Διευθυντής ΜΕΘ «Παπανικολάου»: Με τρόμο ακούω για άνοιγμα - Με μηδέν κλίνες ξεκινά σήμερα η εφημερία

Την απελπιστική κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία, περιέγραψε ο Νικόλαος Καπραβέλος, Διευθυντής ΜΕΘ του νοσοκομείου «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη τονίζοντας ότι τα δεδομένα είναι συντριπτικά και οι υγειονομικοί ακούν με τρόμο τη συζήτηση για το άνοιγμα δραστηριοτήτων.

Αναμφισβήτητα, πρόσθεσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αντί η συζήτηση να αφορά ποια περιοριστικά μέτρα θα αρθούν, θα πρέπει να συζητηθεί ποια τακτική πρέπει να ακολουθήσουμε για να περιορίσουμε τη διασπορά.

«Εγώ βλέπω έναν μαραθώνιο. Δεν είναι αγώνας δρόμου ή ταχύτητας να ανοίξουμε 14 ή 21», τόνισε και εκτίμησε ότι θα πρέπει τα περιοριστικά μέτρα να υπάρχουν έως ότου βγει το εμβόλιο.

Απελπισία στο προσωπικό – Με μηδέν κλίνες ξεκινά σήμερα η εφημερία

Σήμερα η εφημερία στο «Παπανικολάου» ξεκινά χωρίς να υπάρχει διαθέσιμη κλίνη ΜΕΘ, κάτι που είναι όπως είπε ο κ. Καπραβέλος, αδιανόητο. Χάνουν τη ζωή τους από κορωνοϊό ακόμη και νέοι άνθρωποι ενώ είναι μεγάλη η κόπωση του προσωπικού, σωματική και ψυχική.

Περιέγραψε νοσηλεύτριες να κλαίνε όταν πρέπει μετά από ώρες δουλειάς να μπαίνουν μέσα στις κλίνες γιατί δεν υπάρχει άλλο προσωπικό και ο ασθενής έχει ανάγκη και πως απελπίζονται ή τα χάνουν όταν δεν βρίσκουν μάσκα στο συρτάρι.

“Η πολιτεία εύκολα χειροκροτεί τον ήρωα, αλλά όταν είναι να πάρει μέτρα υπέρ των ανθρώπων αυτών, ακόμη διστάζει και σήμερα συζητάμε για ανθυγιεινό επίδομα. Αν είναι δυνατόν”, είπε ο κ. Καπραβέλος.

Σε αυτό το σύστημα υγείας, πρόσθεσε, είναι αδύνατον να βασιστεί η πολιτεία για να προχωρήσει σε άνοιγμα.

Γιατί δεν πέφτουν τα κρούσματα

Κληθείς να σχολιάσει γιατί δεν πέφτουν τα νούμερα της πανδημίας, είπε ότι η διασπορά είναι τόσο μεγάλη γιατί πλέον είναι μέσα στην οικογένεια και κανένα κρούσμα που φτάνει πλέον στα νοσοκομεία δεν είναι ορφανό.

Συνεπώς δύο είναι τα ζητήματα, είτε οι πολίτες δεν εφαρμόζουν τα αυτοπεριοριστικά μέτρα είτε τα μέτρα της πολιτείας είναι ανεπαρκή και δεν φτάνουν.

Χαρακτήρισε ξεπερασμένη την τακτική που εφαρμόζεται για τον περιορισμό της μετάδοσης και είπε πως σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για κανένα άνοιγμα σε καμία περιοχή είτε είναι στο κόκκινο, είτε στο πορτοκαλί, είτε στο πράσινο.

Σύμφωνα με τον κ. Καπραβέλο εάν θέλουμε να ανοίξουν κάποιοι τομείς πρέπει να γίνεται ανίχνευση του ιού και στοχευμένη καραντίνα σε όλη την Ελλάδα.

Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει όπως σε άλλες χώρες να γίνονται πολλά τεστ, να περιορίζονται όσοι νοσούν και με δειλά – δειλά βήματα να ανοίξουν κάποιοι τομείς.

Η πολιτεία πρόσθεσε πρέπει να απελευθερώσει τους γιατρούς σχετικά με τα διαγνωστικά τεστ καθώς ακόμη και με 40 ευρώ αρκετοί δυσκολεύονται να τα κάνουν.

Δεν φοβούνται τον θάνατο οι εντατικολόγοι

Ο κ. Καπραβέλος απευθύνθηκε σε όλους εκείνους που έχουν κάποιο δικό τους άτομο μέσα στις ΜΕΘ λέγοντας ότι “ο βουβός πόνος τους είναι και δικός μας”.

Τόνισε ότι το προσωπικό είναι δίπλα στους ανθρώπους τους παρότι δεν ξέρει ούτε το όνομά τους και κάνει τα αδύνατα δυνατά για να τους σώσουν.

“Οι εντατικολόγοι δεν φοβούνται τον θάνατο. Να το ξέρουν οι συμπολίτες μας”, σημείωσε χαρακτηριστικά.

