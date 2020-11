Κορωνοϊός: Όσα πρέπει να ξέρετε για τα νέα μέτρα – Τέλος και το take away σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες – Τι ισχύει για τα ταξί

Διευκρινίσεις για τα μέτρα που ισχύουν στις περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο» επίπεδο, καθώς και για τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες που βρίσκονται σε καθεστώς lockdown, έδωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά την ενημέρωση για τον κορωνοϊό την Τρίτη.

Συγκεκριμένα, για αυτές τις περιοχές ισχύουν τα εξής:

◦ Όσον αφορά στο περιοριστικό μέτρο του ενός επιβάτη πλην του οδηγού σε ΙΧ και ταξί, εννοείται ότι δεν ισχύει σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, πχ. για ηλικιωμένους, ΑμεΑ, δύο γονείς με άρρωστο παιδί, εφόσον έχουν μαζί τους τα σχετικά αποδεικτικά.

◦ Η λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και ακουστικών βαρηκοΐας προβλέπεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

◦ Οι υπηρεσίες διανομής πετρελαίου θέρμανσης κατ’ οίκον εξακολουθούν να λειτουργούν ακόμη.

◦ Οι ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες εντάσσονται σε συγκεκριμένους συλλόγους ή ομίλους, μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν.

◦ Στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες, δεν επιτρέπεται το take away, το drive through και η παραλαβή πακέτων. Επιτρέπεται μόνο το delivery.

Τι ισχύει για τις μετακινήσεις σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες

Στις δύο αυτές περιοχές εφαρμόζεται 24ωρος περιορισμός στις μετακινήσεις με εξαιρέσεις ανά χρονική ζώνη (05.00-21.00 και 21.00-05.00). Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών θα μπορούν να μετακινούνται με προηγούμενη (δωρεάν) αποστολή SMS στο 13033, όπως γινόταν στην πρώτη φάση της πανδημίας.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας εφόσον είναι απαραίτητο, γίνεται αποκλειστικά με σχετική βεβαίωση τύπου Α του εργοδότη. Δεν χρειάζεται SMS.

Συγκεκριμένα:

Για το διάστημα 05.00-21.00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις ΜΟΝΟ για τους παρακάτω λόγους:

1. Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία). [SMS – Επιλογή 1]

2. Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους. [SMS – Επιλογή 2]

3. Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης. Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή. [SMS – Επιλογή 3]

4. Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη. Μεταφορά ανηλίκου από και προς σχολική μονάδα [SMS – Επιλογή 4]

5. Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. [SMS – Επιλογή 5]

6. Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο (2) άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της αναγκαίας απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου. Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται εντός του δήμου κατοικίας του πολίτη. [SMS – Επιλογή 6]

Για το διάστημα 21:00-05:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις ΜΟΝΟ για λόγους εργασίας [με βεβαίωση εργοδότη τύπου Α, χωρίς SMS], υγείας [SMS – Επιλογή 1] και η ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο [SMS – Επιλογή 6].

Σημειώνεται επίσης ότι η μετάβαση ανήλικων τέκνων από και προς τις σχολικές μονάδες επιτρέπεται από έναν γονέα/κηδεμόνα με την αποστολή SMS – Επιλογή 4 και με πιστοποιητικό-βεβαίωση της Διεύθυνσης του σχολείου, στην οποία αναγράφονται η διεύθυνση της σχολικής μονάδας και η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή-τριας.

Επιπλέον:

Από τα σχολεία, μένουν ανοιχτά μόνο αυτά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα γυμνάσια. Στα λύκεια ισχύει τηλεκπαίδευση.

Τα καταστήματα τροφίμων θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 20:30 το βράδυ.

Αναστέλλεται η λειτουργία σε αρχαιολογικούς χώρους, δικαστήρια, κομμωτήρια, πρόβες και τηλεοπτικά γυρίσματα.

Αθλητισμός: Επιτρέπεται μόνο ατομική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους. Από τα πρωταθλήματα επιτρέπεται μόνο η Super League και η Basket League A1, καθώς και οι ευρωπαϊκοί αγώνες.

Χώροι λατρείας: Λειτουργίες χωρίς πιστούς, κηδείες μέχρι 9 άτομα.

Τι ισχύει για ΙΧ και ΤΑΞΙ

Διευκρινίσεις σχετικά με τις μετακινήσεις με αυτοκίνητα και ταξί στις περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο» επίπεδο, έδωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς κατά την ενημέρωση της Τρίτης, σημειώνοντας ότι οι περιορισμοί για έναν επιβάτη πλέον του οδηγού, δεν ισχύουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

«Επιτρέπεται η μεταφορά και δεύτερου επιβάτη, όταν η μετακίνηση γίνεται για ιατρικούς λόγους. Φυσικά και ένας ηλικιωμένος ή ένα άτομο με ειδικές ανάγκες που μεταβαίνει σε νοσοκομείο ή για εξετάσεις μπορεί να έχει μαζί του έναν οικείο του να τον συνοδεύει ή δύο γονείς μπορούν να συνοδεύσουν το παιδί τους σε μία έκτακτη ανάγκη, αρκεί να έχουν μαζί τους όλα τα σχετικά αποδεικτικά», είπε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.