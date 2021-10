9ο AegeanDocs (1- 6 Οκτωβρίου 2021): Τρία φεστιβάλ συνομιλούν

Το AegeanDocs επεκτείνει και διεθνοποιεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης ερασιτεχνών κινηματογραφιστών με στόχο την δημιουργία ντοκιμαντέρ μικρού μήκους.

Σε συνεργασία με το Τουρκικό Φεστιβάλ Foça Film Days που εδρεύει στην Φώκαια και το Κυπριακό Φεστιβάλ «ΑΕΙ Film Festival- Φεστιβάλ Αρχαιολογικού, Εθνογραφικού και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Κύπρου» που εδρεύει στη Λευκωσία οργανώνει μια τριμερή πρωτοβουλία πολιτιστικών ανταλλαγών και διαλόγου.

Τρείς ταινίες ερασιτεχνών από την Ελλάδα και αντίστοιχα 3 από την Τουρκία και 3 από την Κύπρο προβάλλονται στο επίσημο πρόγραμμα των Φεστιβάλ.

Οι προβολές συνοδεύονται από ζωντανές συζητήσεις με ταυτόχρονη μετάφραση ανάμεσα στο κοινό και τους δημιουργούς των ταινιών. Μία διεθνής κριτική επιτροπή βραβεύει την καλύτερη ελληνική, την καλύτερη τουρκική και αντίστοιχα την καλύτερη κυπριακή ταινία.

Το βραβείο για κάθε χώρα θα είναι αξίας 250€.

Η ανακοίνωση των βραβείων θα γίνει σ σε διαδικτυακή εκδήλωση στα μέσα Νοεμβρίου.

Οι ταινίες κάθε χώρας είναι:

Ελληνικές ταινίες:

Θα προβληθούν 1-6 Οκτωβρίου 2021 στη Μύρινα-Λήμνος

Wind Tango (13’) Παναγιώτης Γεωργιάδης

The life and the Virus (15'), Παναγιώτης Αθηναίος

Στου Απελλή (11’) Ιουλία Σαράντου

Κυπριακές Ταινίες:

Θα προβληθούν 12-14 Νοεμβρίου στη Λευκωσία – Κύπρος

Hambis The Cypriot Enfraver (11’), Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Λεμεσού

Nicosia Walls (11’)

The First Bicommunal Project: When Cypriots brought their sh*t together (10’)

Τούρκικες ταινίες:

Θα προβληθούν 20-26 Οκτωβρίου στη Φώκαια- Τουρκία/.

Hello Neighbour (11’), Eren Ozkan & Guzin Tumer

Leftovers (11’) Sila Mutaf

In the waters of Foca (11’), Aysegul Isik