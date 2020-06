Πάνω από 1 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του χορού και της μουσικής

Επιχορηγήσεις ύψους 1.318.990 € ανακοινώνονται σήμερα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αφορούν στις προσκλήσεις ενδιαφέροντος, της 16ης Ιανουαρίου 2020, με τίτλο Μουσικές Δράσεις 2020 και στις Τακτικές Επιχορηγήσεις κλασικού και σύγχρονου χορού 2020-21, καθώς και Δράσεις Χορού 2020.

Η ελληνική χορογραφική δημιουργία και η ελληνική χορευτική κοινότητα ενισχύεται με την τακτική επιχορήγηση 41 ομάδων χορού, από την Αττική και την Περιφέρεια, με το ποσό των 985.000 €. Σημειώνεται ότι με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνας Μενδώνη το κονδύλι των επιχορηγήσεων για το Χορό αυξήθηκε κατά 70% λόγω των ειδικών συνθηκών του 2020. Μέσω του άξονα Δράσεις Χορού επιχορηγούνται άλλες 8 ομάδες με 91.000 €. Έτσι το συνολικό ποσό για την ενίσχυση του Χορού από το ΥΠΠΟΑ ανέρχεται σε 1.076.000 €.

Με 242.990€ επιχορηγούνται 25 φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Μουσικής.

Σημειώνεται ότι, λόγω των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, τα αρχικά χρονοδιαγράμματα πολλών δράσεων δεν κατέστη ή δεν καθίσταται δυνατόν να τηρηθούν. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς υλοποίησης που λαμβάνουν την υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ θα κληθούν να υποβάλουν, όπου χρειάζεται, επικαιροποιημένα στοιχεία (χρόνος και χώρος διεξαγωγής δράσης) σε ό,τι αφορά την πρότασή τους.

Οι επιχορηγήσεις για τις Μουσικές Δράσεις 2020 και Δράσεις Χορού 2020 καθώς και οι τακτικές επιχορηγήσεις κλασικού και σύγχρονου χορού 2020-21, ύψους 1.318.990 €, που ανακοινώνονται, προστίθενται στις επιχορηγήσεις ύψους 1.336.116 ευρώ για δράσεις σύγχρονου πολιτισμού που ανακοινώθηκαν στις 2 Ιουνίου.

Το σύνολο επιχορηγήσεων, μέχρι σήμερα, για το Σύγχρονο Πολιτισμό ανέρχεται σε 2.655.106 €.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη ευχαριστεί θερμά τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΠΟΑ, καθώς και τα μέλη των Ομάδας Εργασίας και της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής , που εργάστηκαν αμισθί και εν μέσω της πανδημίας, προκειμένου να ολοκληρώσουν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα το έργο τους.

Επιχορηγήσεις Μουσικών Δράσεων 2020

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας (όπως αυτή ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΠΤΚ/ΤΜ/170786/4037/1124/226/09-04-2020) απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι τα ακόλουθα:

1. Γιώργος – Εμμανουήλ Λαζαρίδης, Σολίστ - Συνθέτης

2. Γιώργος Πέτρου, Διευθυντής Ορχήστρας

3. Δημήτρης Μπουζάνης, Διευθυντής Χορωδίας

4. Γιώργος Φακανάς, Σολίστ jazz – σύγχρονης μουσικής

5. Μαργαρίτα Αλεξομανωλάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΥΠΠΟΑ, ως συντονίστρια.

Καθήκοντα γραμματέα άσκησε η Ευδοξία Σπυριδάκη, μόνιμη υπάλληλος της ΔΠΤΚ.

Η Ομάδα εργασίας εισηγήθηκε θετικά για την παραχώρηση αιγίδας και επιχορήγησης από το ΥΠΠΟΑ, στους παρακάτω φορείς:

Μουσικός Όμιλος Σπάρτης. Οικονομική ενίσχυση ύψους τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για τη δράση με τίτλο «ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ – ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ - ΣΑΛΑΜΙΝΑ, Η σουΐτα των περσικών πολέμων». Αρνητική εισήγηση για παραχώρηση αιγίδας.

2. Πολιτιστικός Σύλλογος Μέρωνα. Οικονομική ενίσχυση ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ και αιγίδα για το «10ο Μουσικό Διδασκαλείο 2020 - Μέρωνας 2020 & παράλληλες δράσεις» που θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Αμαρίου του Νομού Ρεθύμνου.

3. Κέδρος ΣΥΝ. Οικονομική ενίσχυση ύψους οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ και αιγίδα για τη δράση με τίτλο «13o Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής και Θερινή Μουσική Ακαδημία», που θα πραγματοποιηθεί τέλη Αυγούστου στο Kipriotis Village Resort Hotel, στην Κω.

4. Πνευματικός Πολιτιστικός Σύλλογος “Η Αγία Σκέπη”. Οικονομική ενίσχυση ύψους τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την πραγματοποίηση του 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορωδιών Αγρινίου 2020. Αρνητική εισήγηση για παραχώρηση αιγίδας.

5. Μούσα Ελληνική. Οικονομική ενίσχυση ύψους τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για το “4ο Φεστιβάλ Σύγχρονης Ελληνικής Μουσικής”. Αρνητική εισήγηση για παραχώρηση αιγίδας.

6. Μουσικός Καρπός. Οικονομική ενίσχυση ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για το “4ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών-Μουσικών και Χορωδιακών Συνόλων” Ρεθύμνου. Αρνητική εισήγηση για παραχώρηση αιγίδας.

7. Αντικλείδι του Ροκ. Οικονομική ενίσχυση ύψους δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ και παραχώρηση αιγίδας για την διοργάνωση του Φεστιβάλ Ροκ Μουσικής “Chania Rock Festival”, που διεξάγεται από το 2002 στην πόλη των Χανίων.

8. Ergon Ensemble - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Οικονομική ενίσχυση ύψους πέντε χιλιάδων και πεντακοσίων (5.500,00) ευρώ για την λειτουργία του “ergonLab”, ενός εργαστηρίου εκτέλεσης σύγχρονης μουσικής που λαμβάνει χώρα 2 φορές ετησίως στο Ηράκλειο Κρήτης (καλοκαίρι) και την Αθήνα (χειμώνας).

9. Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης- Μαίρη Κωνσταντινίδου. Οικονομική ενίσχυση ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ για την ίδρυση και τη σύσταση μιας Διαβαλκανικής χορωδίας («INTERBALKAN CHOIR»), με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αρνητική εισήγηση για παραχώρηση αιγίδας.

10. BE ARTIVE Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Οικονομική ενίσχυση ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για τη δράση με τίτλο «MMS| Medıterranean Mınıature Sketches». Αρνητική εισήγηση για παραχώρηση αιγίδας.

11. Λόγου Παίγνιον-Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο Σχολείο Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Οικονομική ενίσχυση ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ονομασία «Side By Side στη σύγχρονη μουσική».

12. Re-Solution – Προώθηση της Καλλιτεχνικής Δημιουργίας. Οικονομική ενίσχυση ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ και παραχώρηση αιγίδας στη διοργάνωση του «Syros Jazz Festival 2020 - Ενίσχυση καινοτομίας και συνεργασιών».

13. Affekt Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Οικονομική ενίσχυση ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Αέρας στις Κυκλάδες» που περιλαμβάνει μουσικές παρουσιάσεις σε όλα τα σχολεία της Σαντορίνης, της Θηρασιάς, της Ίου και της Ανάφης. Αρνητική εισήγηση για παραχώρηση αιγίδας.

14. Δήλια Ακαδημία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Οικονομική ενίσχυση ύψους έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500,00) ευρώ για την πραγματοποίηση της διεθνούς θερινής ακαδημίας για νέους συνθέτες με την επωνυμία «Δήλια Ακαδημία Νέας Μουσικής 2020», στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο της Μυκόνου.

15. ΦΑΡΙΣ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας. Οικονομική ενίσχυση ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ και παραχώρηση αιγίδας στην πρόταση με τίτλο «Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής "4ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας"».

16. Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. Οικονομική ενίσχυση ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ και παραχώρηση αιγίδας στο 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου.

17. Διεθνής Καλλιτεχνική Ένωση "Η ΜΟΥΣΑ". Οικονομική ενίσχυση ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ και παραχώρηση αιγίδας στη διεξαγωγή του ετήσιου, online, “Διεθνή Διαγωνισμού Κλασσικής Μουσικής "Muse 2020", στη διοργάνωση της συναυλίας των νικητών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στην έκδοση μουσικής συλλογής με τις μουσικές ερμηνείες αυτών.

18. Λέσχη Φίλων της Κλασσικής Μουσικής. Οικονομική ενίσχυση ύψους δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (14.990,00) ευρώ και παραχώρηση αιγίδας στην πρόταση με τίτλο «Ημέρες Μπετόβεν στην Πάτρα».

19. Μουσικό Σύνολο Βάμος / Κρήτη. Οικονομική ενίσχυση ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ και παραχώρηση αιγίδας στην πρόταση με τίτλο «Μέντα και Κανέλα / Μουσικές του Κόσμου», μία σειρά πέντε συναυλιών, αρχικά εκτός Κρήτης, με ελεύθερη είσοδο.

20. Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος. Οικονομική ενίσχυση ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ για τις «Μουσικές Παρασκευές Στο Λαβύρινθο 2020», μια σειρά πέντε μουσικών παραστάσεων με ελεύθερη είσοδο, παρουσία σπουδαίων Ελλήνων & ξένων μουσικών και με συμμετοχή της 10μελούς Ορχήστρας «Μίτος».

21. Νέα Χορωδία - CHORUS “NOVA”. Οικονομική ενίσχυση ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ και παραχώρηση αιγίδας στη δράση με τίτλο «Μουσική: Κοινό Τόπος», μία εκπαιδευτική δράση, απευθυνόμενη σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

22. Μουσικό Φεστιβάλ Χίου Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Οικονομική ενίσχυση ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ και παραχώρηση αιγίδας στο «Μουσικό Φεστιβάλ Χίου Θερινή Περίοδος 2020». Πρόκειται για ένα σημαντικό φεστιβάλ, που διεξάγεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και αποτελεί πλέον θεσμό.

23. Διεθνής Παρέμβαση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής. Οικονομική ενίσχυση ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ και παραχώρηση αιγίδας στο φεστιβάλ «ΜουσιΚώς». Σύμφωνα με το αίτημα, θα πραγματοποιηθούν συνολικά δέκα (10) συναυλίες, στην Κω, στη Ρόδο, στη Νίσυρο, στη Χάλκη και στη Σύμη.

24. Gre.Ex Music Office Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Οικονομική ενίσχυση ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ και παραχώρηση αιγίδας στη δράση με τίτλο «Συμμετοχή του Gre.Ex Music Office στο Showcase Φεστιβάλ Primavera Pro στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, με συμμετοχή δύο Ελλήνων καλλιτεχνών σε δύο σκηνές του Φεστιβάλ».

25. Εν Χορδαίς και Οργάνοις (Η Μεγάλη του Μάρκου Σχολή). Οικονομική ενίσχυση ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ και παραχώρηση αιγίδας στα καλοκαιρινά εργαστήρια Λαϊκής και Βυζαντινής μουσικής στην Σύρο με θέμα: "Το Ρεμπέτικο και η Βυζαντινή μουσική στη Χώρα του Μάρκου".

Το συνολικό ποσό των ανωτέρω επιχορηγήσεων ανέρχεται σε 242.990,00 ευρώ.

2. Επιχορηγήσεις παραγωγών κλασικού και σύγχρονου χορού για την καλλιτεχνική περίοδο 2020-21

Τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Χορού η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/199562/17909/17445/576/12.04.2019 με (ΑΔΑ:6ΩΙΟ4653Π4-ΔΒ9) απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι τα ακόλουθα:

Γαλανοπούλου Χριστιάνα, Ιστορικός Τέχνης, Καλλιτεχνική Δ/ντρια του Φεστιβάλ MIR, ως Πρόεδρος

Τρούσα Ευφροσύνη Μαρίνα Χριστίνα, Καλλιτεχνική Δ/ντρια Arc for Dance Festival, Dance Cultural Center Unitiva, ως Αντιπρόεδρος

Βουδικλάρης Γεώργιος, Κριτικός Θεάτρου και Χορού, ως μέλος

Αλκαλάη Νίνα, Θεωρητικός Χορού, ως μέλος

Τζαρτζάνη Ιωάννα, Θεωρητικός Χορού, ως μέλος.

Χρέη εισηγητή χωρίς ψήφο άσκησε η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Μαργαρίτα Αλεξομανωλάκη.

Η Ομάδα εργασίας εισηγήθηκε θετικά για παραχώρηση αιγίδας και επιχορήγηση από το ΥΠΠΟΑ στους παρακάτω φορείς:

-Η ομάδα Dagipoli Dance CO (Γιώργος Χρηστάκης) επιχορηγείται με το ποσό των 10.000 ευρώ για την παραγωγή ASTAΘΙΑ ΙΙ

-Η Pilgrim Paradox (Στέλλα Φωτιάδη) επιχορηγείται με το ποσό των 8.000 ευρώ και παραχωρείται η αιγίδα για την παραγωγή Dancing, rolling, spinning, flying.

-Η QUASI STELLAR (Αποστολία Παπαδαμάκη) επιχορηγείται με το ποσό των 15.000 ευρώ και παραχωρείται η αιγίδα για την παραγωγή ANAMNESIS / DELPHI.

-Η Random Magnet Moment / Θεσσαλονίκη (των Λίας Βασδάρη / Δέσποινας Καπουλίτσα) επιχορηγείται με το ποσό των 6.000 ευρώ και παραχωρείται η αιγίδα για την παραγωγή Βαβέλ.

-Η Rootlessroot (Λίντα Καπετανέα) επιχορηγείται με το ποσό των 15.000 ευρώ και παραχωρείται η αιγίδα για την παραγωγή Stones & Bones.

-Η Αστική Εταιρεία Δημιουργών και Παραγωγών Καλλιτεχνικών και Εκπαιδευτικών Εκδηλώσεων / Θεσσαλονίκη, ( των Μίνας Ανανιάδου, Δάφνης Κραζούδη κ. α.) επιχορηγείται με το ποσό των 10.000 ευρώ για την παραγωγή MOVING POETRY develop/think/share dance.

-Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Μιράντα Βατικιώτη) επιχορηγείται με το ποσό των 15.000 ευρώ και παραχωρείται η αιγίδα για την παραγωγή Further the Movement.

-Το Συνεργείο Τεχνών (Silvia Macchi) επιχορηγείται με το ποσό των 12.000 ευρώ και παραχωρείται η αιγίδα για την παραγωγή Place on ancient earth.

-Το συνολικό ποσό των προτεινόμενων επιχορηγήσεων από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Χορού ανέρχεται στο ποσό των 91.000 Ευρώ.

3. Επιχορηγήσεις Ομάδων Κλασικού και Σύγχρονου Χορού για την παραγωγή παραστάσεων καλλιτεχνικής περιόδου 2020-2021

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ενισχύει την ελληνική χορογραφική δημιουργία και την ελληνική χορευτική κοινότητα, επιχορηγώντας 41 ομάδες χορού από την Αττική και την Περιφέρεια, με το συνολικό ποσό των 985.000€ για την περίοδο 2020 - 2021. Οι ομάδες που υπέβαλαν τα αιτήματα εμπρόθεσμα επιχορηγούνται σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΠΤΚ/ΤΘΧ/18487/247/112/141/19.01.2020 πρόσκληση. Το ποσό με το οποίο ενισχύονται οι παραγωγές ομάδων Κλασικού και Σύγχρονου Χορού είναι αυξημένο κατά 380.000 ευρώ σε σύγκριση με τις επιχορηγήσεις της περιόδου 2019-2020, οι οποίες ανακοινώθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Χορού, συγκροτήθηκε με την αριθμ.: ΥΠΠΟΑ /ΓΔΔΥΗΔ /ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/199562/17909/17445/576/12.04.2019 με (ΑΔΑ:6ΩΙΟ4653Π4-ΔΒ9) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού “Διορισμός μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής Χορού”

1.Γαλανοπούλου Χριστιάνα, Ιστορικός Τέχνης, Καλλιτεχνική Δ/ντρια του Φεστιβάλ MIR, ως Πρόεδρος

2.Τρούσα Ευφροσύνη Μαρίνα Χριστίνα, Καλλιτεχνική Δ/ντρια Arc for Dance Festival, Dance Cultural Center Unitiva, ως Αντιπρόεδρος

3.Βουδικλάρης Γεώργιος, Κριτικός Θεάτρου και Χορού, ως μέλος

4.Αλκαλάη Νίνα, Θεωρητικός Χορού, ως μέλος

5.Τζαρτζάνη Ιωάννα, Θεωρητικός Χορού, ως μέλος.

Χρέη εισηγητή χωρίς ψήφο άσκησε η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Μαργαρίτα Αλεξομανωλάκη.

Η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για τα 41 από 50 τα αιτήματα Ομάδων Σύγχρονου και Κλασικού Χορού. Τριάντα έξι ομάδες προέρχονται από την Αττική και δεκατέσσερις προέρχονται από την Περιφέρεια.

Το σκεπτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής που συνοδεύει τις επιχορηγήσεις έχει ως εξής:

«Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Χορού κλήθηκε φέτος να εξετάσει τις προτάσεις που κατατέθηκαν μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ μετά από την πρόσκληση της 14ης Ιανουαρίου 2020 για παραγωγές και δράσεις σύγχρονου χορού, που θα πραγματοποιούνταν κανονικά κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 - Αυγούστου 2021. Στη συγκεκριμένη προκήρυξη είχε επιλυθεί και το θέμα των προαπαιτούμενων παραστάσεων ώστε να ενθαρρυνθούν να καταθέσουν προτάσεις και οι νεότερες ομάδες. Ωστόσο, τον περασμένο Φεβρουάριο, η ανθρωπότητα αντιμετώπισε την πρωτόγνωρη πανδημική κρίση του κορωνοϊού με αποτέλεσμα τη λήψη των μέτρων πρόληψης που, αν και αναγκαία, είχαν τεράστιο αντίκτυπο, τόσο στη ζωή της κάθε χώρας και στις οικονομικές της δραστηριότητες, όσο και στις πολιτιστικές δραστηριότητες και κατά συνέπεια στις δραστηριότητες της κοινότητας του σύγχρονου χορού στην Ελλάδα.

Κατανοώντας τις βαριές συνέπειες για την εύθραυστη κοινότητα του χορού, και πιστεύοντας ότι η αλληλεγγύη με τους επαγγελματίες του χώρου και η επιβίωσή τους είναι προτεραιότητα, η Επιτροπή εξέθεσε στην Υπουργό και τους συνεργάτες της τα προβλήματα του χώρου (που προϋπήρχαν αλλά αναδείχθηκαν σε μείζονα κατά τη διάρκεια της κρίσης), και ζήτησε από την Υπουργό με επιστολές της στις 5 και 7 Μαΐου του 2020 τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του ΥΠΠΟΑ. Με δεδομένο ότι η κοινότητα του χορού είναι από τους χώρους που δεν επλήγησαν απλώς, αλλά θα χρειαστούν και περισσότερο χρόνο για να ξαναβρούν το βηματισμό τους, ζητήσαμε τη στήριξη της Πολιτείας, όχι μόνο με την ενίσχυση των παραγωγών που θα δούμε στο μέλλον, αλλά και με την ενίσχυση της χορογραφικής έρευνας και των εργαζομένων στο χώρο του χορού, οι οποίου αποτελούν και την κιβωτό του.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ανταποκρίθηκε άμεσα διπλασιάζοντας σχεδόν το κονδύλι των επιχορηγήσεων και διαθέτοντας ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000 €), με τον όρο να επιχορηγηθούν περισσότερες προτάσεις, δίνοντας παράταση για την εκτέλεση των παραγωγών του 2019-2020 και του 2020-2021, και παρέχοντας τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση προσαρμογής των συμβατικών υποχρεώσεων των επιχορηγούμενων ως προς το παραδοτέο έργο, υπό προϋποθέσεις (οι οποίες αναφέρονται πιο κάτω).

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Χορού κατάφερε να εργαστεί μέσα σε πρωτόγνωρες και αντίξοες συνθήκες και κινήθηκε ομόφωνα, με γνώμονα την ενίσχυση της κοινότητας του χορού που θα έχει να αντιμετωπίσει τις δυσμενείς συνέπειες της κρίσης. Μετά τις παραπάνω εξελίξεις και εφαρμόζοντας κατά το δυνατόν τις αρχές και τις προτεραιότητες του Υπουργείου όπως αναφέρονται στην προκήρυξη, η Γνωμοδοτική Επιτροπή Χορού πρότεινε την επιχορήγηση 49 προτάσεων (31 από την Αττική, 10 εκτός Αττικής και 8 δράσεων). Για πρώτη φορά επιχορηγούνται 10 προτάσεις από την επικράτεια (αναλογία 1/3, με συνολικό ποσόν 200.000 €) και το 50% των επιχορηγούμενων προτάσεων είναι προτάσεις νέων δημιουργών. Η λίστα των επιχορηγούμενων ομάδων αντικατοπτρίζει ένα πολυφωνικό τοπίο με μεγάλο εύρος αισθητικών τάσεων, ηλικιών, εμπειρίας και καταγεγραμμένης πορείας, την ανάπτυξη του οποίου η Επιτροπή προσπαθεί να στηρίξει τα τελευταία χρόνια με κάθε τρόπο στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Υπουργείου.

Με δεδομένες τις δύσκολες συνθήκες δημιουργίας και παραγωγής που διαμορφώνονται λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας, και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπουργού, διαμορφώνεται ένας χάρτης για τα επιχορηγούμενα σχήματα, ο οποίος προβλέπει τα εξής:

1. Η προηγούμενη περίοδος εκτέλεσης των επιχορηγούμενων παραγωγών 2019-2020 που θα έληγε τον Αύγουστο του 2020, παρατείνεται μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2021 (και προβλέπεται ειδική μεταχείριση ως προς το παραδοτέο, βλ. σημείωση 3).

2. Η παρούσα περίοδος 2020-2021 που θα ξεκινούσε τον Σεπτέμβριο του 2021 και θα έληγε στις 31 Αυγούστου του 2021, παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Δίνεται έτσι χρόνος σε όλες τις ομάδες να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

3. Οι επιχορηγημένες ομάδες και των δύο περιόδων έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις παραγωγές τους με τις απαιτούμενες αλλαγές, και αν αυτές είναι θεμελιώδεις, θα πρέπει να ενημερώσουν την Επιτροπή και το Τμήμα Θεάτρου και Χορού, όταν τις γνωρίζουν. Ωστόσο δίνεται η δυνατότητα στις ομάδες να παράσχουν ως παραδοτέο έργο μια βιντεοσκοπημένη εκδοχή της παραγωγής τους, έστω σε σχεδόν τελικό στάδιο, με τον όρο ότι θα αμειφθούν όλοι οι συνεργάτες της παραγωγής, όπως προβλεπόταν στον προϋπολογισμό που είχαν καταθέσει στην πρόταση που επιχορηγήθηκε. Αν οι ομάδες επιλέξουν αυτή τη μορφή παραδοτέου, θα ήταν καλό να επικοινωνήσουν εγκαίρως με το Τμήμα Θεάτρου και Χορού ώστε να συζητηθούν οι ενδεχόμενες αλλαγές στον προϋπολογισμό και το καλλιτεχνικό έργο.

4. Εφόσον τηρηθούν οι παραπάνω όροι, σε καμία περίπτωση δεν θα ζητηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού επιστροφή του ποσού της επιχορήγησης.

Παρότι η απόφαση για την αύξηση του κονδυλίου για το χορό έρχεται σε μια στιγμή απόλυτης αβεβαιότητας, η Επιτροπή θα ήθελε να προτρέψει την κοινότητα του χορού να λειτουργήσει με την ίδια αλληλεγγύη που τη χαρακτηρίζει, και τις ομάδες, αφού διασφαλίσουν την πληρωμή όλων των συνεργατών της κάθε πρότασης, να αντιμετωπίσουν τη δύσκολη αυτή στιγμή ως πρόκληση και πηγή έμπνευσης, και να αξιοποιήσουν αυτή τη συγκυρία για να αναζητήσουν νέους τρόπους επαφής με το κοινό, ακολουθώντας τα πρωτόκολλα που θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο για τις δομές που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι στο χώρο του χορού και προστατεύοντας τους ίδιους και το οικείο περιβάλλον τους.

Η Επιτροπή θα ήθελε ωστόσο να επισημάνει ότι η επιθυμία και η ευχή όλων είναι να ξαναβρούμε ολόκληρη την κοινότητα του χορού παρούσα, συμπαγή και υγιή, και να ξαναδούμε στο μέλλον το χορό στο φυσικό του περιβάλλον, μέσα στις κοινότητες, κοντά στο κοινό, με ερευνητική διάθεση και με τη μαγεία που περιβάλλει τις ανθρώπινες συναντήσεις που παράγουν την τέχνη.