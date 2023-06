Τιλ Λίντεμαν: Δώδεκα γυναίκες κατηγορούν για τον τραγουδιστή των Rammstein για σεξουαλική κακοποίηση

Δώδεκα γυναίκες κατηγορούν τον Τιλ Λίντεμαν, οτί της κακοποίησε σεξουαλικά.

Όλα ξεκίνησαν μετά τις καταγγελίες μιας Ιρλανδής θαυμάστριας που φέρεται να κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον τραγουδιστή μετά από μια συναυλία. Το όνομά της είναι Σέμπλι Λιν και υπάρχουν αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το συγκεκριμένο θέμα. Η ίδια είπε ότι κακοποιήθηκε σε μια συναυλία στο Βίλνιους, ενώ υπάρχουν κι άλλες κοπέλες που έχουν προχωρήσει σε καταγγελίες.

I’d like to clarify again. Till did NOT touch me. He accepted I did not want to have sex with him. I never claimed he raped me. Please read the entire Twitter thread for full context before making reports. #rammstein

— Shelby Lynn (@Shelbys69666) May 29, 2023

Τα κορίτσια, όπως γράφει η «Marca», φέρονται να «στρατολογήθηκαν» για μετά τις συναυλίες. Όπως εξηγεί η Λιν , όλα συνέβησαν στο πάρτι μετά τη συναυλία. Ο Τιλ την πλησίασε σεξουαλικά, όμως εκείνη δεν ενέδωσε. Ωστόσο, στη συνέχεια υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής δεν την άγγιξε ποτέ και αποδέχθηκε την απόρριψη των υποτιθέμενων προσεγγίσεών του.

Η ίδια ισχυρίζεται ότι τη νάρκωσαν, επειδή είχε λιποθυμίες και ξύπνησε με πόνους την επόμενη μέρα. Περισσότερες από 12 γυναίκες έχουν καταγγείλει την ίδια ιστορία. Εξηγούν ότι, κατά τη διάρκεια της συναυλίας, το προσωπικό των Rammstein «στρατολογεί» γυναίκες, με σκοπό να κάνουν σεξ με τα μέλη του συγκροτήματος μετά τις συναυλίες. Επίσης, ζητούν από τις κοπέλες να στείλουν φωτογραφίες πριν από τις συναυλίες.

Το πιο σοβαρό όμως είναι η ηλικία των κοριτσιών αυτών, αφού ο Till Lindeman είναι 60 ετών και αυτό που φέρεται να αναζητά είναι νεαρές γυναίκες, όπως η Shelby Lynn, που είναι περίπου 25 ετών, όπως σημειώνει η «Marca».