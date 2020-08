Βίντεο ντοκουμέντο: Τουρκικά πολεμικά πλοία πλέουν ανενόχλητα γύρω από Κω, Κάλυμνο και Νίσυρο

Έντονη είναι τις τελευταίες ημέρες η τουρκική προκλητικότητα στα ελληνικά ύδατα, όπως καταγγέλλουν ερασιτέχνες ψαράδες οι οποίοι κατέγραψαν βίντεο με την παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων στα νερά της Καλύμνου, της Κω και της Νισύρου.

Στα βίντεο ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Alpha, τα τουρκικά πολεμικά πλοία να κάνουν ελιγμούς ανενόχλητα γύρω από τα ελληνικά νησιά.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν εμφανιστεί σε τρία διαφορετικά σημεία και δείχνουν το πόσο έχουν αυξηθεί η τουρκικές προκλήσεις το τελευταίο διάστημα, την ώρα που η ένταση είναι αυξημένη στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι ψαράδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αναφέρουν ότι τα πλοία πλέουν καθαρά μέσα στα ελληνικά ύδατα.

Συγκεκριμένα, τα τουρκικά πολεμικά σύμφωνα με τους ψαράδες ξεκίνησαν από την περιοχή της Αλικαρνασσού και ακολουθούσαν πορεία ανάμεσα σε Κάλυμνο και Ψέριμο, στη συνέχεια έκαναν κύκλο γύρω από την Κω και κινήθηκαν ανάμεσα στη Νίσυρο και τη νησίδα Γυαλί για να μπουν στη συνέχεια ξανά στα τουρκικά χωρικά ύδατα μετά την εμφάνιση ελληνικών πλοίων.

Δείτε το βίντεο:

Θυμίζουμε ότι παράνομη νέα Navtex εξέδωσε η Τουρκία με την οποία παρατείνεται η παρουσία του Οruc Reis στην ελληνική υφαλοκρηπίδα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Για μία ακόμα φορά η Αθήνα επέδειξε άμεσα αντανακλαστικά και απαντάει με αντί-Navtex, όπως κάνει κατά πάγια τακτική.

Συγκεκριμένα, με αναγγελία που εξέδωσε ο σταθμός Ηρακλείου της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού σημειώνεται από τη μία πως η τουρκική Navtex έχει εκδοθεί σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας (σε περιοχή που έχουν αρμοδιότητα οι σταθμοί της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας) και από την άλλη πως αναφέρεται σε παράνομη και μη εγκεκριμένη δραστηριότητα που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Και για ακόμη μία φορά καλεί τους ναυτιλλόμενους να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

H αναγγελία του σταθμού Ηρακλείου στα αγγλικά:

ZCZC HA79

271150 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 502/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA54-1085/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA54-1085/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 012059 UTC SEP 20.

NNNN