Έβρος: Έβαλαν φωτιά στην τουρκική πλευρά των συνόρων (Βίντεο)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα μεσάνυχτα στην τουρκική πλευρά των συνόρων πίσω από τον φράχτη στον Έβρο, θέτοντας σε συναγερμό τις δυνάμεις του ελληνικού στρατού και σωμάτων ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής, παραμένουν άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς και αν αυτή οφείλεται στις φωτιές που ανάβουν μετανάστες που παραμένουν στο σημείο. Σύμφωνα πάντως με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, δεν αποκλείεται οι μετανάστες αναχωρώντας από το Παζαρκουλέ για την Τουρκία να έκαψαν τις σκηνές τους.

Reports that the #Turkey police set fire to the immigrant tents for them to clear out #Evros #Greece #GreekBorders #IStandWithGreece #HoldTheLine pic.twitter.com/CYNLVgXz2I