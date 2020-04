Νέο βίντεο από τον Έβρο: Μετανάστες προσπάθησαν να ρίξουν τον φράχτη με αυτοσχέδια σκάλα

Να εισβάλουν σε ελληνικό έδαφος επιχείρησαν το απόγευμα της Τετάρτης 100 περίπου μετανάστες στις Καστανιές Έβρου και μάλιστα με τις τουρκικές αρχές να συνδράμουν, εκτοξεύοντας δακρυγόνα.

Μετά τα βίντεο που δημοσίευσε χθες το Newpost, ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας Τούρκος αντικαθεστωτικός δημοσιογράφος αποτυπώνει την τεταμένη κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εβρο.

Πλήθος μεταναστών επιχειρούν με κάθε μέσο χρησιμοποιώντας ακόμη και αυτοσχέδια σκάλα να ρίξουν τον φράχτη της αστυνομίας για να περάσουν στο ελληνικό έδαφος.

Amid #Corona pandemic, refugees in #Turkey continue to press on with a make-shift ladder, police fence & board panel in order to make it across to #Greece. pic.twitter.com/2BMDVskhE8