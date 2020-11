Κορωνοϊός – Lockdown: Σε εφαρμογή η βραδινή απαγόρευση κυκλοφορίας – Τι αλλάζει - Εικόνες από τους άδειους δρόμους

Σε εφαρμογή τίθεται από απόψε στις 21:00 το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας έως και τις 05:00 το πρωί, σε όλη τη χώρα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Στόχος να περιοριστούν οι μετακινήσεις στο απολύτως αναγκαίο, στο πλαίσιο της αποτροπής της διασποράς της μετάδοσης του κορωνοϊού.

Με ποιους κωδικούς στο 13033 βγαίνετε έξω

Με νέα μέτρα κατά του κορωνοϊού, που ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, οι πολίτες μπορούν να στείλουν μόνο 2 κωδικούς μετακίνησης για τις εξόδους τους.

Αναλυτικά:

Με τον αριθμό 1 στο 13033: Οι πολίτες μπορούν να βγουν από το σπίτι τους για σοβαρές περιπτώσεις υγείας.

Με τον αριθμό 6 στο 13033: Οι πολίτες μπορούν να βγουν από το σπίτι τους για μικρή βόλτα κατοικίδιου κοντά στην οικία τους.

Οσον αφορά στην εργασία είναι απαραίτητο το έγγραφο μετακίνησης του εργοδότη, όπως ξεκαθάρισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Σούπερ μάρκετ: Αλλάζει από Δευτέρα το ωράριο

Αλλαγή στο ωράριο των σούπερ μάρκετ από τη Δευτέρα ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Ν. Παπαθανάσης. Τα σούπερ μάρκετ θα κλείνουν στις 20:30 από τη Δευτέρα και την Κυριακή δεν θα ανοίξουν, δήλωσε στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, αυτή τη στιγμή η ροή είναι φυσιολογική και υπάρχει επάρκεια δεν υπάρχει λόγος για να ανοίξουν την Κυριακή. Διευκρίνισε πως σήμερα και αύριο θα λειτουργήσουν μέχρι τις 21:00 και το Σάββατο κανονικά μέχρι τις 20:00.

Το μέτρο θα ισχύσει κατά τη διάρκεια του lockdown.

Τι αλλάζει στις ζωές μας από σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, στην έκτακτη ενημέρωση της Τετάρτης:

Απαγόρευση κυκλοφορίας

Βασική αλλαγή είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί σε όλη την επικράτεια. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις:

Λόγοι εργασίας

Λόγοι υγείας

Συνοδεία των κατοικίδιων ζώων σε κοντινή απόσταση από την κατοικία

Ατομική άθληση

Η δεύτερη αλλαγή αφορά την ατομική άθληση. Αιτία που εκμεταλλεύτηκαν πολλοί προκειμένου να βγουν από το σπίτι τους. Το κυριακάτικο στοιχείο, που ανέφερε ότι 1 εκατομμύριο άτομα το βράδυ της Κυριακής ήθελαν να γυμναστούν, ήταν μάλλον αρκετό ώστε να αλλάξουν τα δεδομένα. Ετσι σε ό,τι αφορά την ατομική άθληση διευκρινίστηκε ότι αφορά την άθληση/προπόνηση στο πλαίσιο των αθλητικών σωματείων αλλά αυστηρά και μόνο στην ατομική άθληση σε συνθέσεις έως 3 άτομα και με ισχυρή σύσταση αυτή να πραγματοποιείται κατά προτίμηση κοντά στην οικία των πολιτών.

Τηλεργασία

Σε ό,τι αφορά την τηλεργασία κάθε οργανισμός του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υποχρεούται από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου να διαθέτει ανά πάσα στιγμή έκθεση που να τεκμηριώνει τη λειτουργία με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό και τους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας. Οι έλεγχοι για την εφαρμογή της τηλεργασίας και των υπολοίπων μέτρων προστασίας στους χώρους εργασίας ήδη έχουν ενταθεί σημαντικά από μικτά κλιμάκια του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς το επόμενο διάστημα.

Μάλιστα έγινε και σύσταση στους τηλεοπτικούς σταθμούς να προσαρμοστούν στα συγκεκριμένα κριτήρια, μειώνοντας στον απολύτως απαραίτητο αριθμό τους παρουσιαστές εκπομπών και τους προσκεκλημένους που βρίσκονται στο στούντιο. Το κυνήγι και το ψάρεμα δεν επιτρέπονται, πόσω μάλλον που η Επιτροπή των Επιδημιολόγων ομόφωνα απέρριψε το σχετικό αίτημα, βασισμένη τόσο σε επιδημιολογικά αλλά και σε κριτήρια αποφυγής περιττών μετακινήσεων.

Tι θα γίνει με σουπερ μάρκετ delivery και take away

Πάντως, τις απαντήσεις για το τι θα ισχύσει τελικά για τα delivery και τα take away έδωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης η Πολιτική Προστασία.

Στις διευκρινίσεις της, συγκεκριμένα, η Πολιτική Προστασία αναφέρει ακριβώς τα εξής: «Σχετικά με τη λειτουργία των take away και delivery κατά τις ώρες 21.00 - 05.00, διευκρινίζουμε ότι δεν τίθεται ζήτημα απαγόρευσης των υπηρεσιών παράδοσης κατ’ οίκον (delivery) κατά τις ώρες αυτές. Επίσης, διευκρινίζουμε ότι η παραλαβή από εν λειτουργία καταστήματα (take away) συνεχίζεται μετά τις 21:00 και καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους, όχι όμως ως αυτοτελής λόγος μετακίνησης, αλλά στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων μετακινήσεων κατά τις ώρες αυτές».