Ουάσινγκτον: Ακούστηκε ισχυρή έκρηξη – Οι πρώτες πληροφορίες και εξηγήσεις

Μαρτυρίες για δυνατή «έκρηξη» στην περιοχή της Ουάσιγκτον έχουν κατακλύσει εδώ και λίγη ώρα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δυνατός ήχος προκάλεσε πανικό.

🚨🇺🇸Huge boom or explosion in Washington DC a couple of minutes ago. The sound was even heard in Northern Virginia and Maryland. … Updating pic.twitter.com/1cKBKoMCPH

Δείτε το tweet για την «έκρηξη» στην Ουάσιγκτον

BREAKING: A mysterious loud ‘boom’ has been heard by residents in Washington DC but there is “no threat at this time” says the DC Homeland department. https://t.co/PAiZ4D1jU3



Γύρω στις 15:30 την Κυριακή (τοπική ώρα), οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι άκουσαν ένα τεράστιο κρότο στην πόλη. Αυτό οδήγησε σε μια “πλημμυρίδα” αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εικασίες σχετικά με την αιτία. Κάποιοι κάνουν λόγο ακόμα και για σεισμό.

Αναφέρεται ότι η αστυνομία κάλεσε την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας και άλλους φορείς για περισσότερες πληροφορίες.

“Δεν υπήρξε κανένα επαληθευμένο περιστατικό οποιουδήποτε είδους, και ελέγχουμε με συναρμόδιους φορείς. Θα ενημερώσουμε εάν βρεθούν περαιτέρω πληροφορίες” ανέφερε σε tweet του ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπάουι.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας είπε ότι δεν υπάρχει απειλή αυτή τη στιγμή, αλλά δεν δόθηκε καμία αιτία. Ανεπιβεβαίωτες αναφορές αναφέρουν πάντως ότι ασκήσεις αεράμυνας που πραγματοποιούνταν πάνω από την Ουάσιγκτον, το Μέριλαντ και τη Βιρτζίνια προκάλεσαν ηχητική έκρηξη. Η ηχητική έκρηξη προκαλείται όταν τα υπερηχητικά αεροσκάφη ξεπερνούν τη ταχύτητα του ήχου, με αποτέλεσμα να προκαλείται ένας μεγάλος θόρυβος – γνωστός και ως sonic boom –που μοιάζει με εκείνον μιας μεγάλης έκρηξης. Όταν πραγματοποιείται το σπάσιμο του φράγματος του ήχου εμφανίζεται ένα ασυνήθιστο σύννεφο.

Reports of sounds of an explosion are coming into the communication center. There has been no verified incident of any kind, and we are checking with other jurisdiction. We will update if further information is found. @BowiePDNews @CityofBowie

— Chief John Nesky (@ChiefBowiePD) June 4, 2023