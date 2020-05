Οργή Χαρδαλιά: Δεν επιτρέπονται τα take away ποτά και τα αυτοσχέδια πάρτι! (Βίντεο)

Οργισμένο μήνυμα προς καταστήματα που άνοιξαν και έδιναν εκτός από καφέδες και ποτά με τη μορφή του take away, ενώ έπαιζαν κανονικά μουσική, έστειλε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς.

«Οι συστάσεις μας για αποφυγή συγχρωτισμού βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα. Η εικόνα καφέ – μπαρ να σερβίρουν δήθεν take away ποτά, να παίζουν στη δια πασών μουσική, με πολίτες να στοιβάζονται μέσα, προσβάλει βάναυσα τους συμπολίτες μας. Προσβάλει όσους δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή, αυτούς που προσπαθούν να προστατέψουν τις ευπαθείς ομάδες. Προκαλεί τη συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών στον χώρο της εστίασης. Το take away αφορά στον καφέ. Τake away σε ποτά δεν επιτρέπεται. Ατυπα πάρτι και συγχρωτισμός απαγορεύονται. Οι πελάτες θα πρέπει να φεύγουν όταν παραλαμβάνουν τον καφέ τους. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα ενεργοποιηθούν», επεσήμανε χαρακτηριστικά σε πολύ έντονο ύφος.

Επίσης, ο κ. Χαρδαλιάς προανήγγειλε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους ιδιοκτήτες αυτών των καταστημάτων. «Είναι κρίμα κάποιοι λίγοι να παίζουν με την υγεία των πολλών». «Μία νέα και διαφορετική καθημερινότητα ξεκίνησε από χθες. Αυτή η καθημερινότητα εξακολουθεί να παραμένει ρευστή και κάθε επιλογή μας επηρεάζει τη ζωή μας και γι' αυτό τονίζουμε διαρκώς τη σημασία των κανόνων υγιεινής και της προσήλωσής μας στους στόχους», κατέληξε.