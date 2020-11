Προκλητικό δημοσίευμα Yeni Safak: Εξετάζονται αντίποινα σε ελληνικά πλοία για τη νηοψία

Νέο προκλητικό δημοσίευμα κατά της Ελλάδας από την τουρκική εφημερίδα Yeni Safak. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο τουρκικός στόλος τέθηκε σε κατάσταση επιφυλακής μετά την επιχείρηση νηοψίας σε τουρκικό πλοίο ανοιχτά της Λιβύης, στο πλαίσιο του εμπάργκο όπλων και της αποστολής «Ειρήνη». Μάλιστα, οι Τούρκοι απειλούν με επεμβάσεις σε ελληνικά πλοία.

«Επειδή ο διοικητής της 'εισβολής' ήταν Έλληνας, εξετάζεται το ενδεχόμενο των αντιποίνων σε ελληνικά πλοία στην ανατολική Μεσόγειο» αναφέρει το δημοσίευμα, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης.

Υπενθυμίζεται ότι η φρεγάτα «Αμβούργο» των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων έλαβε εντολή να επιθεωρήσει το τουρκικό φορτηγό πλοίο «Rosaline A», για το οποίο υπήρχε η υποψία ότι μεταφέρει όπλα. Την τελευταία στιγμή ο έλεγχος απετράπη, έπειτα από έντονη διαμαρτυρία της τουρκικής κυβέρνησης, η οποία δήλωσε ότι δεν δίνει την έγκρισή της.

Η διαμαρτυρία της Τουρκίας για την έρευνα που πραγματοποίησαν γερμανοί στρατιώτες επί τουρκικού πλοίου στο πλαίσιο της αποστολής «Ειρήνη» της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι αδικαιολόγητη, δήλωσε σήμερα η υπουργός Αμυνας της Γερμανίας Ανεγκρέτ Κραμπ-Καρενμπάουερ.

«Οι στρατιώτες συμπεριφέρθηκαν σωστά και ενήργησαν σύμφωνα με την εντολή της ευρωπαϊκής αποστολής Ειρήνη...Οι κατηγορίες που διατυπώνονται κατά των στρατιωτών είναι αδικαιολόγητες», δήλωσε η γερμανίδα υπουργός Αμυνας.

Η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε χθες μετά την επιχείρηση νηοψίας σε τουρκικό φορτηγό πλοίο λόγω υποψιών ότι μετέφερε παρανόμως όπλα προς την Λιβύη από γερμανικές δυνάμεις που ανήκουν στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ενωσης η οποία εποπτεύει την τήρηση του εμπάργκο όπλων κατά της Λιβύης.

Όπως είχε αναφέρει το Spiegel, την τελευταία στιγμή ο έλεγχος απετράπη, έπειτα από έντονη διαμαρτυρία της τουρκικής κυβέρνησης, η οποία δήλωσε ότι δεν δίνει την έγκρισή της. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι γερμανοί επιθεωρητές είχαν ήδη επιβιβαστεί στο «Rosaline A» και υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν άπρακτοι, ενώ το πλοίο συνέχισε τον πλου του προς το λιμάνι της Μισράτα.

