ανάταση, να εμπνεύσει δύναμη μπροστά στις δυσκολίες και αντοχή μπροστά στις αναποδιές, να καλλιεργήσει τη θετικότητα και την αισιοδοξία για το μέλλον. Το βιβλίο «Με Πινέλο και Ψυχή: Η τέχνη της ζωής για παιδιά» της ψυχολόγου και ψυχοθεραπεύτριας Αρετής Δόνου, σε εικονογράφηση της Μάρως Αλεξάνδρου, είναι ένα τρυφερό και γεμάτο πλούσια συναισθήματα κείμενο και συνάμα ένα χρήσιμο και ευχάριστο εγχειρίδιο συναισθηματικής καλλιέργειας για μικρούς και μεγάλους. Περιέχει ιστορίες που απευθύνονται στα παιδιά, αλλά τις διηγούνται οι γονείς και διδάσκουν σε όλους πολύτιμα μαθήματα ζωής! Με αφορμή τη ζωή σπουδαίων ζωγράφων (όπως ο Βαν Γκογκ, ο Ρενουάρ, ο Πικάσο, ο Κλιμτ, ο Γουόρχολ και άλλοι) και τα εμβληματικά τους έργα, ξετυλίγονται όμορφες ιστορίες που έχουν έναν στόχο: να καλλιεργήσουν στους μικρούς αναγνώστες ψυχική ανθεκτικότητα, μια σημαντική ιδιότητα που θα τους επιτρέψει να τα βγάζουν πέρα στα δύσκολα, να μην τα χάνουν μπροστά στις αντιξοότητες και να αντιμετωπίζουν με χαρά και αισιοδοξία τη ζωή. Διαβάζοντας το βιβλίο οι γονείς θα μάθουν γιατί είναι σημαντικό να καλλιεργήσουν στο παιδί τους την ψυχική ανθεκτικότητα – και πώς να το κάνουν αυτό με ευχάριστο και ελκυστικό τρόπο.



«Ξενοδοχεία»

Μίλτος Πασχαλίδης (Εκδόσεις Αλεξάνδρεια)

Δευτέρα 17/10 και ώρα 20:30 |Public café Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Αλεξάνδρεια σάς προσκαλούν τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου στις 20:30 στην παρουσίαση του βιβλίου Ξενοδοχεία του Μίλτου Πασχαλίδη. Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσει η δημοσιογράφος και συγγραφέας Μαρία Παπαγιάννη, ενώ αποσπάσματα θα διαβάσει ο ηθοποιός Πάνος Βλάχος.



Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Τα ξενοδοχεία είναι σαν τους ανθρώπους.

Εντός τους κατοικούν ιστορίες.

Μερικές από τις ιστορίες που ακολουθούν είναι αληθινές – κάπως έτσι θυμάμαι να συνέβησαν.

Κάποιες είναι εξ ολοκλήρου φανταστικές.

Ίσως όχι ακριβώς «εξ ολοκλήρου», με την έννοια ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία σπάνια έχουν ηχομόνωση της προκοπής, άρα συνήθως μπορείς να μαντέψεις τι γίνεται με τους διπλανούς.

Αλλά και στο φουαγιέ ή στο σαλόνι ή ακόμα και μέσα στο δικό σου δωμάτιο, συχνά οι προηγούμενοι επισκέπτες αφήνουν «ίχνη» που σε βοηθούν να μαντέψεις μια ιστορία.

Ή να την επινοήσεις.

«Ένα θέλω μπορεί»

Γιώργος Αρσενάκος (Εκδόσεις Έσοπτρον)

Τρίτη 18/10 και ώρα 20:30 |Public café Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Έσοπτρον σάς προσκαλούν την Τρίτη 18 Οκτωβρίου στις 20:30 στην παρουσίαση του βιβλίου Ένα θέλω μπορεί του Γιώργου Αρσενάκου. Για το βιβλίο θα μιλήσει ο συγγραφέας και θα υπογράψει αντίτυπα.



Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Μερικές φορές είναι δύσκολο να περιγράψεις ένα ταξίδι. Αναπολείς… Θυμάσαι… Σκέφτεσαι πως οι στόχοι που είχες κάποτε και οι φιλοδοξίες σου αποτυπώθηκαν σε μια πραγματικότητα. Τα όνειρα για να τα ζήσεις πρέπει να σηκωθείς από το κρεβάτι, να ανοίξεις την πόρτα και να κοιτάξεις τη ζωή στα μάτια. Να βγεις από τη ζώνη ασφαλείας και να «εκτεθείς». Να εκτεθείς σε αντιξοότητες και δυσκολίες. Να εκτεθείς σε ανθρώπους και συμπεριφορές. Να εκτεθείς στον ίδιο σου τον εαυτό πολλές φορές. Να δοκιμάσεις τις αντοχές σου και να ξεπεράσεις τα όριά σου. Το δικό μου ταξίδι, η δίκη μου διαδρομή, δεν ήταν στρωμένα με ροδοπέταλα, δεν μου εγγυήθηκε κανείς την επιτυχία. Την επιδίωξα και την κυνήγησα. Άλλωστε, στη ζωή δεν σου εγγυάται κανείς την επιτυχία, την ευτυχία, την ίδια τη ζωή. Σκέψου τι έκανες ή τι πρέπει να κάνεις για να αξίζεις αυτές τις εγγυήσεις της ζωής. Σκέψου πως το τίποτα που βρίσκεσαι μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι. Σκέψου ότι μπορείς να τα καταφέρεις όλα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ένα «θέλω» μπορεί να κάνει το όνειρο πραγματικότητα!



«Η δίκη των έξι»

Θανάσης Διαμαντόπουλος (Εκδόσεις Πατάκη)

Δευτέρα 31/10 και ώρα 20:30 | Public café Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Πατάκη σάς προσκαλούν τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου στις 20:30 στην παρουσίαση του βιβλίου Η δίκη των έξι του Θανάση Διαμαντόπουλου.

Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσουν για τα θέματα που αναδεικνύει το βιβλίο οι:

Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Α.Π.Θ.

Γιώργος Γεραπετρίτης, Υπουργός Επικρατείας, Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αλέξης Χαρίτσης, πρώην Υπουργός Εσωτερικών και ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Γ. του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Ένας Διχασμός χωρίς τέλος… Ανάμεσα σε δύο παρατάξεις προσδιοριζόμενες από την αντίπαλη πλευρά ως «προδοτικές»… Οι οποίες συνιστούσαν ωστόσο, έως το τραγικό 1922 τουλάχιστον, εκφράσεις διαφορετικών εκδοχών του ελληνικού «αναθεωρητικού/απελευθερωτικού» μεγαλοϊδεατισμού και εθνικισμού…

Ένας Διχασμός με υπόβαθρο προσωποκεντρικό ασφαλώς (η σύγκρουση των «δύο Β»), αλλά και κοινωνικό και ιδεολογικό και οικονομικών στοχεύσεων και νοοτροπιών… Ένας παρατεταμένος εμφύλιος πόλεμος, που κατέλειπε μίση αδιανόητα και ανεξίτηλα… Και που οδήγησε σε δικαστικούς φόνους «προδοτών», δηλαδή πολιτικών αντιπάλων. Ολοκληρώνοντας την έρευνά μου για το βιβλίο αυτό –το πιο κοπιώδες και, στα μάτια μου, το σημαντικότερο εξ όσων έχω γράψει–, έμεινα με την απορία που καταγράφει στα «πολεμικά» Απομνημονεύματά του ο Ουίνστον Τσώρτσιλ: «Με τόσα που τους έκαναν… Και τόσα που [οι ίδιοι] έκαναν στον εαυτό τους… Πώς επιβίωσαν οι Έλληνες;».