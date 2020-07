«Βραχυκύκλωμα» με NAVTEX για άσκηση με πυρά του Πολεμικού Ναυτικού στο Καστελόριζο

Βραχυκύκλωμα σχετικά με NAVTEX για άσκηση με πυρά στο Καστελόριζο που μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων το απόγευμα της Κυριακής και προκάλεσε αναστάτωση σε κυβέρνηση και Πεντάγωνο.

Την ώρα που βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη στιγμή για τα ελληνοτουρκικά και οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για αποκλιμάκωση της έντασης που επικρατεί στην ανατολική Μεσόγειο, μετά την προκλητική NAVTEX της Τουρκίας για έρευνες του Oruc Reis νότια από το Καστελόριζο, προβληματισμό προκάλεσε η είδηση πως η Ελλάδα εξέδωσε τη δική της ναυτική οδηγία για ασκήσεις με πυρά στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη NAVTEX την εξέδωσε το λιμενικό και όχι το πολεμικό ναυτικό όπως μεταδόθηκε από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ωστόσο εμπλέκεται η υδρογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού υπό την έννοια ότι όλες οι NAVTEX περνούν από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Η NAVTEX, λοιπόν, υπάρχει, και αφορά σε άσκηση με πυρά, αλλά δεν εκδόθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό, αλλά από το Λιμενικό.

Ερωτηματικά όμως προκαλεί το γεγονός ότι το Λμενικό αποφάσισε να πραγματοποιήσει αυτή την άσκηση στη συγκεκριμένη περιοχή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Το δεύτερο ερωτηματικό είναι εάν η υδρογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού αξιολόγησε σωστά και ενημέρωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την εν λόγω άσκηση τη στιγμή που γίνονται προσπάθειες για αποκλιμάκωση της έντασης

Η NAVTEX που εκδόθηκε, και τελικά, ανήκε στο Λιμενικό, ανέφερε:

ZCZC HA81

261115 UTC JUL 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 413/20

KASTELORIZO SEA

MEGISTI ISLAND

FIRING EXERCISES ON

270400Z-271600Z JUL 20

280400Z-281600Z JUL 20

290400Z-291600Z JUL 20

300400Z-301600Z JUL 20

IN AREA BOUNDED BY THE POSITIONS:

36-03,35N 029-35,32E

36-03,35N 029-33,56E

36-05,40N 029-36,03E

36-05,32N 029-33,51E

APPROACH AND TRANSIT PROHIBITED

CANCEL THIS MSG 301700 UTC JUL 20

Λίγη ώρα αργότερα, οι Τούρκοι απάντησαν άμεσα με δική τους NAVTEX, με την οποία κρίνουν ως παράνομη την ελληνική:

TURNHOS N/W : 0991/20

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO RADIO NAVTEX MESSAGE NUMBER HA81-413/20 AND NAVWARN 1089/2020 ARE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CASTELLORIZO ISLAND IN ACCORDANCE WITH THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 301700Z JUL 20.

Θυμίζουμε ότι η NAVTEX που είχε εκδώσει η Τουρκία για σεισμικές έρευνες λήγει στις 2 Αυγούστου και το Oruc Reis παραμένει αγκυροβολημένο έξω από το λιμάνι της Αττάλειας.

Προφανώς και πρέπει να δοθούν εξηγήσεις για το ποιος και κάτω από ποιες συνθήκες δημιουργήθηκε αυτό το αλαλούμ που πήγε να τινάξει στον αέρα την προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης στο Αιγαίο.