H Μαργαρίτα Θεοδωράκη αποκάλυψε ποια γνωστή τραγουδίστρια της πλήρωσε τον λογαριασμό του ρεύματος

Την αποκάλυψη πως γνωστή τραγουδίστρια και ο σύζυγός της πλήρωσε το ρεύμα της έκανε η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη, Μαργαρίτα.

Ειδικότερα, στην ερώτηση του Down Town πως νιώθει ο Μίκης Θεοδωράκης για αυτή τη κατάσταση, η Μαργαρίτα δηλώνει: «Ο μπαμπάς μου είναι ο πιο απλός άνθρωπος στη γη. Πολύ νορμάλ, πολύ απλός. Ξέρεις, μπορεί και να είμαι χοντρόπετση. Ο μπαμπάς μου όμως δεν είναι, που τώρα στα 95 του διαβάζει όλες αυτές τις αηδίες για τη κόρη του. Ήταν όμως καιρός να ξεσκεπαστούμε».

«Ξέρεις ότι η Πέγκυ Ζήνα με τον άντρα της ήρθαν και μου πλήρωσαν το ρεύμα; Η οικογένεια Βαρδινογιάννη αμέσως έτρεξε, ο Γιώργος Βάλαρης (σ.σ. : έχει ανεβάσει την παράσταση Όμορφη Πόλη, της οποίας τη μουσική είχε γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης) και το Υπουργείο Πολιτισμού σιγή. Σαν να μην υπάρχει. Αυτήν τη στιγμή είμαι μια γυναίκα που μου έκοψαν το ρεύμα και έχω μόνο σκληρή αντιμετώπιση από τον Τύπο. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι εκατομμύρια άνθρωποι. Δεν είμαι κάτι εξαιρετικό», συμπλήρωσε

«Είμαι άνεργη από το 2012. Το ΔΝΤ μας κατέστρεψε. Έπαψα να ασφαλίζομαι. Έχω δώσει χρήματα στο ΙΚΑ και στα 62 μου που είμαι τώρα δε μπορώ να πάρω σύνταξη. Και ξέρεις τι μου αναλογεί; Θα πάρω 300 ευρώ στα 67 μου. Είχα το θάρρος να εκτεθώ. Να πω ‘‘Παιδιά έχω πρόβλημα΄’. Βλέπετε τα σπίτια και δε βλέπετε τι πρέπει να πληρώνω εγώ για όλα αυτά. Είναι μικροαστισμός να κρύβεσαι πίσω από τη κουρτίνα» συνέχισε και πρόσθεσε: «

Τι, να μη δείξω ότι πεινάω; Ότι είμαι φτωχός; Αυτό είναι του νεόπλουτου, που λέει και ο μπαμπάς μου. Γιατί να μην πούμε ποια είναι η αλήθεια μας; Είμαστε άνθρωποι. Ο ένας βοηθάει τον άλλον. Όπως και εγώ έχω βοηθήσει πολλούς. Και μένα τώρα με βοηθάνε ακόμα και με ένα πενηντάρικο. Είναι αυτό που τραγουδούσαν οι Beatles ‘’With a little help by my friends’’. Βέβαια, άγνωστοι με βοήθησαν σε αυτή τη φάση».