Κορωνοϊός: Αισιόδοξα νέα για τη χρήση νέου φαρμάκου – Δοκιμάζεται και στην Ελλάδα- Τι είπε ο Σ. Τσιόδρας

Ελπίδες για βελτίωση της κλινικής κατάστασης ασθενών με κορωνοϊό που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, δημιουργεί ένα φάρμακο που ξεκίνησε να δοκιμάζεται στις ΗΠΑ αλλά έχει μπει σε πρωτόκολλο κλινικών μελετών και στη χώρα μας.

Όπως τόνισε ο κ. Τσιόδρας, πρόκειται για τη ρεμδεσιβίρη, η οποία είχε καλά αποτελέσματα κατά την αξιοποίησή του σε ασθενείς στην Αμερική γι αυτό και έχουν ξεκινήσει κλινικές μελέτες σε 4 νοσοκομεία στις ΗΠΑ. Μάλιστα, μέσω της μελέτης solidarity που πραγματοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) γίνεται μελέτη και σε τρία νοσοκομεία στα οποία συμμετέχει και η χώρα μας.

Θετική οδηγία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

Στις δοκιμές του επίμαχου φαρμάκου αναφέρθηκε και ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Αθανάσιος Δημόπουλος, στο ενημερωτικό του σημείωμα με τις εξελίξεις γύρω από τον κορωνοϊό. Ειδικότερα, στις 03/04/2020 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εξέδωσε θετική οδηγία σχετικά με την παρηγορητική χρήση της ρεμδεσιβίρης σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς με COVID-19 που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης. Έχει αναφερθεί ότι τέτοιοι ασθενείς έχουν θνητότητα τουλάχιστον 50%. Δεν υπάρχουν ειδικές θεραπείες με καθορισμένη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια για τη θεραπεία του COVID-19. Επομένως, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, η στοχευμένη προϋπόθεση πληροί τα κριτήρια για την παρηγορητική χρήση, εφόσον υπάρχει απειλητική για τη ζωή ασθένεια που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά με οποιοδήποτε φάρμακο που έχει εγκριθεί επί του παρόντος.

Τα αποτελέσματα της έρευνας

Σε αυτό το πλαίσιο, δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The New England Journal of Medicine στις 10 Απριλίου 2020 από διεθνή ομάδα επιστημόνων τα αποτελέσματα από την παρηγορητική χρήση ρεμδεσιβίρης σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς με COVID-19. Από τους 53 ασθενείς των οποίων τα δεδομένα αναλύθηκαν, 22 ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, 22 στην Ευρώπη ή στον Καναδά και 9 στην Ιαπωνία. Κατά την ένταξη στο πρόγραμμα, 30 ασθενείς (57%) έλαβαν μηχανικό αερισμό και 4 (8%) έλαβαν εξωσωματική οξυγόνωση μέσω μεμβράνης. Μετά από μέσο διάστημα παρακολούθησης 18 ημερών, 36 ασθενείς (68%) εμφάνισαν βελτίωση ως προς την ανάγκη υποστήριξης σε οξυγόνο, συμπεριλαμβανομένων 17 από τους 30 ασθενείς (57%) που έλαβαν μηχανικό εξαερισμό και οι οποίοι αποσωληνώθηκαν.

Συνολικά 25 ασθενείς (47%) έλαβαν εξιτήριο και 7 ασθενείς (13%) πέθαναν. Η θνησιμότητα ήταν 18% (6 στους 34) μεταξύ των ασθενών που έλαβαν μηχανικό αερισμό και 5% (1 στους 19) μεταξύ εκείνων που δεν έλαβαν μηχανικό αερισμό. Ωστόσο, ο τελικός καθορισμός της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του φαρμάκου ρεμδεσιβίρη απαιτεί τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο κλινικές μελέτες που αναμένεται να δημοσιευθούν τους επόμενους μήνες.