«Πυρά» Σοφού κατά Τσιάρα: «Δεν ρώτησαν για την επανεκκίνηση της Δικαιοσύνης – Θα πάρει απάντηση από το σώμα»

View this post on Instagram

ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΤΑ ΧΝΆΡΙΑ ΚΟΝΤΟΝΗ; Η προδήλως προσβλητική στάση του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος εξήγγειλε τα μέτρα επανεκκίνησης της Δικαιοσύνης χωρίς να ζητήσει τη γνώμη και τις (έτοιμες) προτάσεις των συλλογικών οργάνων και χωρίς διάλογο μαζί μας, απαιτεί ανάλογη απάντηση από το δικηγορικό σώμα. Θέμης Σοφός Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Α. #DSA #Epanekkinisi #Dikaiosini #Ergatikoi