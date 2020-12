Σε βρήκε τηλεργασία; Μην ανησυχείς, το ‘χεις!

Αν σε βρήκε κι εσένα τηλεργασία, μην απελπίζεσαι. Έχουμε τα sos για να διατηρήσεις την απόδοσή σου, χωρίς να χάσεις το μυαλό σου. Βέβαια, για να διαβάζεις αυτό το άρθρο, προφανώς κάνεις μικρό διάλειμμα για myblu, το Νο1 ηλεκτρονικό τσιγάρο Νέας Γενιάς. Οπότε τώρα είναι η καλύτερη ώρα για να δούμε μαζί τα βασικά βήματα της lockdown εργασίας, όπως μας τα έμαθε η ζωή -στο σπίτι.

Κλείσε τα social media και το χαρούμενο πάνελ στην τηλεόραση

Ξέρουμε, την τηλεόραση πιο πολύ για παρέα τη θες, για να μην νιώθεις μοναξιά, όχι ότι παρακολουθείς. Ακόμα κι έτσι να είναι, πάτα το off. Δεν χρειάζεσαι ένα χαρούμενο πάνελ να σου αποσπά την προσοχή, και μάλιστα στο mute! Όσο για τα social media, το ξέρεις και από τις εποχές του κανονικού γραφείου, είναι big no no. Έκτός και αν είσαι ο μάστερ της αυτοσυγκράτησης και όταν λες «θα κάνω ένα μόνο λεπτό scrolling», το εννοείς. Είσαι αυτός ο μάστερ ή πάλι θα σε παρασύρει ένας σκυλάκος που δείτε πώς ήταν και πώς μεταμορφώθηκε;

Μην κάνεις το 9 με 5 του γραφείου, 10 με 10 στο σπίτι

Δεν φταις εσύ. Αλλά να, να μην φτιάξεις ένα τοστάκι; Να μην βάλεις ένα πλυντήριο; Να μην ρίξεις ένα ξεσκόνισμα; Και πότε πήγε 2; Πότε; Τότε που η αναβλητικότητα σου χτύπησε την πόρτα. Είπαμε, αν θες διαλειμματάκι, μπορείς να κάνεις για να απολαύσεις το myblu σου σε μια από τις 8 γεύσεις του. Κατά τα άλλα, διατήρησε ένα συγκεκριμένο ωράριο, για να κυλάει η δουλειά για όλους πιο ομαλά και να μην σε βρίσκει το βράδυ με ένα πάκο εκκρεμότητες.

Άκου μουσική επιτέλους, χωρίς ψείρες

Πάντα σου άρεσε να ακούς μουσική όταν δούλευες στο γραφείο. Μαζί σου, αφού σε εμπνέει και σου ανεβάζει το ηθικό! Ευκαιρία να το κάνεις και στο σπίτι, με την άνεσή σου, χωρίς τα ακουστικά-ψείρες που όλο σου έβγαιναν από το αυτί. Διάλεξε από νωρίς το playlist της ημέρας, κι άστο να παίζει χαλί. Αν όμως χτυπήσει το teamwork για δουλειά, μην κάνεις mute τον ήχο του computer γιατί θα έχεις κάνει mute και το business meeting! Και αν μονολογείς ψάχνοντας τα κουμπάκια, να ξέρεις πως ακούγεσαι.

Φόρτισε το myblu σου για μισή ώρα

Μισή ώρα είναι αρκετή για να φορτίσεις το myblu σου και να το έχεις διαθέσιμο όποτε το χρειαστείς. Όπως ξέρεις, το myblu είναι το Νο1 ηλεκτρονικό τσιγάρο Νέας Γενιάς που κέρδισε τις προτιμήσεις των ενήλικων ατμιστών μέσα σε ένα μόλις χρόνο από την κυκλοφορία του. Και αυτό, γιατί έφερε Κάτι Καλύτερο σε όλα τα επίπεδα: design, ευκολία, γεύση, ποιότητα και ασφάλεια. Επίλεξε τις προγεμισμένες κάψουλες myblu στη γεύση που θες και απόλαυσε το διάλειμμά σου, πριν επιστρέψεις δριμύτερος στον υπολογιστή σου.

Ντύσου πλύσου και χτενίσου

Μην γελάς. Η φόρμα και το ταλαιπωρημένο «tshirt για το σπίτι» δεν βοηθούν να μπεις στο mood δουλειά. Ντύσου με άνετα ρούχα, μεν, αλλά ρούχα κανονικά που θα φορούσες στο casual Friday, που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Ακόμα και αν δεν χρειαστεί να ανοίξεις την κάμερα για business meeting, καλό είναι να έχεις look γραφείου. Έτσι, ο εγκέφαλος θα σου δώσει σήμα για συγκέντρωση και ενέργεια, αντί για χαλάρωση και άραγμα στον καναπέ.

Αν και για εσένα η διαδρομή από το σπίτι στη δουλειά και πίσω είναι μια πόρτα δρόμος, ακολούθησε αυτές τις πάναπλες συμβουλές για να διατηρήσεις την αποδοτικότητά σου και την καλή σου ενέργεια στα ύψη. Φτιάξε τον χώρο εργασίας σου όπως θες, προσποιήσου ότι είσαι στη δουλειά και οργάνωσε ακόμα και τα διαλείμματα. Έτσι, το myblu σου θα γίνει ακόμα πιο απολαυστικό!