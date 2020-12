Ο Μπαμπινιώτης εξηγεί στον Alpha 98,9 τι σημαίνει "click away": «"Παραλαβή εκτός" θα το έλεγα»

Με το μέτρο του click away ανοίγουν συγκεκριμένα καταστήματα τις επόμενες ημέρες, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, μέσω του Στέλιου Πέτσα και του υπουργού Ανάπτυξης , Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο όρος click away έχει μπερδέψει αρκετούς πολίτες, ιδίως εκείνους μεγαλύτερης ηλικίας, γι αυτόν τον λόγο, ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης, κλήθηκε να αναλύσει τον όρο και να τον «μεταφράσει» στα ελληνικά.

«Δεν θα καταλάβει κανένας τι είναι το click away. Όσοι κατάπιαν το take away θα καταπιούν και αυτό. Το click away σημαίνει ότι παραγγέλνω κάτι ηλεκτρονικά, το πληρώνωνώ, συμφωνώ μια ώρα παραλαβής και πάω έξω από το κατάστημα να το παραλάβω. Μέσα σε δύο λέξεις δεν μπορούν να εξηγηθούν αυτά», τόνισε στον Alpha 98,9 και το «Ραντάρ», με τους Τάκη Χατζή και Δήμο Βερύκιο και συνέχισε:

«Εγώ θα το έλεγα "παραλαβή εκτός", που προϋποθέτει όλα τα παραπάνω. Με το click away δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Μιλάμε στον πληθυσμό με τον δημόσιο λόγο και του λέμε click away, έχει σημασία ο δημόσιος λόγος».