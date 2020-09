Εκνευρισμός Άγκυρας για «στοχοποίηση Τούρκων δημοσιογράφων» στο Καστελόριζο: «Κράτος-μαφία» η Ελλάδα - Το δημοσίευμα για τον «πράκτορα»

Αυστηρό μήνυμα στην Αθήνα στέλνει ο υπεύθυνος επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν, ο οποίος κατηγορεί τη χώρα μας για «στοχοποίηση εργαζόμενων του ειδησεογραφικού πρακτορείου "Ανατολή" στο Καστελόριζο».

«Θα πληρώσετε το τίμημα εάν αυτοί οι Τούρκοι δημοσιογράφοι κινδυνεύσουν. Κανείς δεν μπορεί να σιωπήσει το πρακτορείο «Ανατολή», του οποίου το προσωπικό εργάζεται υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες, μέσω απειλών, εκφοβισμού ή δημοσίευσης των προσωπικών τους πληροφοριών », έγραψε στο Twitter ο διευθυντής επικοινωνίας Φαχρετίν Αλτούν.

«Καταδικάζουμε τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών για υποκίνηση βίας, μέσω ενός φασιστικού ιστότοπου, εναντίον δημοσιογράφων του «Ανατολή» στο Καστελόριζο. Ότι οι Έλληνες δημοσιογράφοι εργάζονται ελεύθερα στην Τουρκία, την οποία η ΕΕ λατρεύει να κάνει μαθήματα για την ελευθερία του Τύπου, η Ελλάδα μέλος της ΕΕ, ενεργεί ως κράτος-μαφία», πρόσθεσε ο Αλτούν.

My message to Greece is as follows: You will pay the price if those Turkish reporters come in harm’s way.

Nobody can silence Anadolu Agency, whose staff work in the most hostile environments, through threats, intimidation or the publication of their personal information.