Κορωνοϊός και σχολεία: Τα τρία σενάρια για να μη χαθεί η σχολική χρονιά

Τα εναλλακτικά σενάρια που εξετάζονται για να αναπληρωθεί το χαμένο έδαφος από το κλείσιμο των σχολείων λόγω κορωνοϊού, παρουσίασε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Σε κάθε περίπτωση δήλωσε κατηγορηματικά ότι «δεν θα χαθεί η σχολική χρονιά, ούτε το ακαδημαϊκό εξάμηνο»,

Τα τρία σενάρια:

Επέκταση του σχολικού έτους Μετακύλιση της ημερομηνίας έναρξης των πανελλαδικών Μείωση της εξεταστέας ύλης

Ειδικά, για τις πανελλαδικές διευκρίνισε ότι στόχος είναι «να μείνουμε όσο πιο κοντά στην σταθερή ημερομηνία έναρξης».

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, πρώτος γνώμονας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και γι’ αυτό τον λόγο η απόφαση που θα ληφθεί θα εξαρτηθεί από τις συστάσεις των επιστημόνων τους οποίους όπως είπε «ακούμε με πολύ μεγάλη πειθαρχία».

Η κ. Κεραμέως τόνισε ότι η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία έχει γίνει δεκτή με ενθουσιασμό από την εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με εκπαιδευτικούς «συμμετείχαν 110%», δηλαδή ακόμη και εκπαιδευτικοί που δεν είχαν προσκληθεί να συμμετάσχουν.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/kerameos-ston-skai-ayta-einai-ta-tria-senaria-gia-ta-sxoleia

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram