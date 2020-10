Δίκη Χρυσής Αυγής - Το Newpost στο Εφετείο: Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Ο Παύλος τα κατάφερε, φώναξε η Μάγδα Φύσσα μετά την ανάγνωση της ιστορικής απόφασης του Δικαστηρίου, στη δίκη της Χρυσής Αυγής, με πρώην βουλευτές της ΧΑ να κρίνονται ένοχοι, όπως και ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, αλλά και οι κατηγορούμενοι στις υποθέσεις του ΠΑΜΕ και των αλιεργατών. Η Δημοκρατία νίκησε, οι ναζί στη φυλακή φώναξε το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί έξω από το Εφετείο και ξέσπασε σε χειροκροτήματα στο άκουσμα της απόφασης.

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις εντός και εκτός της δικαστικής αίθουσας:

-2:44: Τι λέει η ΓΑΔΑ για τα επεισόδια. «Στις 11.55 ώρα, περίπου 10 λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Εφετείου Αθηνών, και ενώ η πολυπληθής - 20.000 άτομα τουλάχιστον - συγκέντρωση διαλυόταν, αστυνομικές δυνάμεις δέχθηκαν επίθεση με μολότοφ, πέτρες και άλλα αντικείμενα από περίπου 600 άτομα, στη συμβολή των οδών Κ. Λουκάρεως και Λ. Αλεξάνδρας. Σκοπός της επίθεσης ήταν η καταστροφή των οχημάτων της Αστυνομίας, τα οποία έφραζαν την πρόσβαση προς το Εφετείο. Προκλήθηκαν φθορές σε 10 οχήματα της Αστυνομίας. Από τις αστυνομικές δυνάμεις έγινε χρήση αντλιών νερού υπό πίεση, ώστε να αποκρουσθεί η επίθεση. Επειδή δεν υπήρξε υποχώρηση των επιτιθεμένων έγινε περιορισμένη χρήση χημικών για τη διάλυσή τους. Παράλληλα συνεχίσθηκε η ρίψη νερού, ώστε να μειωθούν οι συνέπειες των χημικών για το συγκεντρωμένο πλήθος που αποχωρούσε. Περισσότερες από 150 μολότοφ ερρίφθησαν κατά των αστυνομικών δυνάμεων κυρίως στην διάρκεια καταδίωξης στην κάθοδο της Λ. Αλεξάνδρας. Από τις αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιήθηκαν δύο προσαγωγές».

-2:22: «Κερδίσαμε μια μάχη. Ανοίξαμε τον δρόμο και θα τα ξαναπούμε και τις επόμενες μέρες. Δεν τελειώνει τίποτα ακόμα. Κερδίσαμε ένα κομμάτι και αυτό το χρωστάμε σε όλους σας. Είμαστε ο ένας για τον άλλον», είπε μεταξύ άλλων η Μάγδα Φύσσα.

-2:21: Στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι η μητέρα του, Μάγδα. Όλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα

-1:59: Το μήνυμα του πρωθυπουργού για την ιστορική απόφαση.

-1:53: Δήλωση Κουτσούμπα μετά την απόφαση. «Το δικαστήριο, με οδηγό την αλήθεια, όπως προέκυψε από πλήθος αποδεικτικών στοιχείων, καταδίκασε σήμερα ποινικά τους ΧΑυγίτες δολοφόνους. Η καταδίκη αυτή πρέπει να συνοδευτεί με την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, που είναι η επιβολή ανώτατων ποινών και φυσικά να οδηγηθούν στη φυλακή. Στη δίκη, βέβαια, προέκυψαν και τα πλοκάμια και οι διασυνδέσεις των ναζιστών, που τους κάνουν ακόμα πιο επικίνδυνους. Δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός. Το κυριότερο είναι ο λαός να αντιμετωπίσει το κακό στη ρίζα του, με την ανατροπή του συστήματος, που επωάζει αυτό το αυγό του φιδιού, το ναζισμό, το φασισμό. Γι’ αυτό είναι πολύ επίκαιρα τα λόγια του ποιητή : “Το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον, δε θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον”».

-1:51: Κόσμος αρχίζει να συγκεντρώνεται στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι

-1:36: Τρεις προσαγωγές, εκ των οποίων ένας Γάλλος, για τα επεισόδια

-1:36: Σοφός στον Alpha 98,9 για Χρυσή Αυγή: «Προβλέπεται και είναι πιθανόν να μπουν στη φυλακή»

Διαβάστε ΕΔΩ ποιες ποινές προβλέπονται.

-1:29: Ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. «Ολοκληρώθηκε σήμερα με την έκδοση της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών μία από τις πιο εμβληματικές δίκες στη σύγχρονη Ελλάδα. Η Ένωση, που διά του Προέδρου της παραστάθηκε κατά την απαγγελία της απόφασης, συγχαίρει τους Δικαστές που έφεραν σε πέρας τη δύσκολη αποστολή που ανέλαβαν: Την ενδελεχή εξέταση των πραγματικών περιστατικών της δικογραφίας με αμεροληψία, αντικειμενικότητα και ορθοκρισία. Ολοκλήρωσαν μια πολυετή διαδικασία με την παρουσία δεκάδων κατηγορουμένων, την εξέταση εκατοντάδων μαρτύρων και την ανάγνωση χιλιάδων εγγράφων, παρά τις ακατάλληλες συνθήκες και την έλλειψη αναγκαίων υποδομών. Η ιστορία θα αποτιμήσει με νηφαλιότητα την αξία και τη σπουδαιότητα της απόφασης. Άλλωστε και σε άλλες κρίσιμες στιγμές της ιστορίας που συνδέθηκαν με δίκες υψηλού συμβολισμού (υπόθεση Γρ. Λαμπράκη, εκδίκαση των πρωταιτίων της Χούντας) η ελληνική Δικαιοσύνη κράτησε το τιμόνι σταθερό και ανέδειξε την κοινωνική σημασία της ποινικής δικαιοδοτικής κρίσης. Η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη ήταν και συνεχίζει να είναι πυλώνας της Δημοκρατίας».

-1:21: Εκτενείς αναφορές στα διεθνή ΜΜΕ για την απόφαση-σταθμό της ελληνικής Δικαιοσύνης

-1:17: Η διαδικασία συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης για την αναγνώριση ελαφρυντικών. Μέχρι στιγμής αιτούνται γενικά σύννομο βίο (ο παλιός πρότερος έντιμος βίος), μεταγενέστερα καλή συμπεριφορά κ.α.

-1:09: Δήλωση Σακελλαροπούλου. Η Προέδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην απόφαση του δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή ως επιβεβαίωση ότι θεσμοί της Δημοκρατίας έχουν τη δυνατότητα να ανατρέψουν κάθε προσπάθεια υπονόμευσης. “Η σημερινή ημέρα είναι σημαντική για τη Δημοκρατία” τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλλου σχολιάζοντας την ιστορική δικαστική απόφαση για τη Χρυσή Αυγή κατά τη συνάντηση της με τον αναπληρωτή υπουργό Μετανάστευσης Γιώργο Κουμουτσάκο. “Στην μακρά δημοκρατική παράδοση της χώρας μας, φαινόμενα ακραίας πολιτικής βίας ήταν πάντοτε ξένα. Η σημερινή απόφαση αποτελεί επιβεβαίωση ότι η Δημοκρατία και οι θεσμοί της έχουν πάντα τη δυνατότητα να ανατρέψουν οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης τους” πρόσθεσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

-12:59: Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. «Η σημερινή ημέρα περνάει στην Ιστορία της χώρας ως μια ημέρα νίκης για το Κράτος Δικαίου, ως μια ημέρα νίκης για τη Δικαιοσύνη και, τελικά, ως μια ημέρα νίκης για την ίδια τη Δημοκρατία. Χαιρετίζουμε την ιστορική καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου για τα μέλη της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Χαιρετίζουμε, ακόμα, τους χιλιάδες πολίτες που συγκεντρώθηκαν έξω από το Εφετείο προκειμένου να φωνάξουν υπέρ της νίκης της Δημοκρατίας. Το πλατύ δημοκρατικό ρεύμα που σχηματίστηκε σήμερα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μαζί με τους χιλιάδες ακόμα πολίτες που δεν μπόρεσαν να έρθουν, αποτελεί τον πραγματικό προστατευτικό κλοιό της Δημοκρατίας απέναντι στον φασισμό. Πλέον είναι ευθύνη όλων να μην επιτραπεί ξανά στο φίδι του ναζισμού να μολύνει την κοινωνία και το πολιτικό σύστημα».

-12:53: Βαρουφάκης για Χρυσή Αυγή. «Σήμερα ελπίζουμε να καταδικαστούν τα αυγά του φιδιού. Εάν καταδικαστούν θα γιορτάσουμε μόνο για πέντε λεπτά. Από το έκτο λεπτό θα αρχίσουμε τον αγώνα για να ξεριζωθούν οι δηλητηριώδεις ιδέες τους, που αυτές δυστυχώς δεν έχουν καταδικαστεί, έχουν εμποτίσει το κυβερνητικό αφήγημα, το κυρίαρχο αφήγημα ακόμα και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, το αφήγημα το ξενοφοβικό, το εθνικιστικό», δήλωσε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, προσερχόμενος στη συγκέντρωση έξω από το Εφετείο.

«Οι φασίστες, οι ναζί κατάφεραν τα τελευταία χρόνια να εμποτίσουν την ελληνική κοινωνία με αυτές τις δηλητηριώδεις. Το ΜέΡΑ25 μετά την καταδίκη των εγκληματιών της Χρυσής Αυγής θα αρχίσει τον αγώνα ξανά από την αρχή εναντίον των ιδεών τους» πρόσθεσε.

-12:50: Θεσσαλονίκη: Πανηγύρισαν με καπνογόνα για την ιστορική απόφαση. Δείτε βίντεο και φωτογραφίες.

-12:48: Πορεία Σωματείων, Συνδικάτων και μαζικών φορέων, πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή προς τη Βουλή. Στην «κεφαλή» της πορείας βρίσκεται πανό του ΠΑΜΕ, με το σύνθημα «Ο λαός απαιτεί οι ναζί στη φυλακή».

-12:45: Αδίκημα περί οπλοκατοχής. Το δικαστήριο σε ο,τι αφορά το αδίκημα της διακεκριμένης οπλοκατοχής (κακούργημα) το μετέτρεψε σε απλή οπλοκατοχή και έκρινε ένοχους για επιμέρους πράξεις τους πρώην βουλευτές, Γερμενή, Κασιδιάρη, Μιχαλολιάκο, Λαγό, Μίχο και Μπούκουρα.

-12:44: Δόθηκε στην κυκλοφορία η κάθοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρας

-12:43: Πιο ήρεμη αυτή την ώρα η κατάσταση έξω από το Εφετείο.

-12:36: Δήλωση του τέως ΠτΔ Προκόπη Παυλόπουλου. «Με την ιστορική απόφασή της για το ναζιστικό μόρφωμα της «Χρυσής Αυγής», η Ελληνική Δικαιοσύνη, αιρόμενη στο ύψος των περιστάσεων, όρθωσε με την δίκαιη ετυμηγορία της στιβαρό τείχος υπεράσπισης του Ανθρώπου, της Δημοκρατίας μας και του Πολιτισμού μας».

-12:32: Υπενθυμίζουμε την απόφαση για την εγκληματική οργάνωση. Ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης κρίθηκαν οι Νίκος Μιχαλολιάκος, Χρήστος Παππάς, Αρτέμης Ματθαιόπουλος, Ηλίας Παναγιώταρος, Ηλίας Κασιδιάρης, Γιάννης Λαγός, Γιώργος Γερμενής. Όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές, καθώς και οι δύο πυρηνάρχες Γιώργος Πατέλης και Αναστάσιος Πανταζής κρίθηκαν ένοχοι για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

-12:31: Δήλωση Φώφης Γεννηματά μετά την απόφαση του δικαστηρίου. «Εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή, σύμφωνα και με την ιστορική απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Δικαίωση για τα θύματα και την Δημοκρατία. Η Ελλάδα στέλνει ξανά ένα ισχυρό μήνυμα στην Ευρώπη και στον κόσμο: Ο φασισμός δεν χωρά στη ζωή μας. Ο αγώνας μας συνεχίζεται. Μόνο μαζί τελειώνουμε τους Νεοναζί».

-12:30: Δήλωση του υπ. Εξωτερικών Νίκου Δένδια για την απόφαση: «Με τη σημερινή απόφαση του Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών επέρχεται η Νέμεση στην Ύβρη που συνιστά για το Κράτος Δικαίου η Χρυσή Αυγή. Όπως ανέφερα στη συνοδευτική επιστολή μου, στις 19/9/2013, ως Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, προς την τότε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κυρία Ευτέρπη Κουτζαμάνη, κατά τη διαβίβαση των 32 δικογραφιών με αξιόποινες πράξεις μελών - υποστηρικτών της Χρυσής Αυγής, από την οποία ξεκίνησε η δικαστική διερεύνηση που οδήγησε στη σημερινή απόφαση της Δικαιοσύνης, «η δραστηριότητα αυτή εκτρέπεται των ορίων μεμονωμένων περιστατικών, προκαλεί το δημόσιο αίσθημα, υπονομεύει την αυθεντία του Κράτους Δικαίου, προσβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια της χώρας». Η Χρυσή Αυγή, η οποία επιχείρησε να δοκιμάσει τις αντοχές της Δημοκρατίας μας, εισπράττει σήμερα την απάντηση από το Κράτος Δικαίου.»

-12:27: Η συγκλονιστική στιγμή που η Μάγδα Φύσσα βγήκε από το Εφετείο, μετά την ιστορική απόφαση

-12:17: Η δίκη συνεχίζεται με τη διαδικασία των ελαφρυντικών - Τοποθετούνται οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

-12:13: Λόγω των επεισοδίων και των δακρυγόνων που έπεσαν, η δίκη διακόπηκε και ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί ειρηνικά για να ακούσει την απόφαση, διαλύθηκε!

-12:11: Μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η Μάγδα Φύσσα δήλωσε: "Ο Παύλος τα κατάφερε... Γιε μου", Και το πλήθος που έχει συγκεντρωθεί έξω από το Εφετειο ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

-12:10: Η Δικαιοσύνη έγραψε ιστορία - Ένοχα τα πολιτικά στελέχη της ΧΑ για εγκληματική οργάνωση - Ένοχος ο Ρουπακιάς για τη δολοφονία Φύσσα. Διαβάστε αναλυτικά την ιστορική απόφαση.

-12:02: Συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια έξω από το Εφετείο. Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τα χημικά και τις μολότοφ.

-12:01: Η στιγμή εξόδου της Μάγδας Φύσσα από το Εφετείο

-11:56: Επεισόδια και χημικά έξω από το Εφετείο

-11:53: Αμέσως μετά την ανακοίνωση του δικαστηρίου, το πλήθος κόσμου που βρίσκεται έξω από το Εφετείο ξέσπασε σε χειροκροτήματα

-11:51: Χειροκροτήματα από την πλευρά του ακροατηρίου. Με κλάματα αντέδραση η οικογένεια Φύσσα

-11:47: Ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Μιχαλολιάκος, Λαγός, Κασιδιάρης, Παππάς, Ματαθαιόπουλος, Παναγιώταρος, Μίχος

-11:38: Ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την επίθεση στο ΠΑΜΕ

-11:38: Για την υπόθεση των Αιγυπτίων αλιεργατών, ένοχοι και οι πέντε κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας

-11:34: Ένοχος ο Γιώργος Ρουπακιάς για όλες τις κατηγορίες. Ανθρωποκτονία από πρόθεση (σ.σ. του Παύλου Φύσσα), ένοχος. Παράνομη οπλοκατοχή , οπλοφορία, οπλοχρησία, ένοχος. Για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, εκτός από τον Ρουπακιά, κρίθηκαν ένοχοι άλλοι 15 κατηγορούμενοι. Για την υπόθεση συνολικά κρίθηκαν ένοχοι οι 16 από τους 17 κατηγορούμενους.

-11:31: Εικόνα μέσα από τη δικαστική αίθουσα

-11:29: Πρόεδρος: Όταν θα ακούτε τα ονόματά σας θα το λέτε. (ανάγνωση ονομάτων κατηγορουμένων - οι περισσότεροι εκπροσωπούνται δια συνηγόρων).

-11:25: Εκφωνεί τον κατάλογο των κατηγορούμενων η πρόεδρος Μαρία Λεπενιώτη. Παρόντες κατηγορούμενοι: Άγγος, Καζαντζόγλου, Σκάλκος, Μιχάλαρος, Χρυσαφίτης, Χατζηδάκης, Τσορβάς Ν., Τσορβάς Αθ., Τσαλίκης. Απών ο Γιώργος Ρουπακιάς.

-11:22: Ανέβηκε η έδρα. Αρχίζει η ανάγνωση της ετυμηγορίας, με την ηχηρή απουσία των περισσότερων κατηγορουμένων.

-11:09: Εντός της αίθουσας βρίσκονται μόνο 8 κατηγορούμενοι. Άγγος, Μιχαλάρος, Καζαντζόγλου, Χρυσαφίτης, Σκάλκος, Θανάσης και Τσόρβας για τη δολοφονία Φύσσα, Χατζηδάκης για την επίθεση στο ΠΑΜΕ.

-11:08: Συνήγοροι υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής παίρνουν θέση στα έδρανα της αίθουσας αυτή τη στιγμή.

-11:08: Πλήθος κόσμου από λεωφόρο Κηφισίας έως Ιπποκράτους - Εκτιμήσεις για 10.000-15.000 κόσμου στους δρόμους έξω και γύρω από το Εφετείο

-11:04: Μικροεπεισόδια ανάμεσα στα μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Υπάρχουν σπρωξίματα και μεγάλος συνωστισμός μπροστά στις κλούβες

-11:03:«Ο λαός της Αθήνας δίνει την ετυμηγορία του, δεν είναι αθώοι, το γνωρίζουμε πολύ καλά, για τη δράση τους, τη δηλητηρίαση της κοινωνίας με μίσος και διχασμό. Ελπίζουμε η δικαιοσύνη να δώσει την ετυμηγορία που πρέπει. Στη συνείδηση του λαού όμως είναι εκεί που πρέπει, στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας» δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας έξω από το Εφετείο.

-10:58: Έφτασε η ώρα της απόφασης. Από λεπτό σε λεπτό η ανάγνωση της ετυμηγορίας από την πρόεδρο του δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη.

-10:55: Πουλικογιάννης, πρόεδρος Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής. «Εμείς ως συνδικαλιστές του συνδικάτου μετάλλου και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, δεχθήκαμε γίναμε οι ίδιοι μάρτυρες της εγκληματικής δράσης των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής κατ εντολή των μεγαλοεργολάβων σε μια προσπάθεια να κηρύξουν "άκρα του τάφου σιωπή" στους χώρους δουλειάς. Ο Λάος σήμερα απαιτεί οι εγκληματίες ναζί της Χρυσής Αυγής στη φυλακή», επισήμανε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής, Σωτήρης Πουλικόγιαννης, κατά την άφιξη του στο Εφετείο. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Πουλικογιάννης είχε δεχθεί χτύπημα στο κεφάλι τη νύχτα της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 στο Πέραμα από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής.

-10:52: Η δήλωση της οικογένειας Φύσσα. «Μετά από 5,5 βασανιστικά χρόνια δικαστικής διαδικασίας, κατά την οποία δεχθήκαμε έως και ύβρεις και απειλές από την πλευρά των κατηγορουμένων, εμείς, η οικογένεια του Παύλου Φύσσα αναμετρηθήκαμε κατά πρόσωπο με το τέρας του ναζισμού και σταθήκαμε όρθιοι. Η ώρα της απόφασης έφτασε. 7 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11.00. 7 μαρτυρικά χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου, για εμάς η συνολική καταδίκη της ηγεσίας της εγκληματικής οργάνωσης ΧΑ είναι μονόδρομος. Την ημέρα της απόφασης καλούμε όλο τον κόσμο που στάθηκε δίπλα μας στο δικαστήριο όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και όλους όσους δεν μπόρεσαν μέχρι σήμερα να έρθουν, στις 7 Οκτώβρη να είναι έξω από την αίθουσα του Εφετείου».

-10:47: Δείτε κι άλλες εικόνες από τις συγκεντρώσεις έξω από το Εφετείο

-10:41: Παρόντες στη συγκέντρωση και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και Χρήστος Σπίρτζης.

-10:40: Στιγμιότυπα από την αίθουσα του Εφετείου λίγη ώρα πριν την ανακοίνωση της απόφασης. Δείτε ΕΔΩ φωτογραφίες.

-10:35: Εικόνα από το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ

-10:34: «Δεν γίνεται σήμερα να λέμε ότι κάποιος δεν είναι αθώος και ήταν αθώος όταν δανειζόμασταν τις ψήφους του» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, στο Mega.

-10:34: Στην αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών βρίσκεται και ο Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χ. Σεβαστίδης

-10:33: Και ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας παρών. «Περιμένουμε σήμερα την αλήθεια. Η δίκη καθυστέρησε με ευθύνη των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων»

-10:32: Η λεωφόρος Αλεξανδρας είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα, σε όλο το μήκος της

-10:29: Χιλιάδες κόσμου έξω από το Εφετείο περιμένει την απόφαση του δικαστηρίου. Ευτυχώς, η πλειονότητα των συγκεντρωμένων φορά μάσκες.

-10:27: Στο Εφετείο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Μαζί του οι Νίκος Καρανίκας, Πάνος Λάμπρου, Θάνος Μωραΐτης.

-10:25: Έφτασε στο Εφετείο η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά. «Η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση με τον μανδύα πολιτικού κόμματος. Μετά τη δολοφονία Φύσσα κανείς δεν μπορεί να πει πως δεν το γνώριζε αυτό. Μόνο μαζί τελειώνουμε με τους ναζί», είπε μεταξύ άλλων.

-10:24: Μέσα στη δικαστική αίθουσα βρίσκεται πλέον η Μάγδα Φύσσα, η οποία κάθεται πίσω από τα έδρανα των συνηγόρων πολιτικής αγωγής.

-10:17: Πληθαίνουν όλο και περισσότερο οι διαδηλωτές που προσέρχονται στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στο Εφετείο

-10:16: Εικόνα μέσα από τη δικαστική αίθουσα

-10:15: Η Μάγδα Φύσσα λίγη ώρα πριν από την ανακοίνωση της απόφασης χαιρετάει τον κόσμο που βρίσκεται έξω από το Εφετείο

-10:14: «Δικαίωση. Δικαίωση για όλον τον κόσμο», είπε στον Alpha η μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα κατά την άφιξή της στο Εφετείο για την απόφαση της δίκης της Χρυσής Αυγής.

-10:13: «Φρούριο» το Εφετείο

-10:04: Ήδη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Εφετείου της Αθήνας που θα εκφωνηθεί η απόφαση για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής βρίσκονται πάνω από δέκα δικηγόροι υπεράσπισης.

-10:03: Έκλεισαν και τα δύο ρεύματα της Ιπποκράτους.

-10:00: Πριν από λίγο μπήκαν στη δικαστική αίθουσα ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπαλάφας και ο Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορος Σεβαστίδης.

-9:59: Δείτε νέο βίντεο από την άφιξη της Μάγδας Φύσσα στο Εφετείο

-9:52: Έξω από το Εφετείο κατευθύνεται και μεγάλος αριθμός αντιεξουσιαστών

-9:51: Πληθαίνει ο κόσμος έξω από το Εφετείο, αγωνία για την απόφαση

-9:50: Περίπου στις 9:30 έφτασε στο Εφετείο αντιπροσωπεία της ΝΔ, αποτελούμενη από τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Στεργίου, τον γενικό διευθυντή του κόμματος Γιάννη Μπρατάκο, τον εκπρόσωπο Τύπου Τάσο Γαϊτάνη και τον επικεφαλής της ΟΝΝΕΔ Παύλο Μαρινάκη.

Λίγο πριν την ιστορική απόφαση του δικαστηρίου, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Στεργίου δήλωσε: «Η Νέα Δημοκρατία έφραξε τον δρόμο στους νοσταλγούς του φασισμού και τους ρατσιστές. Βρέθηκε πάντοτε και παντού απέναντί τους και στην Κοινωνία και στη Βουλή. Ακύρωσε τα σχέδιά τους και τους έθεσε στο περιθώριο. Εκεί που πραγματικά ανήκουν. Ανέδειξε την εγκληματική τους δράση. Αυτή που σήμερα αξιολογείται ποινικά από την Ελληνική Δικαιοσύνη. Ο πόλεμος κατά του μίσους και της βίας είναι διαρκής».

Διαβάστε ΕΔΩ το χρονικό της δίκης της Χρυσής Αυγής

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά ποιοι είναι οι 68 κατηγορούμενοι, ποιες οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν και τι προβλέπουν οι ποινές.

-9:41: Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση του δικαστηρίου. Στις 11 η ανάγνωση της ετυμηγορίας.

-9:35: Ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ. κάνει συνεχείς περιπόλους πάνω από την περιοχή του Εφετείου

-9:34: Η μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα, έφτασε λίγο μετά τις 8:30 φορώντας μία μαύρη προστατευτική μάσκα, πάνω στην οποία ήταν τυπωμένο το «Killah P», το καλλιτεχνικό όνομα του γιου της.

-9:33: Φωτογραφία από τους διαδηλωτές του μπλοκ του ΚΚΕ.

-9:29: Η τριμελής έδρα (Μαρία Λεπενιώτη, Γεσθημανή Τσουλφόγλου και Ανδρέας Ντόκος) αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή της για κάθε υπόθεση ξεχωριστά, με πρώτη τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, δεύτερη την απόπειρα ανθρωποκτονίας στους Αιγύπτιους αλιεργάτες, τρίτη τη δολοφονική επίθεση στο ΠΑΜΕ και στη συνέχεια για την εγκληματική οργάνωση και τη διεύθυνση αυτής.

-9:26: Δήλωση Κόρμπιν για τη δίκη της ΧΑ. Αλληλεγγύη σε εκείνους που πολεμούν τη Χρυσή Αυγή, τον φασισμό και την ακροδεξιά στην Ελλάδα, έγραψε στο twitter ο επικεφαλής του Εργατικού κόμματος της Βρετανίας.

