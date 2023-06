ΗΠΑ: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό serial killer – Έξι γυναίκες νεκρές τους τελευταίους μήνες

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα την αιτία θανάτου μόνο μίας γυναίκας, η οποία πέθανε μετά από τραύμα σε κεφάλι και λαιμό από αμβλύ αντικείμενο.

Τώρα οι οικογένειες των θυμάτων λένε πως φοβούνται ότι θα ακολουθήσουν και άλλα θύματα.

«Δεν θέλω να τρομάξω κανέναν, αλλά η πραγματικότητα είναι πως πεθαίνουν γυναίκες με φρικτό τρόπο» δήλωσε η αδερφή της Joanna ενός εκ των θυμάτων.

Η Joanna, μητέρα τριών παιδιών βρέθηκε νεκρή σε αχυρώνα στις αρχές Απριλίου, λίγες εβδομάδες μετά την εξαφάνισή της. Πρόκειται για το μόνο θύμα που η Αστυνομία αποκάλυψε τα αίτια θανάτου της.

«Οι γυναίκες πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή και να γνωρίζουν ότι υπάρχουν κίνδυνοι που ξεκάθαρα αφαιρούν τις ζωές όσων αγαπάμε» επισήμανε η αδερφή της Joanna.

Το πρώτο θύμα βρέθηκε στις 19 Φεβρουαρίου και το πιο πρόσφατο στις 7 Μαΐου.

Η 22χρονη Κριστίν Σμιθ αγνοούνταν από τα τέλη Δεκεμβρίου. Τα λείψανά της βρέθηκαν σε μια δασώδη περιοχή κοντά σε μια διασταύρωση στην Pleasant Valley.

Ο ιατροδικαστής δεν έχει ακόμη αποφανθεί για την αιτία θανάτου. Η οικογένειά της δημιούργησε ένα GoFundMe για να πληρώσει τα έξοδα της κηδείας της.

Επιπλέον είχαν πραγματοποιήσει τις δικές τους έρευνες για εκείνη και μοίραζαν φυλλάδια που έλεγαν ότι αγνοείται.

Στις 24 Απριλίου, λίγες εβδομάδες μετά το θάνατο της Joanna, η Charity Perry, 24 ετών, βρέθηκε νεκρή κοντά στο Ainsworth State Park. Η αστυνομία αποφάσισε να μην δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον θάνατό της, υπό τον φόβο ότι θα διακυβεύσει την έρευνά της.

Την ίδια μέρα, μια γυναίκα αγνώστων στοιχείων που η αστυνομία πιστεύει ότι είναι ιθαγενής Αμερικανίδα ή από την Αλάσκα, βρέθηκε επίσης νεκρή. Είχε δύο διακριτά τατουάζ: μια μαύρη μουσική νότα με το γράμμα V και έναν Βούδα στο δεξί πάνω μέρος της πλάτης της.

Police investigate if deaths of 6 women in Portland connected to serial killer

#6323 #deaths #missingpersons #oregon #portland #serialkillers #Washingtonhttps://t.co/CbTdA7xLwb

— The Sun (@LuffyRd5) June 4, 2023