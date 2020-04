Μόσιαλος για κορωνοϊό: Γιατί αμφισβητώ τη μελέτη Στάνφορντ - Πειθαρχία και μετά την άρση μέτρων

«Πειθαρχία θα πρέπει να δείξουμε και για πολλούς επόμενους μήνες» τόνισε στον ΣΚΑΙ, μιλώντας για την «επόμενη μέρα» από τα μέτρα περιορισμού στην Ελλάδα, ο Ηλίας Μόσιαλος, καθηγητής Πολιτικής της Υγείας στο London School of Economics και εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς για τον κορωνοϊό.

Έχει ανοίξει ο δρόμος για την σταδιακή άρση των περιορισμών στην Ελλάδα καθώς έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα μέχρι στιγμής από την εφαρμογή τους, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κος Μόσιαλος.

Σύμφωνα με τον καθηγητή δεν είναι μόνο το τριήμερο που πέρασε. « Η πειθαρχία υπήρχε για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη χώρα μας» δήλωσε προσθέτοντας πως δείξαμε σε όλους τους λαούς του κόσμου πως εφόσον αποφασίσαμε να τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο καθηγητής υπογραμμίζει πως δεν αρκεί μόνο αυτό.

«Πειθαρχία θα πρέπει να δείξουμε και για πολλούς επόμενους μήνες» τονίζει εξηγώντας πως εάν αρχίσουμε να έχουμε αποκλιμάκωση αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να πάρουμε ένα μεγαλύτερο ρίσκο αφού ο κορωνοϊός δεν έχει εξαλειφθεί από την ανθρωπότητα κι επομένως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί από εδώ και πέρα, επιστρέφοντας σταδιακά στην καθημερινότητα μας.

Εάν, τα καταφέρουμε και είμαστε πολύ προσεκτικοί, τότε η αποκλιμάκωση θα είναι μεγαλύτερης εμβέλειας, αναφέρει.

Ο κος Μόσιαλος επεσήμανε ως πρωτοφανές γεγονός το ότι ο μισός πλανήτης «έκλεισε» προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημία και αντιπαρέβαλε το ότι αυτή δεν έχει εξελιχθεί μέχρι στιγμής σε άλλες περιοχές του κόσμου όπως η Αφρική ή στην Κεντρική και την Λατινική Αμερική αλλά ο υπόλοιπος κόσμος, που ήδη επλήγη από τον κορωνοϊό, σταδιακά θα επανέρχεται στην κανονικότητα ενώ το πρόβλημα θα υπάρχει ακόμα.

«Γιαυτό λέω ότι θα μαθαίνουμε από αυτή την πορεία από εδώ και μπρος» είπε καταλήγοντας πως εάν δείξουμε πειθαρχία την περίοδο της αποκλιμάκωσης, τηρώντας μέτρα υγιεινής και προστασίας, τότε θα πάμε καλά.

Μάλιστα ο καθηγητής έκανε λόγο, μεταξύ άλλων για "χορό με τον κορωνοϊό” μέχρις ότου η συνέπεια στα μέτρα αυτά αλλά και η ύπαρξη φαρμακευτικής θεραπείας και εμβολίου περιορίσει συντριπτικά τα κρούσματα κορωνοϊού.

Παράλληλα τόνισε πως δεν γνωρίζουμε το επίπεδο της ανοσίας παγκοσμίως και εξέφρασε τις επιφυλάξεις του γύρω από την μελέτη του Στάνφορντ (που κάνει λόγο ενδεικτικά για 100.000-200.000 κρούσματα) καθώς η αποδοχή της ως δεδομένο, αυτομάτως θα ίσχυε πως στην Νέα Υόρκη έχουν νοσήσει από κορωνοϊό το 78%-125% του πληθυσμού, γεγονός που από μόνο του είναι εξωπραγματικό.

«Τα νούμερα δεν δένουν»

Όπως εξήγησε ο καθηγητής όλες οι υποθέσεις εργασίας και μεθοδολογίας στην εν λόγω μελέτη έγινε στην Καλιφόρνια, σε περιοχή που υπήρχε μεγαλύτερη έξαρση του ιού από ό,τι στην υπόλοιπη πολιτεία. Παράλληλα η συλλογή του δείγματος δεν έγινε με απλή τυχαία δειγματοληψία, αλλά μέσω του Facebook, γεγονός που καθιστά πιθανό να υπήρξε, όπως χαρακτηριστικά είπε, μεροληψία στην δειγματοληψία, με το δείγμα να μην δίνει αξιόπιστη εικόνα.

"Δεν υποτιμώ τα αποτελέσματα" κατέληξε ο κος Μόσιαλος εκτιμώντας εντούτοις πως αυτά αφορούν περισσότερο την συγκεκριμένη περιοχή στην οποία έγινε η μελέτη και όχι όλον τον κόσμο.