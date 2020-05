Θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ηθοποιός που συμμετείχε στο Game of Thrones

Σε ηλικία 65 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο Μπι Τζέι Χόγκ. Ο διάσημος ηθοποιός συμμετείχε στο «Game of Thrones» ενσαρκώνοντας τον ρόλο του Σερ Άνταμ Μάρμπραντ, ιππότη του οίκου των Μάρμπραντ και ηγέτη των ιπποτών του Τυιν Λάνιτσερ.

Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησαν οι συνάδελφοί του από την θεατρική ομάδα «Give My Head Peace, the Hole in the Wall gang», με ανάρτησή στα social media.

«Ήταν ένας σπουδαίος ηθοποιός, εξαιρετικός συνάδελφος και ένας πραγματικός φίλος. Οι σκέψεις μας είναι με την σύζυγό του, Έλις, τον γιο του, Νέιθαν και την κόρη του, Άμπιγκεϊλ», ανέφερε η ανακοίνωση. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του.