Το πιο δυνατό χειροκρότημα της Ελλάδας σε γιατρούς και νοσηλευτές (Βίντεο)

Ο κορωνοϊός είναι εδώ και το ιατρικό προσωπικό στη Δημόσια Υγεία βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή για την αντιμετώπιση μιας πρωτόγνωρης κατάστασης που εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς. Ένα χειροκρότημα είναι το λιγότερο που αξίζουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του Covid-19.

Πολλοί πολίτες, από διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ανταποκρίθηκαν στο διαδικτυακό κάλεσμα, βγήκαν στα μπαλκόνια τους και έστειλαν ένα ηχηρό χειροκρότημα στο ιατρικό προσωπικό της χώρας.

«Την Κυριακή 15 Μαρτίου και ώρα 21.00 ακριβώς βγαίνουμε στα μπαλκόνια μας και για πέντε λεπτά χειροκροτούμε τους Ανθρώπους που αγωνίζονται για μας...Τους Ανθρώπους του Συστήματος Υγείας...Ας ακουστεί το χειροκρότημα μας σε κάθε Νοσοκομείο και κάθε σημείο παροχής Υγείας για να τους δώσουμε κουράγιο για τις μέρες που ακολουθούν! Και όχι μόνο ...όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν αυτή την περίοδο για εμάς!», ανέφερε το κάλεσμα.

Στις 9 το βράδυ ήταν όλοι εκεί. Στα μπαλκόνια τους...

greeks applauding the doctors and nurses who are fighting in the hospitals from their balconies #COVIDー19 #καραντινα #ΜΕΝΟΥΜΕΣΠΙΤΙ #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/GFD3JS60FK

people in greece started clapping for all the nurses and doctors that have to fight the corona virus #ΜΕΝΟΥΜΕΣΠΙΤΙ #COVIDー19 pic.twitter.com/3ql12Vfk5R