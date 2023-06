Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ινδία: Φόβοι ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών – Λιγοστεύουν οι ελπίδες για επιζώντες

Τουλάχιστον 288 είναι οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων στην Οντίσα της Ινδίας, ενώ θεωρείται σίγουρο ότι ο αριθμός θα ανέβει, όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας της πολιτείας Πραντίπ Τζένα.

Σύμφωνα με τα σωστικά συνεργεία πολλοί είναι αυτοί που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα αναποδογυρισμένα βαγόνια με τις ελπίδες να ανασυρθούν ζωντανοί να λιγοστεύουν όσο περνάει η ώρα.

«Δεν ελπίζουμε πως θα βρούμε κανέναν αγνοούμενο ζωντανό», είπε ο επικεφαλής των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Οντίσα, Sudhanshu Sarangi, στο τοπικό ειδησεογραφικό κανάλι NDTV, σύμφωνα με το CNN.

#BREAKING : Coromandel Express Train has met with an accident near Bahanaga railway station in Balasore district of Odisha. Several passengers are reportedly injured. More details are awaited. Emergency control room number: 6782262286 pic.twitter.com/NBKXpy0Qcc

Σύμφωνα με τον Αμιτάμπ Σάρμα, διευθυντή των ινδικών σιδηροδρόμων, δύο επιβατικά τρένα «ενεπλάκησαν ενεργά στο δυστύχημα». Μια εμπορική αμαξοστοιχία ήταν σταθμευμένη στο σημείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία, πρόσθεσε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

«Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών είναι δύσκολο να εκτιμηθεί προς το παρόν», εξήγησε ο ίδιος διότι πολλοί επιβάτες είναι πιθανό να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια.

Death toll rises to 261 in Odisha’s Balasore train accident

It is India’s deadliest rail accident in decades and this is when India is transforming trains, railways infrastructure and also supplying locomotives to other nations

Root cause of 3 trains accident must be identified pic.twitter.com/pMUrYHo8OX

— Anshul Saxena (@AskAnshul) June 3, 2023