Τζάρεντ Λέτο: Η πρώτη φωτογραφία ως Τζόκερ στο «Snyder Cut Justice League»

Ο Ζακ Σνάιντερ δημοσίευσε φωτογραφία του Τζάρεντ Λέτο ως «Joker» από την επερχόμενη νέα εκδοχή της ταινίας «Justice League».

Η επίσημα γνωστή ως «Snyder Cut» εκδοχή της ταινίας «Justice League» του 2017, όπως την είχε φανταστεί ο Ζακ Σνάιντερ, ξεκίνησε ως αίτημα των θαυμαστών της κινηματογραφικής σειράς, υλοποιήθηκε και σύντομα, τον Μάρτιο, θα είναι διαθέσιμη στο HBO Max.

Ο Σνάιντερ εγκατέλειψε την ταινία «Justice League» μετά από προσωπική τραγωδία, τον θάνατο της κόρης του, ενώ η παραγωγή ήταν σε εξέλιξη και σκηνοθετικά καθήκοντα ανέλαβε ο Τζος Γουίντον.

Ο Ζακ Σνάιντερ δημοσίευσε πριν από λίγες μέρες μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του Τζάρεντ Λέτο και τη συνόδευσε με αναφορά στον Ντέιβιντ Άγερ, σκηνοθέτη του «Suicide Squad», του φιλμ του 2016, στο οποίο ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, εμφανίστηκε πρώτη φορά ως «Joker».

«Τι υπέροχο χαρακτήρα δημιούργησες. [email protected] @JaredLeto» έγραψε ο Ζακ Σνάιντερ.

Amazing character you created. Honored to have our worlds collide. @DavidAyerMovies @JaredLeto pic.twitter.com/6FubzkPh4Y