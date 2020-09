Κορωνοϊός: Η εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων έφερε νέα μέτρα - Τα βήματα μέχρι το lockdοwn

Νέα μέτρα για τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης της Παρασκευής ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ενώ παράλληλα προειδοποίησε ότι αν δεν τηρηθούν οι νέοι περιορισμοί, θα επιβληθεί νέο lockdown.

«Το δίλημμα που έχουμε μπροστά μας όπως ανέφερε χθες ο πρωθυπουργός είναι "αυτοπεριορισμός ή καραντίνα". Ένα δίλημμα που μπορεί να φαίνεται ότι αφορά πρωτίστως τις επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές αλλά μας αφορά όλους, σε όποια περιοχή της χώρας κι αν μένουμε», επισήμανε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός.

Ο κ. Χαρδαλιάς πρόσθεσε ότι την απάντηση σε αυτό το δίλημμα «καλούμαστε να την δώσουμε με πράξεις γιατί η επιτυχία ακόμα και του πιο αποδοτικού μέτρου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ίδια την εφαρμογή του και για να πετύχουν τα μέτρα τον στόχο τους χρειάζεται η συμμετοχή όλων γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βγούμε νικητές και από αυτήν τη φάση της πανδημίας».

Τι αλλάζει μετά τα νέα μέτρα

Παράλληλα ο κ. Χαρδαλιάς εξήγγειλε νέα μέτρα για τις επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας. Με στόχο τον περιορισμό της πανδημίας η κυβέρνηση αποφάσισε τον περιορισμό λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής πώλησης από τα μεσάνυχτα έως τις 5 το πρωί.

Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Αττικής και στις περιοχές που είναι σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων, δηλαδή στην Ημαθία, στο Κιλκίς, στην Πέλλα, στην Πιερία, στη Χαλκιδική, στα Χανιά, στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Ζάκυνθο, στη Λέσβο και στη Μύκονο αναστέλλεται η λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης λιανικής πώλησης αγαθών όπως τα περίπτερα, τα μίνι μάρκετ και οι κάβες.

Από το μέτρο εξαιρούνται τα φαρμακεία και τα πρατήρια καυσίμων.

Τόσο στις παραπάνω περιοχές όσο και στις περιοχές που βρίσκονται σε επιδημιολογική επιτήρηση, δηλαδή στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Λάρισας, Κέρκυρας στο δήμο Βόλου, στη Σαντορίνη , στη Ρόδο, στην Κώ, στην Πάρο και στην Αντίπαρο επιτρέπεται το take away, το drive through και το delivery για τα εστιατόρια με εξαίρεση την πώληση αλκοόλ. Το μέτρο ισχύει από αύριο 5 το πρωί έως τις 4 Οκτωβρίου.

Επιπρόσθετα αναπροσαρμόζεται και το ωράριο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όλες τις περιοχές που είναι σε καθεστώς είτε ειδικών περιοριστικών μέτρων ή επιδημιολογικής επιτήρησης και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έκλειναν από τα μεσάνυχτα έως τις 7 το πρωί. Πλέον τα καταστήματα αυτά μπορούν να λειτουργούν από τις 5 το πρωί και όχι από τις 7 όπως ίσχυε μέχρι στιγμής. Άρα από αύριο στις 5 το πρωί αναπροσαρμόζεται το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στις περιοχές που είναι σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων ή επιδημιολογικής επιτήρησης.

Μίνι καραντίνα στα Τρίκαλα

Επιπλέον ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε ότι η περιφερειακή ενότητα Τρικάλων μπαίνει σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου που παρατηρείται στην περιοχή. Δηλαδή αποφασίστηκε:

- Απαγόρευση λειτουργίας όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 05.00 της επομένης.

- Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης όπως πάρτι, εμποροπανηγύρεις, λιτανείες, λαϊκές αγορές κλπ.

- Απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο.

- Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι έως 4 άτομα, εκτός εάν πρόκειται για συγγενείς Α' βαθμού όπου επιτρέπεται έως 6 άτομα.

- Υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους.

Tα παραπάνω περιοριστικά μέτρα ισχύουν για 14 ημέρες από το Σάββατο 26-09-2020 και ώρα 06.00 έως το Σάββατο 10-10-2020 και ώρα 06.00. Σημειώνεται ότι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται, είναι δυνατή η αναστολή σύμβασης εργασίας των εργαζομένων.

Εστίες υπερμετάδοσης και lockdown

Ερωτηθείς ποιες θεωρεί μεγαλύτερες εστίες μετάδοσης στην Αττική με βάση τις ιχνηλατήσεις που γίνονται σε καθημερινό επίπεδο ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι δεν υπάρχει κάποια κατηγορία που εξαιρείται σε αυτό. «Υπάρχει μια κινητικότητα και ένα ιδιαίτερο φορτίο στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας και σε συγκεκριμένες περιοχές. Κάποιες από αυτές τις ιχνηλατήσεις προφανώς έχουν σημείο αναφοράς τους συμπολίτες μας που είναι μετανάστες. Η στρατηγική μας στις περιπτώσεις αυτές είναι μια στρατηγική συνολική η οποία αφορά σε μέτρα τα οποία εφαρμόζονται ήδη με ελέγχους από το υπουργείο Υγείας, με αστυνόμευση μεγαλύτερη των χώρων που μπορεί να δημιουργηθούν συναθροίσεις με σκληρές, αυστηρές ιχνηλατήσεις στο κομμάτι των κρουσμάτων και ιδιαίτερα των στενών επαφών», σημείωσε ενώ προσέθεσε ότι είναι ένα πακέτο μέτρων το οποίο έχει εφαρμοστεί και σε άλλους δήμους της Αττικής και το οποίο φέρνει αποτελέσματα.

«Είμαστε σε καθημερινή, αγαστή συνεργασία με τον δήμο Αθηναίων και οι πρωτοβουλίες που παίρνονται είναι πρωτοβουλίες που νομίζω ότι θα φέρουν αποτέλεσμα. Αυτό που χρειάζεται είναι όλοι να εφαρμόσουμε τα μέτρα και ειδικά όλοι οι κάτοικοι της Αττικής», επισήμανε.

Σχετικά με το δίλημμα που έθεσε χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτοπεριορισμός ή καραντίνα, και αν η λογική θα ακολουθηθεί και μετά τις 4 Οκτωβρίου και αφορά και τους ανθρώπους που βρίσκονται σε προσφυγικές δομές ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι «το δίλημμα του πρωθυπουργού είναι ξεκάθαρο. Παίρνουμε μέτρα για να μην χρειαστεί να πάρουμε άλλα. Αυτή τη στιγμή, σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση που βρισκόμαστε ειδικά στην Αττική, το ζήτημα είναι να εφαρμόσουμε τα μέτρα, να αυτοπεριοριστούμε. Εφόσον τα μέτρα αυτά δεν αποδώσουν θα δούμε όλα τα υπόλοιπα μέτρα, αν φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν μπορεί να αποδώσει κανένα μέτρο προφανώς θα πάμε στην ύστατη λύση που είναι το θέμα της καραντίνας».

Ερωτηθείς πώς θα αυτοπεριοριστούν οι συμπολίτες μας μετανάστες ο κ. Χαρδαλιάς εξήγησε ότι γίνεται μία καμπάνια αυτή τη στιγμή σε 14 διαφορετικές γλώσσες και με επαφές με τους επικεφαλής των προσφυγικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων. «Βεβαίως μπορούν να αυτοπεριοριστούν, βεβαίως η ιχνηλάτηση και οι έρευνες που κάνουμε σε σχέση με τις στενές τους επαφές είναι πολύ πιο αυστηρές», υπογράμμισε ενώ συμπλήρωσε ότι δεν πρέπει να μένουμε στο κομμάτι των μεταναστών και των προσφύγων. «Αυτή τη στιγμή το μεγάλο στοίχημα είναι ένα στοίχημα που καλούμαστε όλοι να το κερδίσουμε διότι ακόμα και αν μεταξύ τους έχουν το οποιοδήποτε transmission (σ.σ. μετάδοση) σε κάθε περίπτωση η δική μας συμπεριφορά, επιλογή η δική μας εφαρμογή των μέτρων ή όχι θα κρίνει αν αυτό το transmission θα περάσει και στον υπόλοιπο πληθυσμό», τόνισε ενώ προσέθεσε ότι «αυτήν τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σημείο πολύ κρίσιμο που όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ένα πράγμα, αν για 14 μέρες όλοι έχουμε τη μάσκα μας, τηρούμε τις αποστάσεις, έχουμε τα αντισηπτικά μας είναι η μεγαλύτερη απάντηση σε οποιαδήποτε προοπτική του lockdown. Δεν θα χρειαστεί. Τελειώνουμε τον ιό. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει συντεταγμένα, συγκροτημένα όπως στο παρελθόν το έχει κάνει με μεγάλη επιτυχία η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων να μπορέσουμε να κερδίσουμε και αυτή τη μάχη».