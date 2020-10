Κορωνοϊός: Τέλος στην πώληση αλκοόλ από περίπτερα σε όλη την Ελλάδα - Από ποια ώρα εφαρμόζεται το μέτρο

Σε όλες της περιοχές της χώρα διευρύνεται το μέτρο απαγόρευσης πώλησης αλκοόλ από καταστήματα λιανικής πώλησης από τις δώδεκα το βράδυ μέχρι τις πέντε το πρωί, ένα μέτρο που έχει ως στόχο τον περιορισμό του συνωστισμού στις πλατείες.

Με τον χάρτη υγειονομικού ενδιαφέροντος που έγινε γνωστός τις προηγούμενες μέρες, μπαίνουν νέοι κανόνες και για τα περίπτερα όλης της χώρας, καθώς ακόμα και στις «πράσινες» περιοχές απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ σε πελάτες μετά τη μία τα ξημερώματα.

Για τα περίπτερα που βρίσκονται στο επίπεδο 2, της επιτήρησης, στον Χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας προβλέπεται ότι είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας για τους πωλητές ενώ και σε αυτές τις περιοχές απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ από τις 00.30-05:00.

Στις περιοχές αυξημένης επιτήρησης, επίπεδο 3, όπως είναι η Αττική, και πάλι είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας για τους πωλητές ενώ απαγορεύεται και η πώληση αλκοόλ κατά τις ώρες 00:00-05:00. Βέβαια στην Αττική ισχύει το μέτρο αναστολής της λειτουργίας των περιπτέρων από τα ξημερώματα έως τις 5 το πρωί.

Με νεότερη απόφαση επιχειρήσεις λιανικής πώλησης αγαθών εντός πρατηρίων καυσίμων, λειτουργούν με τους κανόνες των περιπτέρων. Δηλαδή παρέχουν υπηρεσίες, εκτός από την πώληση αλκοολούχων ποτών, κατά τις ώρες απαγόρευσης λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η εφαρμογή των απαιτήσεων για το ποσοστό πληρότητας επί της ωφέλιμης επιφάνειας στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και όπου αλλού αποτελεί πεδίο εφαρμογής του μέτρου, γίνεται με σημείο αναφοράς τα στοιχεία της άδειας (γνωστοποίηση) που ίσχυαν κατά την δημοσίευση της ως άνω αποφάσεως.

Σύμφωνα με την απόφαση: «Το ποσοστό πληρότητας στα ΚΥΕ λογίζεται στο σύνολο της ωφέλιμης επιφάνειας (εσωτερική και εξωτερική) και του αντίστοιχου πιθανού πληθυσμού ή τραπεζοκαθισμάτων.

Η ελάχιστη απόσταση του 1,8 μέτρου μεταξύ των τραπεζιών, όπως αυτή ορίζεται για τα καταστήματα του σημείου 15 της παρ.1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Β΄4484-11.10.2020, πρέπει να τηρείται περιμετρικά και προς όλες τις κατευθύνσεις και ανεξαρτήτως της διάταξης των καθισμάτων.

Οι οικονομικές δραστηριότητες με υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις), λιανικού εμπορίου σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, καθώς και καταστήματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου τύπου (do it yourself and home improvement) που πωλούν βιομηχανικά είδη (χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα, υγιεινής, κήπου, εργαλείων, διακόσμησης κ.λπ.), δεν εντάσσονται στην απαίτηση του σημείου 25 της παρ. 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Β΄4484-11.10.2020 περί του ωραρίου έναρξης λειτουργίας.

Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης αγαθών εντός πρατηρίων καυσίμων, λειτουργούν με τους κανόνες των περιπτέρων. Δηλαδή παρέχουν υπηρεσίες, εκτός από την πώληση αλκοολούχων ποτών, κατά τις ώρες απαγόρευσης λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος».

Δείτε την απόφαση με τα μέτρα όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ