Νέα αναβολή για την ταινία του Τζέιμς Μποντ - Λουκέτο βάζει η μεγαλύτερη εταιρείας κινηματογραφικών αιθουσών στη Βρετανία

Λουκέτο ανακοίνωσε ότι βάζει αλυσίδα κινηματογραφικών αιθουσών, μετά τη νέα αναβολή της πρεμιέρας της ταινίας No Time To Die, με τον θρυλικό κατάσκοπο Τζέιμς Μποντ.

Τα Cineworld αποφάσισαν να κλείσουν και πάλι και τις 543 κινηματογραφικές αίθουσες σε ΗΠΑ και όλες τις αίθουσες που διατηρούν στο Ηνωμένο Βασίλειο από την επόμενη εβδομάδα, μια ημέρα μετά την ανακοίνωση πως η ταινία με τον Τζέιμς Μποντ παίρνει και πάλι αναβολή. Η απόφαση αυτή θέτει, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Variety σε κίνδυνο 5.500 θέσεις εργασίας στη Βρετανία.

Η μεγαλύτερη εταιρεία κινηματογραφικών αιθουσών στη Βρετανία φαίνεται πως έστειλε επιστολή στον Βρετανό πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον, στην οποία εξηγούσε πως ο τομέας των θεαμάτων δεν είναι βιώσιμος, καθώς οι κινηματογραφικές παραγωγές προχωρούν από τη μία αναβολή στην άλλη, σε νέες ταινίες, υπό το βάρος της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η ταινία Τζέιμς Μποντ ήταν προγραμματισμένο να κάνει πρεμιέρα στις 12 Νοεμβρίου, με όσους δραστηριοποιούνται στον κλάδο να ελπίζουν πως ένα τόσο ισχυρό μπραντ θα έφερνε και πάλι έσοδα στην βαριά πληττόμενη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Η επίσημη ανακοίνωση των παραγωγών της ταινίας ενημέρωσε πως η κυκλοφορία της ταινίας No Time To Die, της 25ης ταινίας Τζέιμς Μποντ, θα αναβληθεί και πάλι για τις 2 Απριλίου, προκειμένου να καταστεί δυνατό στο κινηματογραφικό κοινό να την παρακολουθήσει.

We understand the delay will be disappointing to our fans but we now look forward to sharing NO TIME TO DIE next year.