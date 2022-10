Τομ Κρουζ: Θα ταξιδέψει στο διάστημα για την επερχόμενη ταινία του

Ο Τομ Κρουζ μπορεί να κάνει τα πάντα! Είναι γνωστό πως ο διάσημος ηθοποιός είναι ο κασκαντέρ του εαυτού του, καθώς έχει επιλέξει να γυρίζει μόνος του όλες τις επικίνδυνες σκηνές των ταινιών του, χωρίς την βοήθεια επαγγελματία.

Εκεί που νομίζαμε πως ο Τομ Κρουζ πέτυχε τον μεγαλύτερο δυνατό κινηματογραφικό του θρίαμβο μετά την επιτυχία του σίκουελ του Top Gun, ο σταρ του Χόλυγουντ έρχεται με μια ιδέα που είναι, κυριολεκτικά, έξω από τον κόσμο.

Ο επιτυχημένος ηθοποιός φέρεται να συνεργάζεται με τον σκηνοθέτη, Νταγκ Λίμαν, για μια ταινία που περιλαμβάνει γυρίσματα στο διάστημα. Η ταινία είχε κατατεθεί για πρώτη φορά το 2020, προτού η πανδημία Covid-19 σταματήσει τα σχέδια. Μάλιστα, τον Μάιο του 2020, η NASA επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν σε συζητήσεις με τον Κρουζ και τη SpaceX για κάποιο κινηματογραφικό πρότζεκτ.

Will #TomCruise film his next movie in outer space?https://t.co/YPtMpeF4fk