Έκτακτο μήνυμα από το 112: «Κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού από όσους επιστρέφουν από διακοπές»

Έκτακτο μήνυμα για όσους επιστρέφουν από τις διακοπές τους έστειλε το 112 το μεσημέρι της Δευτέρας.

Στο μήνυμά της η Γενική Γραματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί όσους επιστρέφουν από τις διακοπές τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού.

Το μήνυμα που εστάλη:

«Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 17-08-2020. Κατά την επιστροφή σας από τις διακοπές δείξτε ιδιαίτερη προσοχή. Ο κίνδυνος διασποράς COVID-19 είναι αυξημένος. Μην έρχεστε σε επαφή με ευάλωτες ομάδες και ακολουθείτε τα μέτρα προστασίας.

Civil Protection Greece 17-08-2020. Exercise caution during your return travel from vacation. COVID-19 spread risk is increased. Αvoid contact with vulnerable individuals. Follow protective advice.

Οδηγίες προστασίας/Protective guidelines: https://www.civilprotection.gr/el/koronoios-covid-19-hrisimes-odigies»