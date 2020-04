Ο Τσιόδρας πήρε θέση για τις επιπτώσεις της παρακεταμόλης και των αντιφλεγμονωδών σε ασθενείς με κορωνοϊό

Στην ιατρική διαμάχη αναφορικά με το αν τα Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα έχουν παρενέργειες στα άτομα που νοσούν από κορωνοϊό αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον COVID-19, Σωτήρης Τσιόδρας.

Ο κ. Τσιόδρας δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Twitter παραπομπή σε σε σύντομη ανάλυση που έχει αναρτηθεί στο επιστημονικό ιστόστοπο MedScape γράφοντας χαρακτηριστικά «Νεότερα για το θέμα των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων - still not enough data».

Νεότερα για το θέμα των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων - still not enough data https://t.co/4ryZ3THqV5 — Sotirios Tsiodras (@STsiodras) March 18, 2020

Εδώ και μερικές ημέρες έχει πυροδοτηθεί επιστημονική συζήτηση αναφορικά με την χρήση των ΜΣΑΦ στη διαχείριση της συμπτωματολογίας που προκαλεί στους πάσχοντες ο νέος κορωνοϊός SARS-CoV-2.

Εκατοντάδες έγκριτοι επιστήμονες ανά τον κόσμο έσπευσαν μέσω των κοινωνικών δικτύων να λάβουν θέση επί του θέματος, λέγοντας ουσιαστικά ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για μια τέτοια σύσταση. Το ίδιο κάνει και ο κ. Τσιόδρας μέσω της ανάρτησής του στο Twitter.