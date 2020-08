Έκρηξη στη Βηρυτό: Έτοιμη να συνδράμει η Ελλάδα - Συλλυπητήρια από το ΥΠΕΞ

Σοκαρισμένη είναι η παγκόσμια κοινότητα από τις εικόνες αποκάλυψης που μεταδίδονται από τα μέσα του Λιβάνου, ύστερα από τις φονικές εκρήξεις που σημειώθηκαν στο λιμάνι της πρωτεύουσας με αποτέλεσμα να ισοπεδωθεί η μισή πόλη.

Το υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη βαθιά οδύνη της χώρας μας για το τραγικό περιστατικό. «Εκφράζουμε την βαθιά οδύνη μας για τις πολύνεκρες εκρήξεις στον λιμένα της Βηρυτού και την αλληλεγγύη μας στην κυβέρνηση και τον λαό του Λιβάνου. Εκφράζουμε, επίσης, τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει τις αρχές του Λιβάνου με κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή της», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Στο πλευρό του Λιβάνου στέκεται από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα, με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά να στέλνει μήνυμα στήριξης μέσω των social media.

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει με όλα τα διαθέσιμα μέσα τις Αρχές του Λιβάνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φονικής έκρηξης στη Βυρητό», τόνισε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε πως «παρακολουθούμε την εξέλιξη και έχουμε ήδη επικοινωνήσει με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας εκφράζοντας την ετοιμότητά μας».

#Greece🇬🇷 stands ready to assist with all available means #Lebanon🇱🇧 authorities in addressing consequences of the deadly explosion in #Beirut - We closely follow the situation and @GSCP_GR has already contacted EU DG Echo @eu_echo expressing readiness