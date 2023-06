Τουρκία: Στην Γαλάζια Πατρίδα αναφέρθηκε ο Ερντογάν ενώ έδωσε υποσχέσεις για νέο Σύνταγμα

Κάθε φορά που απλώναμε το χέρι μας για χειραψία μετά από εκλογές, μας υποδέχονταν πάντα με σφιγμένες γροθιές. Αυτή τη φορά, ελπίζουμε ότι θα συμπεριφερθούν διαφορετικά», είπε ο Ερντογάν, σε μία σαφή αναφορά στην αντιπολίτευση.

«Για το καλό της τουρκικής δημοκρατίας, περιμένουμε από την αντιπολίτευση να ενεργήσει με αίσθημα ευθύνης. Θέλουμε η αντιπολίτευση να συμφιλιωθεί με την εθνική βούληση.

Η ημέρα είναι η ημέρα για να γίνουμε ένα, να είμαστε μαζί, να ενισχύσουμε τη χιλιόχρονη αδελφοσύνη μας. Η μέρα είναι η μέρα για να προστατεύσουμε το λαμπρό μέλλον των παιδιών μας».

With the “Century of Türkiye” started, the path to the rise of Türkiye is now before us, says President Recep Tayyip Erdogan at his inauguration ceremony, which was attended by top officials from over 80 countries https://t.co/7spwKc6a3Q pic.twitter.com/y7wKEC4IH1

