Πρόεδρος Κομισιόν για Μόρια: Ζήτησα από τον Μ. Σχοινά να ταξιδέψει στην Ελλάδα το συντομότερο δυνατόν

Η ΕΕ είναι έτοιμη να παρέχει στήριξη τονίζει η πρόεδρος της Κομισιόν σε ανάρτησή της στο twitter και επισημαίνει ότι ζήτησε από τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά, να ταξιδέψει στην Ελλάδα το συντομότερο δυνατόν, μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο ΚΥΤ Μόριας.

Ειδικότερα, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν υπογραμμίζει: «Είμαι βαθιά λυπημένη από τα γεγονότα της προηγούμενης νύχτας. Το Κολλέγιο ενημερώθηκε σήμερα το πρωί. Ζήτησα από τον αντιπρόεδρο, Μαργαρίτη Σχοινά να ταξιδέψει στην Ελλάδα το συντομότερο δυνατό. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε, μαζί με τα κράτη-μέλη. Προτεραιότητά μας είναι ασφάλεια όσων έμειναν χωρίς στέγη».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα, τόνισε νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και Επίτροπος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτης Σχοινάς, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε πριν από λίγο με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Μόλις επικοινώνησα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη φωτιά στη Μόρια. Τον διαβεβαίωσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να συνδράμει άμεσα την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα αυτές τις δύσκολες ώρες. Η Επίτροπος Ύλβα Γιόχανσον είναι σε επαφή με τους αρμόδιους υπουργούς» αναφέρει ο κ. Σχοινάς σε ανάρτησή του στο twitter.

1/2 My thoughts and sympathies are with the people of #Lesbos and in particular the migrants and staff working in #Moria. I am in contact with the Greece Minister and local authorities about the fire....