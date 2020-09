Στην ηπειρωτική χώρα 400 ασυνόδευτα παιδιά από τη Μόρια με χρηματοδότηση της Κομισιόν

Στην ηπειρωτική χώρα θα μεταφερθούν άμεσα με χρηματοδότηση από την Κομισιόν 400 ασυνόδευτα παιδιά και έφηβοι από τη Μόρια, μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στο twitter, η Ευρωπαία Επίτροπος Μετανάστευσης, Ίλβα Γιόχανσον, «έχω ήδη συμφωνήσει να χρηματοδοτήσω την άμεση μεταφορά και διαμονή στην ηπειρωτική χώρα των 400 ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων. Η ασφάλεια όλων των ανθρώπων στη Μόρια αποτελεί προτεραιότητα».

Μάλιστα, πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τον αρμόδιο Έλληνα υπουργό και τις τοπικές αρχές σχετικά με την κατάσταση στη Μόρια.

1/2 My thoughts and sympathies are with the people of #Lesbos and in particular the migrants and staff working in #Moria. I am in contact with the Greece Minister and local authorities about the fire....