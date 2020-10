Καθηγητής Αλ. Βατόπουλος: Πολύ σύντομα υποχρεωτική η μάσκα μέσα κι έξω

Αρκετά σύντομα θα γίνει υποχρεωτική η μάσκα μέσα κι έξω εκτίμησε, ο καθηγητής Μικροβιολογίας Αλκιβιάδης Βατόπουλος.

«Ήδη έχει χτυπήσει το 'καμπανάκι', ήδη οι μονάδες αρχίζουν και γεμίζουν, ήδη έχουμε συρροές συνέχεια, έχουμε κρούσματα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, κυκλοφορούν ανάμεσα μας πολλοί ασυμπτωματικοί που δεν ξέρουν και οι ίδιοι ότι είναι άρρωστοι. Κάποια στιγμή θα γίνει, και αρκετά σύντομα, η χρήση μάσκας μέσα κι έξω, είναι δική μου εκτίμηση», τόνισε.

«Όλα αυτά έχουν συζητηθεί στην επιτροπή, όχι για να παρθεί απόφαση, για ανταλλαγή απόψεων. Αντικειμενικά η μάσκα δεν θα προσφέρει πολλά πράγματα, όσο σε ψυχολογικό επίπεδο», διευκρίνισε ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος.

H αύξηση των διασωληνώσεων δείχνει την έκρηξη της επιδημίας, έχουμε πολλές συρροές, πρόσθεσε. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βατόπουλος προέτρεψε τις ευπαθείς ομάδες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. «Έχουμε δυο Ελλάδες, δυο πληθυσμούς, τον πρωϊνό που προσέχει και τον βραδινό που δεν προσέχει, που μπορεί να είναι ο ίδιος άνθρωπος» ανέφερε δε.

«Το σύνθημα πρέπει να είναι πρέπει να προφυλάξουμε τον εαυτό μας και να τηρούμε τα μέτρα ευλαβικά. Η Ελλάδα δεν αυξάνει εκθετικά, κι ελπίζω να μην το έχουμε αυτό, άλλες χώρες έχουν ξεφύγει πολύ σε θανάτους», σημείωσε ο καθηγητής.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/ygeia/vatopoulos-skai-arketa-syntoma-ypoxreotiki-i-maska-mesa-ki-ekso-xtypise-idi-to-kampanaki

