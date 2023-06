Ουκρανία: Βομβαρδισμός πολυκατοικιών στο Ντνίπρο – Παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς

Ένα 2χρονο κορίτσι σκοτώθηκε και 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και πέντε παιδιά, όταν ρωσικός πύραυλος έπληξε την πόλη Ντνίπρο στην κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης.

«Στη διάρκεια της νύκτας ανασύρθηκε από τα ερείπια σπιτιού το πτώμα ενός κοριτσιού που μόλις είχε κλείσει τα 2 του χρόνια», δήλωσε ο Σέρχιι Λισάκ στο Telegram.

Δεκαεπτά άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο μετά την επίθεση με πυραύλους κρουζ Iskander μικρού βεληνεκούς που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις, πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι πύραυλοι έπεσαν μεταξύ δύο πολυκατοκιών στη συνοικια Πιντοροντνένσκα, με αποτέλεσμα αυτές να καταστραφούν εν μέρει και να προκληθούν υλικές ζημιές σε αρκετά σπίτι, αυτοκίνητα και υποδομές, εξήγησε ο Λισάκ.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ομάδες διασωστών να ερευνούν τα ερείπια ενός κατεστραμμένου κτιρίου.

Ο Μικόλα Λουκασούκ, επικεφαλής του περιφερειακού συμβουλίου της επαρχίας Ντνιπροπετρόφσκ, επεσήμανε ότι 17 παιδιά έχουν σκοτωθεί εκεί από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Δεν υπάρχουν λέξεις για να παρηγορήσουν τους γονείς που έχασαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν στη ζωή τους», τόνισε ο Λουκασούκ.

«Για μία ακόμη φορά η Ρωσία αποδεικνύει ότι είναι ένα τρομοκρατικό κράτος», κατήγγειλε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα το πρωί.

Μετά την επίθεση στη Ντνίπρο, η Ρωσία εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον της Ουκρανίας. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε τέσσερις από τους έξι πυραύλους κρουζ και τρία από τα πέντε ιρανικής κατασκευής drones Shahed που εκτόξευσαν οι ρωσικές δυνάμεις.

⚡️Update: 20 injured, including 5 children, in Russian missile attack near Dnipro.

A Russian attack on a residential area in the town of Pidhorodne in Dnipropetrovsk Oblast injured 20 people, including five children, Governor Serhii Lysak reported on June 3. (1/2) pic.twitter.com/v5aGQoIFps

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 3, 2023