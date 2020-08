Κορωνοϊός: Κρούουν τον κώδωνα οι ειδικοί μετά την αύξηση των κρουσμάτων - Αυστηροί έλεγχοι

Η «έκρηξη» των κρουσμάτων στη χώρα τις τελευταίες ημέρες σήμανε κόκκινο συναγερμό στην κυβέρνηση, που έχει δώσει εντολή για διενέργεια αυστηρών ελέγχων για την τήρηση των μέτρων, που έχουν ως σκοπό την ανακοπή της διασποράς του κορωνοϊού. Από την πλευρά τους οι ειδικοί, δεν κρύβουν την ανησυχία τους και δεν αποκλείουν τη λήψη πιο αυστηρών μέτρων, αν χειροτερέψει η κατάσταση της πορείας των κρουσμάτων. Στο τραπέζι βρίσκονται η επαναφορά των SMS, τα τοπικά lockdown, ακόμη και η χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους.

«Εκρηξη» κρουσμάτων

Μέσα σε μία μόλις εβδομάδα – από τις 27 Ιουλίου ως χθες 2 Αυγούστου – στη χώρα καταγράφηκαν 472 κρούσματα Covid-19, δηλαδή 146 κρούσματα περισσότερα από όσα είχαν εντοπιστεί ολόκληρο τον Μάιο και σχεδόν ίσα με αυτά που είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια ολόκληρου του Ιουλίου. Χθες, δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή τους ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στην Ελλάδα στα 208.

Έξαρση της πανδημίας διαπιστώθηκε τις τελευταίες ημέρες στην Καβάλα, με τον εντοπισμό 35 κρουσμάτων σε εργαζομένους εργοστασίου κρέατος της περιοχής, που διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία του.

Στη Θεσσαλονίκη κατεγράφησαν τις τελευταίες ημέρες 99 κρούσματα Covid-19 ενώ σε εστία υπερμετάδοσης φαίνεται ότι μετατράπηκε γαμήλια τελετή όπου νόσησαν περισσότεροι από 20 καλεσμένοι (μαζί με τον γαμπρό και τη νύφη).

Στον Βόλο θετικοί στον ιό βρέθηκαν πέντε νεαροί εργαζόμενοι σε καφετέρια και μπαρ της πόλης και τουλάχιστον τέσσερις υπηρετούντες στο στρατόπεδο της Αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβίκειο.

Γώγος: Είμαστε στο προηγούμενο κύμα

«Είμαστε σε μια φάση μεγάλης έξαρσης. Είμαστε στο προηγούμενο κύμα ακόμα που ανεβοκατεβαίνει. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια πραγματικά επικίνδυνη φάση, η οποία πρέπει να ελεγχθεί, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε δύσκολες καταστάσεις», δήλωσε ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Χαράλαμπος Γώγος, μιλώντας χθες στον ΣΚΑΪ.

Οι ειδικοί έχουν ανησυχήσει, επίσης, με τα κρούσματα σε στρατό και αστυνομία, επεσήμανε ο κ. Γώγος, ενώ προσέθεσε πως αυτό που τον προβληματίζει είναι η χαλάρωση των νέων που είναι ασυμπτωματικοί φορείς, καθώς μεταδίδουν το ιό. «Πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή στην πανδημία ότι είναι κεντρικός μοχλός στη διαχείριση. Έρχεται ο χειμώνας. Ο,τιδήποτε συμβεί αυτή τη στιγμή θα το βρούμε μπροστά μας», υπογράμμισε.

Κοτανίδου: Μάσκα και στους εξωτερικούς χώρους

«Δεν βρισκόμαστε ακόμα στο δεύτερο κύμα, απλά περνάμε μία έξαρση λόγω της χαλάρωσης των πολιτών», δήλωσε από την πλευρά της η καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας, Αναστασία Κοτανίδου, μιλώντας χθες στο Open.

Αναφορικά με την αύξηση των κρουσμάτων, η κ. Κοτανίδου τόνισε ότι «αυτή οφείλεται στις μεγάλες συναθροίσεις που είδαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες. Απλώς πρέπει να θυμόμαστε ότι ο κορωνοϊός είναι εδώ, δεν έχει φύγει και δεν σέβεται κανέναν, ούτε μικρά παιδιά ούτε νέους ούτε ηλικιωμένους». Στο θέμα των διακοπών και στο κατά πόσο πρέπει να φοβόμαστε να ταξιδέψουμε απάντησε: «Με μεγάλη άνεση μπορούν να μείνουν οι τουρίστες σε ξενοδοχείο. Απλά να φοράνε όλοι τις μάσκες στη διάρκεια του ταξιδιού τους. Να αποφεύγουν τις συναθροίσεις».

Όσο για το ποια είναι η εκτίμησή της για την πορεία του κορωνοϊού στη χώρα μας: «Ελπίζω ότι θα ελέγξουμε τα κρούσματα. Στην αντίθετη περίπτωση υπάρχει μια πιθανότητα να επιβληθεί η μάσκα και στους εξωτερικούς χώρους, από τη στιγμή που δεν μπορούμε να κρατήσουμε αποστάσεις». Τέλος για τα σχολεία είπε: «Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί να τα παιδιά θα πάνε με μάσκα στα σχολείο. Γιατί δεν είναι εύκολο. Τα μικρά παιδιά υπακούουν, οι έφηβοι αντιδρούν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να την επιβάλλουμε. Είναι κρίσιμος αυτός ο μήνας των διακοπών».

Δημόπουλος: Βρισκόμαστε σε πλήρη έξαρση της πανδημίας

Βρισκόμαστε σε πλήρη έξαρση της πανδημίας, δήλωσε από την πλευρά του ο καθηγητής Ιατρικής και πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος σχολιάζοντας την αλματώδη αύξηση των κρουσμάτων.

Αναφερόμενος στην ανοσία της αγέλης σημειώνει πως δεν είναι εφικτή μέσω της διασποράς του ιού στην κοινότητα. «Έχουμε κάνει μετρήσεις στο πανεπιστήμιό μας όπου το ποσοστό των ατόμων που έχουν αναπτύξει αντισώματα στον κορωνοιο είναι κάτω από 1%. Στην Ελλάδα συνολικά έχουμε περίπου τέτοια νούμερα. Ακόμα και σε κράτη που είχαμε μεγάλη διασπορά του ιού, είναι στο επίπεδο του 10% ή λιγότερο. Επομένως δεν υπάρχει κάποια επιστημονική λογική που να λέει ότι αφήνουμε να μολυνθούν τα νέα άτομα και αυτό θα οδηγήσει σε μία ανοσία της αγέλης. Ανοσία θα προκύψει όταν θα έχουμε αποτελεσματικό εμβόλιο» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Υποχρεωτική μάσκα

Υποχρεωτική είναι πλέον η χρήση μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και σε οποιουσδήποτε άλλους κλειστούς χώρους συνάθροισης κοινού, εκτός των χώρων εστίασης. Βεβαίως παραμένει υποχρεωτική η μάσκα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα ταξί. Η μη τήρηση του μέτρου επιφέρει πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ οι έλεγχοι είναι εντατικοί σε μέσα μαζικής μεταφοράς, πλοία, καταστήματα.

Αναλυτικά υποχρεωτική είναι η μάσκα, με βάση τους ΚΑΔ:

-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.41

-Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.42

-Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα /47.43

-Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα /47.51

-Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.52

-Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.53

-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.54

-Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.59

-Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.61

-Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.62

-Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.63

-Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.64

-Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.65

-Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.71

-Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.72

-Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.75

-Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήμα-τα/47.76

-Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα κατα-στήματα/47.77

-Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα/47.19

-Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.78

-Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα/47.79

-Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών των κινηματογράφων δωδεκάμηνης λειτουργίας (κλειστού τύπου)/59.14

-Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων/91.01

-Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών/77.21

-Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων/77.22

-Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης/77.29

-Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής / 96.02

-Υπηρεσίες διαιτολογίας/96.04.10.01

-Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων /96.04.10.02

-Υπηρεσίες μασάζ/96.04.10.05

-Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες/96.04.10.06

-Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων/96.09.19.06

-Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)/96.09.19.09

-Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)/96.09.19.17

-Καταστήματα οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας

-Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops in a shop)

-Καταστήματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου τύπου (do it yourself and home improvement) που πωλούν βιομηχανικά είδη (χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα, υγιεινής, κήπου, εργαλείων, διακόσμησης κ.λπ.)

-Μεμονωμένες επιχειρήσεις/καταστήματα με οριοθετημένο ή μη οριοθετημένο χώρο έκθεσης, εντός εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets)

-Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων/92.00

-Επιχειρήσεις τροφίμων όπως υπεραγορές (σουπερ μάρκετ), παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία κ.λπ.

-Φαρμακεία

-Χώροι γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων) όταν υπάρχει επαφή με το κοινό

-Ανελκυστήρες