Κατέπλευσε στη Σούδα το θηριώδες αμερικανικό ελικοπτεροφόρο (Βίντεο)

Την ώρα που η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο καλά κρατεί, καθώς η Άγκυρα συνεχίζει τα «παιχνίδια» με το τουρκικό ερευνητικό Oruc Reis στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, το θηριώδες ελικοπτεροφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, USS Hershel «Woody» Williams κατέπλευσε νωρίς το πρωί της Τρίτης στον κόλπο της Σούδας.

Το αμερικανικό πλοίο - πλωτή βάση έδεσε στο κρηπίδωμα Κ-14 του ναυστάθμου στο Μαράθι, προερχόμενο από την Ιταλία όπου βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες για ανεφοδιασμό.

Kalimera! NSA Souda Bay welcomed #USSHershelWoodyWilliams to Souda Bay this morning. Check out these cool photos of the arrival. @CNREURAFCENT @USEmbassyAthens @USNavyEurope pic.twitter.com/SBtxy3QJb1