Το Twitter αποχαιρετά με χιούμορ το 13033 – Τα… σπαρταριστά tweets

Η Ελλάδα επιστρέφει από σήμερα σταδιακά στην κανονικότητα αφού η χώρα μας περνάει στη φάση της μερικής άρσης των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί λόγω κορωνοϊού. Έτσι τα SMS στο 13033 με τους κωδικούς για την έξοδό μας από το σπίτι και τα έντυπα ειδικής μετακίνησης. Οι χρήστες του Twitter δεν άφησαν ασχολίαστο το γεγονός και με πολύ χιούμορ τοποθετήθηκαν τόσο στη σταδιακή απελευθέρωση των μετακινήσεων όσο και στο ενδεχόμενο να επιβληθούν ξανά περιοριστικά μέτρα αν οι πολίτες δεν φανούν συνεπείς ως προς τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών.

Δείτε ορισμένα «τιτιβίσματα»:

bye bye 13033, see you soon

About to send my last -hopefully- SMS to 13033