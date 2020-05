Καύσωνας: Στο «κόκκινο» ο υδράργυρος – Πού σημειώθηκαν 40αρια – Γέμισαν οι παραλίες

Σε τροχιά καύσωνα βρίσκεται η χώρα μας με το θερμόμετρο να δείχνει αρκετά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να «χτυπήσε» τιμές ακόμα και πάνω από τους 40 βαθμούς.

Οι Έλληνες προσπαθούν να βρουν οάσεις δροσιάς στις πλατείες. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εντατικές προετοιμασίες στις οργανωμένες παραλίες, καθώς αύριο θα επιτρέπεται να τις επισκεφθούν οι πολίτες που θα θέλουν να «ξεφύγουν» από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Μάλιστα σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη ο κόσμος πήγε στις παραλίες για να δροσιστεί μόλις η θερμοκρασία σημείωσε άνοδο. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Κρήτη δεν τηρήθηκαν αποστάσεις ανάμεσα σε λουόμενους στην παραλία με δεκάδες κόσμου να βρίσκονται αρκετά κοντά.

Σύμφωνα με το meteo.gr, οι υψηλές αυτές θερμοκρασίες θα αποτελέσουν ρεκόρ για τις τελευταίες τουλάχιστον δεκαετίες. Εάν επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις θα αλλάξει ο «χάρτης» των δεδομένων που υπάρχει για τους καύσωνες στη χώρα, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Νίκος Μιχαλόπουλος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Σύμφωνα με τον κ. Μιχαλόπουλο, μέχρι σήμερα οι υψηλότερες θερμοκρασίες για τον Μάιο καταγράφονταν το τελευταίο δεκαήμερο «και δεν είχαν περάσει ποτέ τους 37 βαθμούς Κελσίου».

Οπως εξήγησε, η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί το πρώτο δεκαήμερο ήταν οι 35,6 βαθμοί Κελσίου στις 11 Μαΐου του 2003.

«Εάν επαληθευθούν οι προβλέψεις (σ.σ.: για 40-41 βαθμούς Κελσίου) πάμε για ρεκόρ των τελευταίων 150 ετών», ανέφερε ο καθηγητής.

Σε ποιες περιοχές «ξέφυγε» η θερμοκρασία

Ο υδράργυρος χτύπησε «κόκκινο» το μεσημέρι της Παρασκευής (15.05) όπου έσπασαν τα ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο σε αρκετούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr,.

Δείτε ενδεικτικά κάποια από τα ρεκόρ σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σπάρτη 40.7 C (ρεκόρ 12 ετών λειτουργίας)

Λιβαδειά 39.9 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)

Φαλάσαρνα Χανίων 39.8 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)

Αρφαρά Μεσσηνίας 39.6 C (ρεκόρ 9 ετών λειτουργίας)

Μεγαλόπολη 37.8 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)

Ψυχικό Αθηνών 37.6 C (ρεκόρ 13 ετών λειτουργίας)

Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας 37.2 C (ρεκόρ 12 ετών λειτουργίας)

Ηγουμενίτσα 35.8 C (ρεκόρ 14 ετών λειτουργίας)

Ζαχάρω Ηλείας 35.3 C (ρεκόρ 14 ετών λειτουργίας)

Ζαγορά Πηλίου 35.3 C (ρεκόρ 12 ετών λειτουργίας)

Η υψηλότερη θερμοκρασία για την Παρασκευή καταγράφηκε στη Σπάρτη στις 15:45 και ήταν ίση με 40.7 C, ακολούθησε η Κωπαΐδα με 40.6 C, ενώ πολύ κοντά στους 40 βαθμούς έφτασαν και η Λιβαδειά και τα Φαλάσαρνα Χανίων με 39.9 και 39.8 C αντίστοιχα.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατάγραψαν τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες.

Όσον αφορά στην Αττική οι θαλάσσιες αύρες που επικράτησαν τις θερμές ώρες της ημέρας κράτησαν σε χαμηλότερα επίπεδα τη θερμοκρασία στις παράκτιες περιοχές καθώς μετέφεραν προς αυτές ψυχρότερες αέριες μάζες από τη θάλασσα. Αντίθετα στο εσωτερικό του νομού οι μέγιστες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν ήταν έως 10-12 βαθμούς υψηλότερες, με την απολύτως μέγιστη να σημειώνεται στο σταθμό Παπάγου (38.1 C).

Στον χάρτη που ακολουθεί φαίνεται η μέγιστη θερμοκρασία που κατέγραψαν οι σταθμοί της Αττικής, η μέση διεύθυνση του ανέμου το μεσημέρι της Παρασκευής 15/05 στις παράκτιες περιοχές (γαλάζια βέλη) καθώς οι περιοχές όπου η θερμοκρασία παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (γαλάζιες ελλείψεις).

Τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών λόγω του επερχόμενου καύσωνα υπενθυμίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών:

-Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και παραμονή σε σκιασμένους και δροσερούς χώρους.

-Σε περίπτωση αναγκαστικής έκθεσης στον ήλιο πρέπει να χρησιμοποιείται καπέλο ή γενικά κάλυμμα κεφαλής.

-Η ένδυση να αποτελείται κατά προτίμηση από λεπτά, ευρύχωρα, ανοιχτόχρωμα, κυρίως βαμβακερά ενδύματα.

-Αποφυγή, κατά το δυνατό, σωματικής κόπωσης και εργασίας τις θερμές ώρες της ημέρας.

-Άφθονη λήψη δροσερού νερού ή φυσικών χυμών. Αποφυγή σακχαρούχων, ανθρακούχων ποτών.

-Λήψη ελαφράς, μη λιπαρής, αλατισμένης τροφής, κατανεμημένης σε μικρά συχνά γεύματα.

-Αποφυγή οινοπνευματωδών ποτών.

-Συχνά δροσερά λουτρά, τοποθέτηση ψυχρών επιθεμάτων.

-Οι ευρισκόμενοι σε φαρμακευτική αγωγή και ιδίως όσοι λαμβάνουν διουρητικά, ηρεμιστικά, αντιυπερτασικά, αντιϊσταμινικά, Β΄ αναστολείς κλπ φάρμακα, πρέπει να βρίσκονται σε επαφή με τους θεράποντες γιατρούς τους προκειμένου να λαμβάνουν τις ανάλογες οδηγίες.

-Επίσης, σε επαφή με τους γιατρούς τους πρέπει να βρίσκονται όσοι πάσχουν από νοσήματα του καρδιαγγειακού, κεντρικού νευρικού και αναπνευστικού συστήματος, οι διαβητικοί, νεφροπαθείς, αλκοολικοί, καθώς και οι πάσχοντες από πάσης φύσεως σοβαρά νοσήματα.

-Οι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις περιοχές του κέντρου που διακρίνονται από υψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση και αυξημένη κυκλοφορία. Τις θερμές ώρες της ημέρας να παραμένουν στο σπίτι τους.

- Ιδιαίτερη προσοχή συστήνει ο ΙΣΑ για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.