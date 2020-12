Κορωνοϊός – Οργανισμός Φαρμάκων ΗΠΑ: Το εμβόλιο της Pfizer προσφέρει ισχυρή προστασία και μετά την πρώτη δόση

Το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού που κατασκευάστηκε από την Pfizer και την BioNTech παρέχει ισχυρή προστασία έναντι της Covid-19 εντός περίπου 10 ημερών από την πρώτη δόση, σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), πριν από μια συνάντηση της συμβουλευτικής ομάδας εμβολίων.

Το συγκεκριμένο εύρημα είναι ένα από τα πολλά σημαντικά νέα που παρουσιάζονται στο ενημερωτικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερες από 100 σελίδες αναλύσεων δεδομένων από την FDA και από την Pfizer. Τον περασμένο μήνα, η Pfizer και η BioNTech ανακοίνωσαν ότι το εμβόλιο δύο δόσεων τους είχε ποσοστό αποτελεσματικότητας 95% μετά από χορήγηση δύο δόσεων σε διάστημα τριών εβδομάδων. Οι νέες αναλύσεις δείχνουν ότι η προστασία αρχίζει να ξεκινά πολύ νωρίτερα.

Επιπλέον, το εμβόλιο λειτούργησε καλά ανεξάρτητα από το φύλο, το βάρος ή την ηλικία ενός εθελοντή. Παράλληλα, ενώ δεν εντοπίστηκαν σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα που προκλήθηκαν από το εμβόλιο, πολλοί συμμετέχοντες παρουσίασαν πόνο, πυρετό και άλλες παρενέργειες.

Την Πέμπτη, η συμβουλευτική επιτροπή εμβολίων της FDA θα συζητήσει αυτά τα δεδομένα πριν από την ψηφοφορία σχετικά με το εάν θα συστήσει την έγκριση του εμβολίου Pfizer και της BioNTech.

Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που δημοσίευσε η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), κατά τη διάρκεια των κλινικών δοκιμών στις ΗΠΑ πέθαναν έξι άτομα. Όπως διευκρινίζει σε πίνακα, οι δύο από τους έξι εθελοντές είχαν κάνει το εμβόλιο και οι άλλοι είχαν λάβει το placebo φάρμακο.

Και οι δύο εθελοντές που έκαναν το εμβόλιο ήταν άνω των 55 ετών, σύμφωνα πάντα με τα έγγραφα. Ο ένας από τους δύο εμφάνισε καρδιακή ανακοπή, 60 ημέρες μετά τη λήψη της δεύτερης δόσης του εμβολίου, ενώ έχασε τη ζωή του τρεις ημέρες αργότερα.

Ο άλλος ασθενής, ο οποίος ήταν παχύσαρκος και έπασχε από προϋπάρχουσα αθηροσκλήρωση πέθανε από αρτηριοσκλήρωση τρεις ημέρες μετά τη λήψη του πρώτου εμβολιασμού. Να σημειώσουμε πως στις δοκιμές του εμβολίου πήραν συνολικά μέρος 37.796 εθελοντές. Από αυτούς, στους 18.904 χορηγήθηκε το εμβόλιο και στους 18.892 χορηγήθηκε φάρμακο placebo.

Ο επικεφαλής της Biontech Ουγκούρ Σαχίν εκτιμά ότι θα εγκριθεί το εμβόλιο μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.

Ο ίδιος δεν έχει εμβολιαστεί ακόμα διότι δεν υπάρχει η σχετική άδεια για το εμβόλιο της εταιρείας του. «Δεν έχουμε ακόμη άδεια για το εμβόλιο στην Γερμανία. Αλλά μόλις εγκριθεί, θα ήθελα φυσικά να το κάνω», είπε στα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα του RTL / n-tv.

Τόσο αυτός όσο και οι υπάλληλοί του θα τηρήσουν αυστηρά τις οδηγίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης: «Τηρούμε και εμείς τις οδηγίες οι οποίες προβλέπονται για τις ομάδες ατόμων για τις οποίες προορίζεται πρώτα το εμβόλιο, δεν κάνουμε καμία εξαίρεση για τον εαυτό μας. Εάν έχουμε τη δυνατότητα, να εμβολιάσουμε τους εργαζόμενους γιατί κάνουν συστημικά σημαντική δουλειά, τότε φυσικά θα το κάναμε πολύ γρήγορα και πολύ ευχαρίστως».

Επί του παρόντος συλλέγονται περαιτέρω δεδομένα σχετικά με το εμβόλιο, όπως διευκρίνισε: «Δεν γνωρίζουμε ακόμη από τα διαθέσιμα δεδομένα εάν εμποδίζεται μόνο η ασθένεια ή εάν εμποδίζεται και η (ίδια η) μόλυνση. Θα συλλέξουμε περαιτέρω δεδομένα για αυτό τους επόμενους δύο έως έξι μήνες».

Ο Σαχίν εκτιμά ότι θα υπάρξει «έγκριση του εμβολίου στην Ευρώπη έως τα τέλη Δεκεμβρίου. Αλλά είναι επίσης σημαντικό να εγκριθούν εμβόλια και άλλων εταιρειών. Υποθέτω ότι μέχρι το καλοκαίρι θα υπάρχουν αρκετές δόσεις εμβολίου και ότι ένας ικανοποιητικός αριθμός ανθρώπων, περίπου το 60-70% του πληθυσμού, θα αποκτήσει ανοσία», είπε.

Σχολιάζοντας τέλος τα δημοσιεύματα ότι υπάρχουν δυσκολίες στην παραγωγή του εμβολίου, ο Σαχίν είπε: «Ανακοινώσαμε στις αρχές Νοεμβρίου ότι δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τον αρχικό μας στόχο για παραγωγή 100 εκατομμυρίων δόσεων για φέτος. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για αυτό. Μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται και το γεγονός ότι οι κλινικές μελέτες ολοκληρώθηκαν αργότερα. Υπήρχαν επίσης προβλήματα ποιότητας με τις πρώτες ύλες. Αυτά έπρεπε να επιλυθούν. Ωστόσο, η παραγωγή συνεχίζεται όπως είχε προγραμματιστεί», τόνισε.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον χαιρέτισε την έναρξη σήμερα του προγράμματος εμβολιασμού κατά της covid-19 στη χώρα του και ευχαρίστησε τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, τους επιστήμονες και τους ανθρώπους που δήλωσαν εθελοντές για την δοκιμή του εμβολίου κατά της νόσου αυτής.

«Μαζί θα νικήσομε», σημείωσε σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος κάλεσε παράλληλα τον κόσμο στη χώρα του να συνεχίσει να ακολουθεί τις οδηγίες που έχουν στόχο να περιοριστεί η εξάπλωση του νέου κορωνοϊού.

Today the first vaccinations in the UK against COVID-19 begin. Thank you to our NHS, to all of the scientists who worked so hard to develop this vaccine, to all the volunteers - and to everyone who has been following the rules to protect others. We will beat this together. https://t.co/poOYG1vHQe