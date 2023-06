Τουρκία: Με εκπλήξεις η νέα κυβέρνηση Ερντογάν – Με μεγαλοπρέπεια η ορκωμοσία του – Τι ανέφερε για την Γαλάζια Πατρίδα

Σημαντική η χθεσινή μέρα για την Τουρκία. Νωρίς το μεσημέρι, ο Πρόεδρος Ερντογάν ορκίστηκε στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, αναλαμβάνοντας επίσημα τα καθήκοντά του ως ο νέος Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας, ενώ αργά το βράδυ ανακοίνωσε την σύνθεση της νέας κυβέρνησης του.

Τον Ερντογάν υποδέχθηκε ο προσωρινός πρόεδρος της Βουλής, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, και εισήλθε στην αίθουσα όπου οι βουλευτές του ΑΚΡ και του ΜΗΡ όρθιοι τον χειροκροτούσαν, ενώ σε ένδειξη διαμαρτυρίας δεν σηκώθηκαν οι βουλευτές του CHP και του Κόμματος της Πράσινης Αριστεράς.

With the “Century of Türkiye” started, the path to the rise of Türkiye is now before us, says President Recep Tayyip Erdogan at his inauguration ceremony, which was attended by top officials from over 80 countries https://t.co/7spwKc6a3Q pic.twitter.com/y7wKEC4IH1

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 3, 2023