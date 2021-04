Θλίψη: Έφυγε από τη ζωή γνωστός βρετανός ηθοποιός – Είχε ξεχωρίσει για την ερμηνεία του στο Chernobyl

Ο Βρετανός ηθοποιός Paul Ritter, πέθανε σε ηλικία 54 ετών. Ο ηθοποιός είχε παίξει στο Χάρι Πότερ και το Τζέιμς Μποντ και πέθανε από όγκο στον εγκέφαλο, όπως δήλωσε ο ατζέντης του σήμερα. Είχε γεννηθεί στο Κεντ.

«Με μεγάλη λύπη μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Paul Ritter πέθανε χθες το βράδυ. Πέθανε ειρηνικά στο σπίτι με τη σύζυγό του Πολί και τους γιους του Φρανκ και Νώε δίπλα του», είπε ο ατζέντης του στην Guardian, επιβεβαιώνοντας ότι «υπέφερε από όγκο στον εγκέφαλο».

Ο Ritter ήταν αρχικά γνωστός για τους ρόλους του στο θέατρο και ήταν υποψήφιος για βραβείο Olivier το 2006 για το «Coram Boy» και για Tony για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στο «The Norman Conquests».

Εμφανίστηκε επίσης σε πολλές ταινίες υψηλού προφίλ, παίζοντας τον Eldred Worple στο «Harry Potter and the Half-Blood Prince» και τον κυβερνητικό σύμβουλο Guy Haines στην ταινία του Τζέιμς Μποντ «007 Quantum of Solace».

Στην πατρίδα του στη Βρετανία, ο ηθοποιός ήταν πιο γνωστός για την τηλεοπτική εκπομπή του, στο Channel 4, «Friday Night Dinner». Ήταν από τους ηθοποιούς που ξεχώρισαν για την ερμηνεία τους στην πετυχημένη σειρά, «Chernobyl», ως ο Anatoly Dyatlov.